Фигуристка Обласова о съёмках в «Холостяке»: с «какашкой» на голове и почти без косметики

Бывшая российская фигуристка Кристина Обласова, ставшая чемпионкой мира среди юниоров в 2001 году, в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Кирюхиной вспомнила свой опыт участия во втором сезоне проекта «Холостяк» в 2014 году.

— Что было самое сложное во время съёмок?

— Ничего сложного. Тяжело было только то, что устраивали участницам по ночам блиц-интервью, где каждую расспрашивали, как прошёл день. Заставляли нас краситься, причёски делать, а блиц мог быть в два-три часа ночи. Меня клонило в сон, я не хотела сидеть с косметикой. Если внимательно пересмотреть это шоу, то легко заметить, что все девочки дают интервью с макияжем и причёсками, а я часто с «какашкой» на голове и практически всегда без косметики (смеётся).