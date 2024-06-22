Фигуристку из Южной Кореи дисквалифицировали за изнасилование и распитие алкоголя

Фигуристку сборной Южной Кореи дисквалифицировали на три года, потому что она, находясь на сборах, якобы пила алкогольные напитки и домогалась до юниора. Об этом сообщает Mk.co.

По информации издания, скандальный инцидент произошёл во время тренировочных сборов национальной команды по фигурному катанию, которые проходили в Италии с 15 по 28 мая. Одна из спортсменок пригласила фигуриста-юниора в общежитие женской команды, где насильно склонила его к половой связи. Отмечается, что спортсменка была не одна, а с подругой, которая снимала происходящее на видео.

21 июня прошло заседание KSU, по итогам которого было принято решение дисквалифицировать девушку на три года. Вторая фигуристка хоть не принимала участия в домогательствах, но также была дисквалифицирована в связи с распитием алкогольных напитков на территории спортивных сборов.

Теперь фигуристки не смогут принять участия на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия).