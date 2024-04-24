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«Меня бросили, словно собаку». Фигуристка Обласова объяснила, почему ушла от Чайковской

«Меня бросили, словно собаку». Фигуристка Обласова объяснила, почему ушла от Чайковской
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Бывшая российская фигуристка Кристина Обласова, ставшая чемпионкой мира среди юниоров в 2001 году, в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Кирюхиной рассказала, почему ушла от своего тренера Елены Чайковской, с которой добилась основных успехов в карьере. Напомним, сейчас Чайковская является главным тренером сборной России по фигурному катанию.

— Почему вы прекратили сотрудничество с Чайковской, хотя именно с ней взяли золото чемпионата мира среди юниоров? Тем более если она так хорошо вас настраивала?

— После победы на юниорском мире я вышла во взрослые и стала конкуренткой Бутырской и Солдатовой. Повторилась примерно та же ситуация, которая была у Громовой. Естественно, Чайковская не могла променять Бутырскую на меня. Бутырская была уже чемпионкой мира, многократной чемпионкой Европы, многократной чемпионкой России. Всё это понятно.

Мне стало казаться, что я никогда не смогу перепрыгнуть выше, потому что наступили такие моменты, когда меня отправили на взрослые Гран-при, но Елена Анатольевна со мной не поехала. На мой первый взрослый этап Гран-при в Канаде меня послали вообще одну. Ни Чайковская, ни даже второй тренер Котин не поехали. Позвонили Татьяне Тарасовой, которая была там с Ягудиным, и попросили её меня вывести. Ну, как вывести? Чтобы просто кто-то постоял за бортом.

Конечно, это было очень обидно и оскорбительно. Мне нужна была поддержка, а Тарасова всё-таки не мой тренер. Меня, 17-летнюю девочку, отправили одну за океан, где мне некому было даже «мяу» сказать. Я ходила там везде одна, хотя обычно каждый тренер сопровождает своего спортсмена. Идёт с ним на завтрак, проверяет, во сколько тот ложится спать, интересуется самочувствием: «Ничего не болит, всё нормально? Ок, давай работать». Тренер наблюдает за спортсменом на тренировке, поддерживает, находит какие-то ошибки. А я была одна, никого за бортом у меня на тренировке не было. Меня бросили, словно собаку.

Естественно, в итоге я там обосралась. Упала в короткой, «бабочку» сделала. В произвольной тоже как-то не задалось. И всё же я определённо выступила там не на 11-е место, как меня поставили судьи. Будь там со мной Чайковская, я бы даже с такими прокатами, наверное, заняла 4-5-е место. Но так как не было тренера, сильного человека рядом, меня опустили вниз турнирной таблицы. Тогда же было совсем другое судейство. Баллы выставляли не за конкретные элементы, а по принципу: понравилось — не понравилось. Кому-то — 6.0, кому-то — 5.2. Сейчас совсем другая система. На меня, видимо, посмотрели и, понимая, что раз я одна и за меня никто не заступится, поставили на предпоследнее место. Это было обидно.

Второй этап Гран-при проходил у меня в Германии, и в нём также участвовала Бутырская. Соответственно, Чайковская тоже туда поехала, и я заняла пятое место. На самом деле должна была быть третьей, но ладно.

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