Глава Союза конькобежцев: едем на заседание ISU, чтобы узнать сроки нашего возвращения

Вчера, 23 апреля, состоялась пресс-конференция Союза конькобежцев России (СКР), на которой обсуждались итоги спортивного сезона-2023/2024. На ней глава СКР Николай Гуляев высказался о необходимости получения на предстоящем конгрессе Международного союза конькобежцев (ISU) конкретных сроков возвращения для членов сборной России. По его словам, это добавило бы уверенности спортсменам в своём будущем, а также успокоило бы их.

«Мы постоянно мониторим всё, что происходит в ISU. На каждом заседании всегда в повестке стоит вопрос о возвращении россиян на турниры, но он почему-то никогда не поднимается. Надеюсь, наше личное присутствие позволит не просто молча наблюдать за тем, что происходит, а попросить слова и использовать возможность задать вопрос напрямую: «Ребята, когда?» Надеюсь, получим ответ, а не очередную отписку. Едем не просто быть статистами, а настаивать на получении ответа», — приводит слова главы СКР Гуляева ТАСС.

Напомним, ближайший конгресс ISU пройдёт с 10 по 14 июня в Лас-Вегасе (США). На нём в том числе будет рассматриваться проект изменений в правилах оценивания элементов.

Российские фигуристы, конькобежцы и шорт-трекисты отстранены от турниров под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) с марта 2022 года.