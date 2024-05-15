Здесь можно приносить на лёд гитары, чемоданы и картины Да Винчи.

В фигурке прошла битва ледовых театров! С этого вида начинали Костомаров и Кацалапов

На дворе май, а в центре Петербурга проводятся соревнования по фигурному катанию. Какие вообще могут быть турниры в это время, когда все уже разъехались по отпускам? Особые, театральные.

В Петербурге весной уже давно проводится фестиваль «Петровский лёд», который собирает балеты на льду, театры на льду и другие коллективы массового фигурного катания. С театра на льду, например, начинали свой путь в фигурном катании олимпийские чемпионы Роман Костомаров и Никита Кацалапов.

Что это за особый вид фигурного катания? Почему спортсменов не штрафуют за лежание на льду и массивный реквизит? Как дела с развитием фигурного катания в российской глубинке? Разбираемся вместе с «Чемпионатом».

Театр на льду, театр ледовых миниатюр, балет на льду – что вообще показывают эти фигуристы?

Все команды именуются по-разному: какой-то коллектив зовётся театром на льду, какой-то – театром ледовых миниатюр, есть ледовые ансамбли, есть балеты. Но соревнуются они все вместе, категории отличаются возрастом (пре-новисы, новисы, юниоры, взрослые) и опытом (senior и adults – это взрослые, но ко второй категории принадлежат любители).

В рамках «Петровского льда» соревновались все от мала до велика – от пре-новисов до взрослых любителей.

Какие элементы есть в программах у балетов? Фигуристы сочетают элементы синхронного катания, одиночного, парного и танцев. Есть поддержки, которые выполняются вдвоём, есть коллективные. Прыжки тоже на месте – одинарные и двойные, но они в программах есть. Пересечения, круги и блоки заимствовали из синхронки.

Костюмы спортсменов больше похожи на те, которые можно увидеть скорее на ледовых спектаклях, чем на соревнованиях. Живой пример – программа «Ромашковый букет» от детской команды московского театра «Алеко». На лёд выходят настоящие ромашки в массивных головных уборах в виде этого цветка, а в конце их перевязывают ленточкой.

Театр на льду «Алеко» с номером «Ромашковый букет» Фото: Анастасия Матросова, «Чемпионат»

В каких видах соревнуются участники? Кто их оценивает и как это происходит?

В судейской бригаде «Петровского льда» присутствовал Сергей Росляков – нынешний тренер спортивных пар Алёна Косторная/Георгий Куница и Таисия Собинина/Денис Ходыкин. Он уже не первый год регулярно судит соревнования с участием таких танцевальных коллективов, а сам когда-то был членом команды балета Ice Crystal (не путать с командой синхронисток «Кристалл Айс», это совсем другой коллектив).

Сеньоры, юниоры и новисы соревнуются в двоеборье: короткая программа представляет собой хореографическое упражнение на заданную тему в чёрных костюмах без украшений, а в произвольной программе уже можно разгуляться. В остальных категориях (включая взрослых любителей) соревнуются только в произвольной программе.

Дедакшены есть, как и в классической фигурке, пусть и не такие строгие. Штрафы в балете также можно получить за падения, причём где-то снимают целый балл, а где-то – всего 0,5.

Балеты получают баллы только за компоненты, которые при этом у них свои, и их очень много: это «Композиция», «Хореографические движения», «Взаимодействие групп», «Элементы фигурного катания», «Навыки скольжения» (да-да, на Skating Skills тоже смотрят), «Презентация программы», «Оригинальность и креативность», «Театральность программы». Внутри компонентов идёт подразделение на техническую и творческую составляющие.

Ольга Чепурова тренер по фигурному катанию, судья соревнований «В соревнованиях балетов на льду, как и в спортивных турнирах по фигурному катанию, мы выставляем участникам две оценки: за технику исполнения и за компоненты. Но есть существенное различие. Техническая оценка не привязана к элементу: это набор критериев, по которым мы оцениваем программу в целом по 10-балльной шкале с шагом в 0,25. Совокупно за программу мы должны выставить оценки по 10 критериям, которые включают в себя как артистические, так и технические аспекты. При этом спортивная составляющая как бы отходит на второй план: мастерство катания скорее работает на эффект перформанса, но не всегда является решающим фактором при определении победителя».

Что здесь разрешено, в отличие от классической фигурки?

В первую очередь это реквизит. Много реквизита – практически в каждой программе что-то присутствует. У некоторых коллективов ширма стоит прямо на льду во время выступления, а за ней коробки, где прячется всё необходимое. Если номер по сюжету игры Angry Birds – на льду обязательно будет корзина с яйцами. Если на льду воплощают историю Леонардо да Винчи – то покажут его картины и даже вывезут муляж одного из изобретений! Такое в обычном фигурном катании точно не встретишь.

Реквизит театра «Маска» для номера «О великий Леонардо Да Винчи!» Фото: Анастасия Матросова, «Чемпионат»

Самое главное правило, касающееся реквизита, – он должен быть безопасным, иначе могут потребовать удалить его с площадки. Конфетти, огонь, пиротехника – тоже не сюда, с животными и натуральными растениями на лёд также не пускают: для программы по «Мастеру и Маргарите», например, изготовили крупные бутафорские мимозы.

Ещё одна особенность балетов на льду – у каждой произвольной программы есть своё название, которое озвучивают перед выступлением, а в буклете фестиваля рассказывается ещё и о содержании номера. У каких-то команд прямо рассказывается сюжет, у каких-то – загадками и намеками. Это неплохая идея, например, для турнира шоу-программ, какие-то номера станут понятнее и будут проще восприниматься зрителем.

Балеты на льду воплощают совершенно разные истории: в самой юной категории, например, есть номер «От горшка два вершка» (казанский детский театр ледовых миниатюр «Тодес»), а в категории взрослых профи – «Операция Рейнхарт» на основе музыки из фильма «Список Шиндлера», его подготовил театр «Алеко».

География театров на льду: самые дальние гости – из Иркутска

В соревнованиях приняли участие фигуристы из самых разных уголков России – помимо Москвы с Петербургом, в списке коллективы из Казани, Перми, Воронежа и даже Иркутска! Команда «Байкальский меридиан» представила номер под названием «Байкальский ёхор» на основе народного бурятского танца.

Одна из участниц команды Валентина Киселёва рассказала, что их команда состоит из одиночниц.

«Мы в основном одиночным фигурным катанием занимаемся и иногда на такие фестивали приезжаем. Номер «Ёхор» — это национальный танец, у нас есть поддержки, вращения, прыгаем аксель. В команде только девочки, парни почти не ходят. У меня третий спортивный разряд, занимаюсь уже 12 лет. Мне было четыре года, мама спросила, хочу ли я попробовать, и отвела». Первые ассоциации с иркутским фигурным катанием – это фильм «Лёд», главная героиня которого как раз была родом из этих мест и регулярно каталась прямо на замёрзшем Байкале. В последней части фильма в Иркутске проходил чемпионат России по фигурному катанию, но до реальности этому сюжету очень далеко. «На самом деле, всё не так (улыбается). Нам особо не дают времени, лёд очень дорогой».

В своей смешанной категории (II 15+) команда «Байкальский меридиан» взяла серебряную медаль – и это очень неплохо для девчонок.

Из известных одиночников Петербурга турнир посетила Ксения Гущина, она поддерживала пермский коллектив «О2», а ученик Алексея Мишина Глеб Лутфуллин выступил с показательным номером «Забава».