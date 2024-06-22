ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Фигуристку из Южной Кореи дисквалифицировали за изнасилование и распитие алкоголя

Фигуристку из Южной Кореи дисквалифицировали за изнасилование и распитие алкоголя
Аудио-версия:
Комментарии

Фигуристку сборной Южной Кореи дисквалифицировали на три года, потому что она, находясь на сборах, якобы пила алкогольные напитки и домогалась до юниора. Об этом сообщает Mk.co.

По информации издания, скандальный инцидент произошёл во время тренировочных сборов национальной команды по фигурному катанию, которые проходили в Италии с 15 по 28 мая. Одна из спортсменок пригласила фигуриста-юниора в общежитие женской команды, где насильно склонила его к половой связи. Отмечается, что спортсменка была не одна, а с подругой, которая снимала происходящее на видео.

21 июня прошло заседание KSU, по итогам которого было принято решение дисквалифицировать девушку на три года. Вторая фигуристка хоть не принимала участия в домогательствах, но также была дисквалифицирована в связи с распитием алкогольных напитков на территории спортивных сборов.

Теперь фигуристки не смогут принять участия на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия).

Материалы по теме
ISU планирует создать компьютерную игру про фигурное катание
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android