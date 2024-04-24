«Выходят маленькие «пиписьки» и прыгают». Обласова поддержала повышение возраста одиночниц

Бывшая российская фигуристка Кристина Обласова, ставшая чемпионкой мира среди юниоров в 2001 году, высказалась о повышении возрастного ценза выхода во взрослые. По мнению спортсменки, сейчас это правило для многих показалось слишком резким и жёстким, однако со временем оно даст положительный эффект.

— Теперь это уже никому не доступно. Два года назад ISU сделал поэтапное повышение возрастного ценза выхода во взрослые. Со следующего сезона в чемпионате России можно будет участвовать лишь с 16 лет, а на международных стартах с 17.

— Конечно, переборщили. Но, с другой стороны, правильно. Странно, когда у нас женское фигурное катание, а на лёд выходят маленькие «пиписьки» и прыгают, прыгают, прыгают. Неудивительно, что им легче прыжки даются, ведь их тела ещё не сформированы, как у женщин.

Та же Слуцкая — молодец. Смогла побороть свой вес, когда поправилась, и снова стала побеждать. Она показывала женское фигурное катание. У Бутырской тоже было женское фигурное катание. А то стали выходить потом девочки и всех перепрыгивать, как Тара Липински в своё время, — сказала Обласова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Кирюхиной.