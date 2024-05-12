Релакс на пляже, вонючий фрукт вместо торта. Романтичные каникулы Медведевой с бойфрендом

Евгения Медведева и Дмитрий Чигирёв, выступающий в парном виде с Екатериной Гейниш, устроили райские каникулы в жарком Таиланде. О романе фигуристов стало известно в прошлом году, и с тех пор их отношения развивались по восходящей.

Хотя Женя по большему счёту не освещает личную жизнь, на отдыхе она всё же позволила поклонникам взглянуть на бойфренда. Гармония между ними чувствуется даже через экраны смартфонов, а сияющие глаза двукратной чемпионки мира без слов говорят, что она очень счастлива рядом с любимым. Провести время вдвоём, подальше от суеты и забот — идеальный рецепт для двух половинок.

Женя и Дима настолько милы, что уже невозможно представить их друг без друга!

«У меня молодой человек, который на руках меня носит»

Евгения Медведева долго скрывала отношения с Дмитрием Чигирёвым. Хранила тайну даже после того, как их заметили вместе на футбольном матче в апреле 2023-го. Тогда соцсети взорвали кадры, где она и некий молодой человек весело общались на трибунах во время Кубка России между «Динамо» и «Акроном». Выяснилось, что её спутник — малоизвестный фигурист-парник Дмитрий Чигирёв. То, что между ними нечто большее, нежели дружба, было очевидно по выставленным фото. Тем не менее оба никак не комментировали ситуацию, и она вскоре затихла.

Рассекретить роман Женя решила спустя два месяца, когда они с Димой поехали отдыхать на Мальдивы. У себя в соцсетях она запостила трогательное видео, на котором целуется и обнимается с парнем. Такое признание оказалось лучше всяческих слов и привело в восторг её многочисленных фанатов. Все были безумно счастливы за Женю и не уставали отмечать, как красиво они смотрятся с Димой: оба темноволосые, он — высокий и сильный, она — миниатюрная статуэтка. Эталонная пара!

Полюбоваться на счастливую Женю с бойфрендом

Вскоре девушка вновь спрятала личную жизнь от внимания публики, но в одном из выпусков своего шоу «Бес комментариев» поделилась, как возлюбленный носит её на руках и регулярно осыпает комплиментами.

«Мне кажется, что девчонки моего возраста ищут как раз чего-то высокого, трепетного, потому что они нормальные девушки. Я считаю себя нормальной. Я одна из тех, которые как раз повелись на эти возвышенные чувства. И сейчас у меня молодой человек, который на руках меня носит, и мне так хорошо! Это так классно, когда тебя берут на ручки и несут куда-то! Потому что в такой среде я оказалась, так уж получилось, что в спортивной среде у нас ребята такие вот, они могут…

Плющенко? Да ну, не, Плющенко… Сколько ему лет-то уже? Уже всё Плющенко. Прости, Жень, Ян, счастья вам (посылает воздушный поцелуй)! В общем, да, я наблюдала именно за теми ребятами, которые такие: «Да я сейчас! Давай встречаться и сразу трахаться». Ну, они типа такие. Потом случайным образом абсолютно попала в шоу-бизнес, где ребята, которые: «Я самый лучший, ты должна меня добиваться». И ты просто сидишь и думаешь: «Господи…» И тут появляется мой молодой человек на данный момент, который так: «Я тебя так люблю, ты такая красивая, такая прекрасная, я хочу быть рядом с тобой в трудные моменты». Я такая: «Ага, давай».

И всё хорошо, блин. То есть полгода жили и живём, ища подвоха. Уже перестали искать подвоха. Ну, потому что всё-таки так бывает. Поэтому, не знаю, мне кажется, что в современном мире всё-таки уже всё меньше и меньше становится этого трепета, этих валентинок, цветочков без повода. А это же так классно!» — сказала Медведева в своём шоу «БеС комментариев» на YouTube.

Романтичные каникулы по-тайски

Для очередных совместных каникул Женя и Дима выбрали солнечный Таиланд. Ребята словно угадали, что после волны тепла в Москву нагрянут холода, и успели сбежать от майской зимы в жаркое лето. Экзотический курорт встретил их восхитительными пальмами и ласковым морем, а ещё порадовал вкуснейшим традиционным тайским блюдом — манго с рисом. Сообразительная Женя использовала кушанье в качестве подсказки болельщикам, которые хотели знать, куда она улетела.

«Как сказать, где ты, не говоря, где ты», — показала Медведева порцию манго с рисом в соцсетях и предложила подписчикам угадать, где она находится. Многие сразу поняли, что фигуристка в Таиланде, и пожелали ей отличного отдыха.

После череды бесконечных трудовых будней поездка в далёкие тропики с бойфрендом помогла фигуристке наконец-то как следует расслабиться и предаться сладкому блаженству. Отвлекаться на гаджеты в отпуске ей определённо не хотелось, поэтому она мало что выкладывала, но без кадров в купальнике, разумеется, поклонников не оставила. Короткий ролик на пляже в чёрном бикини Женя подписала кратко, но очень точно: «Какой хороший день».

Демонстрировать отношения с Чигирёвым спортсменка тоже не стремилась. Все знают, что они встречаются, и этого достаточно. Остальное — только между ними. И всё-таки украдкой Женя сняла, как тот вкалывает на беговой дорожке в тренажёрном зале. Будучи действующим спортсменом, он вынужден поддерживать форму, несмотря на каникулы. В отличие от него, Женя может спокойно забыть о тренировках и подурачиться. Именно этим она и занялась, пока он упорно работал. В итоге получилось очень забавное видео: беззаботно танцующая Женя на фоне стремительно бегущего позади Димы.

«Когда он поддерживает форму даже в отпуске, а ты закончила четыре года назад и теперь просто: ...» — подписала Медведева ролик.

Правда, в Тае у Димы внезапно нарисовался неожиданный соперник за сердце любимой. Женю покорил дуриан — очень вкусный тропический фрукт, известный жутким запахом. О своих впечатлениях она рассказала подписчикам:

«Всем привет! Я тут к вам без парада особого нагрянула, ибо я в отпуске, напоминаю. И зачем я, в общем-то, вышла к вам в «кружочек»? Чтобы показать вот это (демонстрирует фрукт): знаете, что это такое? Если вы были в Таиланде, во Вьетнаме, в Китае, вы наверняка знаете, что это такое. Это дуриан. Вонючий для кого-то фрукт, а для меня — это самый вкусный фрукт в мире! Он пахнет одновременно луком, бензином, бананом, ананасом, клубникой. Это очень вкусно! Сладко, калорийно, и это хорошая замена тортикам в Таиланде. Так что, если будете в Тае, обязательно попробуйте. Либо вы с ним навсегда расстанетесь, либо сроднитесь — одно из двух».

В культурную программу путешествия фигуристов вошло посещение величественного храмового комплекса Ват Плай Лаем. Влюблённые увидели огромную статую 18-рукой богини Гуаньинь — покровительницы женского начала и женской энергии, позолоченную статую Будды и другие интересные достопримечательности. Комплекс располагается на острове Самуи, где, вероятно, и остановились фигуристы. Впрочем, они могли заглянуть туда и с соседнего Пхангана, желая максимально проникнуться местным колоритом.

Умиротворённые кадры самой Жени с отдыха намекают, что её негласным девизом в этой поездке стал полный релакс. Глядя на бескрайний океан, она словно утопает в упоительных тропических пейзажах, дополнительно украшая их своей естественной красотой. Невозможно не заметить, как она светится от счастья и бесконечной любви!

Евгения Медведева на отдыхе Фото: Из личного архива Евгении Медведевой

Наверняка в Таиланде Женя и Дима сделали кучу общих романтичных фотографий, но выкладывать на всеобщее обозрение их не хотят. Может быть, покажут что-нибудь позже.

А может, смешной ролик из тренажёрного зала так и останется единственным, что они позволят увидеть публике, оставив всю нежность друг к другу исключительно между собой. В любом случае их любовь не нуждается ни в каком подтверждении. Они вместе. И это прекрасно.