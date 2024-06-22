«А как проходит ваше лето?» Софья Акатьева показала, как готовится к грядущему сезону

Чемпионка России 2023 года в женском одиночном катании Софья Акатьева опубликовала в социальных сетях пост о своей подготовке к грядущему сезону.

«Сборы, лёд, тренировки. Подготовка к новому сезону в самом разгаре! А как проходит ваше лето?» — подписала публикацию Акатьева, прикрепив к ней видео.

Видео доступно в телеграм-канале Софьи Акатьевой.

Напомним, ученица заслуженного тренера России Этери Тутберидзе Акатьева полностью пропустила прошедший сезон (лишь представила короткую программу на контрольных прокатах сборной России). 16-летняя фигуристка испытывала боли в ноге, которые, вероятно, были рецидивом её предыдущего стрессового перелома стопы. Сообщалось, что боли в ноге приобрели хронический характер и её восстановление может затянуться. Сейчас Акатьева восстановилась и тренируется в полную силу.