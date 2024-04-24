Обласова о выступлении на ЧР-2004: мне не только нашатырь дали. Я ещё и 50 граммов приняла

Бывшая российская фигуристка, чемпионка мира среди юниоров 2001 года Кристина Обласова рассказала, что перед ЧР 2004 года, который являлся отборочным турниром к чемпионату Европы, принимала алкоголь, чтобы успокоиться.

— На чемпионате России — 2004 перед короткой программой вы так нервничали, что вам дали нашатырь. Это была нормальная практика?

— Нашатырь мне частенько давали. А на том чемпионате России переживания буквально захлестнули. Представьте: ты год готовишься, а потом можешь обосраться за две минуты программы. Упал один раз — и весь год коту под хвост. Выходишь на лёд и понимаешь, что впереди самые важные минуты, а произойти может всё что угодно. Например, можно в ямку какую-то попасть, так как до тебя кто-то прыгал и мог случайно дырку где-то оставить. Одно дело, когда катаешься на тренировках и заранее смотришь, что каток в порядке. А на соревновании ты не знаешь, как до тебя могла наследить другая спортсменка.

Поэтому я нервничала, понимала, что могу попасть в сборную, поехать на Европу. Мне не только нашатырь давали. По-моему, я там ещё и 50 граммов приняла, — сказала Обласова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Кирюхиной.