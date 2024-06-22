ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«А как проходит ваше лето?» Софья Акатьева показала, как готовится к грядущему сезону

«А как проходит ваше лето?» Софья Акатьева показала, как готовится к грядущему сезону
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпионка России 2023 года в женском одиночном катании Софья Акатьева опубликовала в социальных сетях пост о своей подготовке к грядущему сезону.

«Сборы, лёд, тренировки. Подготовка к новому сезону в самом разгаре! А как проходит ваше лето?» — подписала публикацию Акатьева, прикрепив к ней видео.

Видео доступно в телеграм-канале Софьи Акатьевой.

Напомним, ученица заслуженного тренера России Этери Тутберидзе Акатьева полностью пропустила прошедший сезон (лишь представила короткую программу на контрольных прокатах сборной России). 16-летняя фигуристка испытывала боли в ноге, которые, вероятно, были рецидивом её предыдущего стрессового перелома стопы. Сообщалось, что боли в ноге приобрели хронический характер и её восстановление может затянуться. Сейчас Акатьева восстановилась и тренируется в полную силу.

Материалы по теме
«Продолжение следует…» Как соперница Валиевой возобновляет карьеру, пропустив два сезона
«Продолжение следует…» Как соперница Валиевой возобновляет карьеру, пропустив два сезона
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android