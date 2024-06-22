Дочь Слуцкой Варвара встала в пару с перспективным партнёром Глебом Гончаровым

Российская 14-летняя фигуристка Варвара Слуцкая, дочь двукратной чемпионки мира, семикратной чемпионки Европы и серебряного призёра Олимпийских игр Ирины Слуцкой, образовала пару с перспективным партнёром Глебом Гончаровым. Отметим, что в мае стало известно о её переходе в новую группу к Екатерине Рублёвой и Ивану Шеферу, где тренируется Гончаров.

«Да, мы встали в пару, планируем принять участие в предстоящем сезоне. Сейчас ставим программы», — приводит слова Гончарова «Матч ТВ».

Напомним, ранее Варвара Слуцкая была в группе известных тренеров в танцах на льду Ирины Жук и Александра Свинина, у которых ранее тренировались призёры чемпионатов мира, участники Олимпийских игр, трёхкратные чемпионы России Александра Степанова и Иван Букин, а сейчас занимаются Софья Леонтьева и Даниил Горелкин.

Глеб Гончаров ранее катался с Анной Румак, с которой они становились победителями первенства России среди юниоров старшего возраста, а также победителями и призёрами этапов Гран-при России среди юниоров.