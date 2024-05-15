Вице-чемпион России будет работать с Плющенко. А как вообще в «Ангелах» дела с мальчиками?

В «Ангелах Плющенко» произошло значимое пополнение. Вице-чемпион России 2021 года Макар Игнатов теперь будет тренироваться под руководством Евгения Викторовича. В последние годы фигурист проживает серьёзный кризис в карьере, и ему явно требовались перемены. Но сможет ли Плющенко стать тем, кто поможет Макару выйти на новый уровень?

Как вообще у академии Евгения дела с воспитанием одиночников?

Подробнее о переходе Игнатова: Макар Игнатов перешёл в группу к Евгению Плющенко

У Плющенко не ладится с одиночниками?

Академия Плющенко никогда не отличалась сильными мужчинами. Основные успехи «Ангелам» на данный момент принесли одиночницы. Огромное внимание к академии привлекли переходы Александры Трусовой и Алёны Косторной. Под руководством Плющенко девушки выступали с переменным успехом, но они точно повысили статус академии до топ-уровня, который потом поддержали Софья Муравьёва, Вероника Жилина и Софья Титова. Сейчас «Ангелы Плющенко» — одна из лучших школ, воспитывающая фигуристок. Но как же там дела с парнями?

Ещё задолго до того, как Трусова и Косторная навели шуму своими переходами от Тутберидзе к Плющенко, по такому же маршруту проследовал Владимир Самойлов. Фигурист, ныне представляющий Польшу, с 2017 по 2019 год занимался в академии под руководством Юлии Лавренчук и Алексея Василевского. Первый совместный сезон прошёл успешно: Самойлов стал шестым на чемпионате России и третьим — в финале Кубка страны. На тот момент это были лучшие результаты в карьере фигуриста. Однако затем последовал спад, и на следующий год Владимир уже стал 11-м и на чемпионате России, и в финале Кубка. Фигурист отмечал, что Плющенко не принимал участия в его подготовке, поэтому, когда Евгений уволил Лавренчук и Василевского, Самойлов последовал за ними.

Владимир Самойлов Фото: РИА Новости

В мае 2018 года работу в «Ангелах Плющенко» начал тренер Александр Волков, который пришёл в академию со своим учеником Артёмом Ковалёвым. На тот момент фигуристу было 14 лет и его результаты были нестабильными. Но за три года в «Ангелах» Артёму удалось спрогрессировать, что видно и по его результатам. Если в первый сезон на новом катке Ковалёв стал 14-м на чемпионате России, то через два года он уже занял восьмое место, а в его прокатах появились четверные прыжки — именно в «Ангелах» Артём выучил сальхов.

«Евгений Плющенко дал мне много ценного — учил, как настраивать себя на старт. У этого человека были стальные нервы. Когда он выходил на лёд – все боялись. Мне хотелось так же. Мы с ним много работали. Он мне помог сделать отличный тройной аксель, в «Ангелах» я прыгнул четверной сальхов. Евгений Викторович хорошо помогал в плане прыжков», — рассказывал Ковалёв Sport24.

Но основным тренером фигуриста всегда оставался Волков, поэтому, когда наставник решил уйти на другой каток, Артём последовал за ним.

Большой наплыв учеников был у «Ангелов Плющенко» в 2020 году. Помимо множества талантливых одиночниц, в академию перешёл и Леонид Свириденко, владеющий пятью четверными прыжками. Фигурист тренировался под руководством Сергея Розанова и выступал в этом сезоне крайне мало, на незначительных турнирах. По окончании сезона Леонид покинул «Ангелы» вместе со своим тренером и начал заниматься переходом в сборную Чехии, который впоследствии сорвался.

В начале 2021 года в «Ангелы Плющенко» в группу Сергея Розанова перешёл азербайджанец Владимир Литвинцев. Он пробыл в академии всего несколько месяцев и успел выступить только на чемпионате мира — там он завалил короткую программу и не отобрался в произвольную. Затем же Литвинцев, как и Свириденко, перешёл за Розановым на другой каток.

Приходили в «Ангелы Плющенко» и другие перспективные фигуристы, например Марк Лукин и Егор Рухин, но надолго они не задерживались.

Игнатов изменит ситуацию?

Сейчас академия Плющенко в основном заточена на воспитание юных фигуристов. В прошлом сезоне на юниорском уровне «Ангелов» представляли Никита Сарновский и Максим Автушенко. Высокие результаты фигуристы пока не показывают — им не хватает стабильности. Но четверными прыжками ребята владеют, у Никиты так вообще в арсенале и лутц, и флип. Так что выводы об их подготовке делать пока рано, обычно одиночники раскрываются ближе к 20 годам. Брат Никиты, Кирилл Сарновский, в прошлом сезоне начал выступать по взрослым, на обоих своих этапах Гран-при он занял девятые места. Вторую часть сезона фигурист пропустил.

В следующем сезоне «Ангелов» будут представлять ещё два юниора — Тимофей и Дмитрий Шелковниковы, которые перешли из группы Кирилла Давыденко. Но главный трансфер, который произошёл в академию Плющенко в это межсезонье — это, разумеется, трансфер Макара Игнатова. Фигурист громко заявил о себе в сезоне-2019/2020, когда помог Александру Самарину и Дмитрию Алиеву организовать российский пьедестал на этапе Гран-при Rostelecom Cup. С этого момента Игнатов начал периодически показывать многообещающие результаты, на чемпионате России — 2021 он занял второе место. На этапе Гран-при в Японии в 2021 году Макар стал первым российским фигуристом, который исполнил четыре квада в произвольной программе. Казалось, Игнатов способен бороться за лидирующие позиции в сборной, но затем его накрыл сильный спад, который преследует его уже больше двух лет.

Макар Игнатов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Макар решил перезагрузить карьеру у Евгения Плющенко, и это, конечно, неоднозначный выбор. Как мы видим по прошлому опыту, «Ангелы Плющенко» не отличаются успешным опытом работы с мужчинами. С другой стороны, Макару сейчас нечего терять, а Евгению есть что приобрести. Если Плющенко удастся вывести Игнатова из кризиса и привести к результатам, он зарекомендует себя как тренера, способного работать с одиночниками. И тогда к нему потянется ещё больше талантливых фигуристов, из которых можно сделать звёзд.

Во что выльется это сотрудничество, пока можно только гадать. Но на тандем Плющенко и Игнатова однозначно будет интересно посмотреть в следующем сезоне!