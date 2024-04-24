Обласова — о конфликте с Чайковской: отправляла меня кататься во всякие Мухосрански

Бывшая российская фигуристка Кристина Обласова, ставшая чемпионкой мира среди юниоров в 2001 году, в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Кирюхиной рассказала о конфликтах со своим многолетним тренером Еленой Чайковской, с которой она добилась основных успехов в карьере. Напомним, Обласова ушла от Чайковской, а потом вернулась в её группу. Отметим, что сейчас Чайковская является главным тренером сборной России по фигурному катанию.

— Тем не менее в 2004 году вы вернулись обратно к Чайковской.

— Да, потому что к Кудрявцеву вернулась ещё и Волчкова, в его группе снова собралась толпа. У Чайковской, наоборот, никого уже не было. Бутырская к тому времени бросила спорт, и других спортсменов у Чайковской не осталось. Конечно, между нами стояла обида друг на друга, но я понимала, что я ей нужна, как и она мне.

Однако я не догадывалась, что она, судя по всему, планировала мне как-то отомстить. По крайней мере, так мне думалось. До сих пор не понимаю, почему так всё вышло в последний год моей карьеры. Сложилась какая-то очень непонятная ситуация. Тренировки проходили хорошо, я была в хорошей форме, была готова ехать на Гран-при, а потом за неделю-две до соревнований приходил президент Федерации фигурного катания и говорил: «Ты не едешь. Почему ты на катке? У тебя же травма?» Я: «Какая травма? Нет у меня никакой травмы!» Оказывается, это Чайковская почему-то сообщала, якобы у меня травма. Я подходила к ней: «Какая у меня травма? Я готовлюсь, всё хорошо». А она на это: «Нет, ты не поедешь». С обоими Гран-при она меня так прокатила. А это ведь деньги. Я же там могла заработать! Плюс я была уверена, что могу достойно выступить.

Дальше пошёл ещё больший бедлам. Не знаю, может, мне следовало заткнуться и, стиснув зубы, выполнять всё, что она говорила. Нет — значит, нет. Но я пошла на рожон, стала на какие-то соревнования ездить в какой-то Самаре, Казани, взяла на себя расходы. Она всегда отправляла меня кататься в какую-то жопу, во всякие Мухосрански. Я обижалась, долго боролась… Но потом послала всё это к чёрту.