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Фигуристка — о запрете мужа на «Ледниковый период»: в этот алкопорнотур я тебя не отпущу

Фигуристка — о запрете мужа на «Ледниковый период»: в этот алкопорнотур я тебя не отпущу
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Бывшая российская фигуристка Кристина Обласова, ставшая чемпионкой мира среди юниоров в 2001 году, в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Кирюхиной рассказала о желании поучаствовать в шоу «Ледниковый период», которое транслировалось на Первом канале с 2007 года. Напомним, продюсером и одним из главных постановщиком в шоу является серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух.

— Вы не участвовали в «Ледниковом периоде». А хотелось?

— Очень хотела. Если помню, то Авербух пригласил меня в самый первый «Ледниковый период», но тогда я была ещё замужем за Коньковым, а ему эта история не понравилась. Он сказал: «В этот алкопорнотур я тебя не отпущу!»

— Что его так смутило, если шоу было лишь на стадии запуска?

— Но он же знает наших фигуристов. На первом «Ледниковом периоде» все развелись, потом помирились и так далее. Было понятно, что там происходит.

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