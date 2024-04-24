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Фигуристка Обласова о съёмках в «Холостяке»: с «какашкой» на голове и почти без косметики

Фигуристка Обласова о съёмках в «Холостяке»: с «какашкой» на голове и почти без косметики
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Бывшая российская фигуристка Кристина Обласова, ставшая чемпионкой мира среди юниоров в 2001 году, в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Кирюхиной вспомнила свой опыт участия во втором сезоне проекта «Холостяк» в 2014 году.

— Что было самое сложное во время съёмок?

— Ничего сложного. Тяжело было только то, что устраивали участницам по ночам блиц-интервью, где каждую расспрашивали, как прошёл день. Заставляли нас краситься, причёски делать, а блиц мог быть в два-три часа ночи. Меня клонило в сон, я не хотела сидеть с косметикой. Если внимательно пересмотреть это шоу, то легко заметить, что все девочки дают интервью с макияжем и причёсками, а я часто с «какашкой» на голове и практически всегда без косметики (смеётся).

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