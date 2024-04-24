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Чемпионка мира среди юниоров 2001 года: слышала, что Слуцкая употребляла допинг

Чемпионка мира среди юниоров 2001 года: слышала, что Слуцкая употребляла допинг
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Бывшая российская фигуристка Кристина Обласова заявила, что двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая, с которой они тренировались в одной группе, употребляла допинг. По словам Обласовой, в 20 лет серебряному призёру Олимпиады поставили диагноз астма, из-за чего она смогла принимать специальные препараты, в том числе влияющие на качество и силу прыжков.

— А тема допинга в ваше время как-то обсуждалась, вас просвещали на эту тему?

— Не знаю, кто и что там употреблял. Я слышала, что Слуцкая употребляла допинг, так как она вдруг в 21 или 22 года стала астматиком по непонятной причине, и ей были разрешены дыхательные препараты. В нашем виде спорта действительно очень важно, чтобы тебе хватило дыхалки и сил на прыжки. Ну, схитрила — ок. Удалось, и ладно. Больше я не знаю, чтобы кому-то давали какой-то допинг. Нам никто не давал, — сказала Обласова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Кирюхиной.

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