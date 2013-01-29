Вы б, газели, не галдели…

Сборная Нигера ещё в прошлом туре выполнила свою задачу-минимум в ЮАР, набрав первое в истории очко в финальной стадии. Эта ничья настолько воодушевила «сахарских газелей», что они – пускай осторожно, полунамёками – заговорили о развитии успеха.

Уроженец Аккры Коффи Дан Кова перед долгожданной встречей с командой исторической родины фантазировал, как он будет ликовать в случае победы Нигера.

Капитан аутсайдера Моусса Маазу тоже допускал вероятность сенсации в схватке с четырёхкратными чемпионами Чёрного континента. Пример новичка Кубка, команды Кабо-Верде, оказался заразительным!

Действительность оказалась прозаичнее. «Газели» так усердно настраивались на бой с фаворитом, так истово молились перед стартовым свистком, что, кажется, элементарно перегорели. «Чёрные звёзды» выиграли на классе. Из двух киперов-однофамильцев мяч из сетки собственных ворот в понедельник извлекал только один Дауда, Кассали. Ганский Дауда, Абдул, второй раз подряд вышел сухим из воды. Единственный гол в его ворота случился после откровенного фола со стороны Маазу и был совершенно справедливо отменён.

Парни Кваси Аппиа безболезненно пережили дисквалификацию одного из лидеров группы атаки, Мубарака Вакасо, и уже в дебюте развеяли иллюзии соперника. Сделал это капитан «звёзд» Асамоа Гьян – неотразимым ударом с правого угла вратарской площади. Он же затеял вторую результативную комбинацию команды, но здесь следует воздать должное и молодому Атсу. Нападающий «Порту» ловко принял мяч на грудь после навеса опытного товарища и следующим касанием переправил его в цель.

В начале второго тайма ганцы довели счёт до крупного (Джон Бойе с метра добил мяч в сетку после неудачного сейва нигерского Дауда) и прекратили издевательство над противником. Учитывая, что следующий соперник «звёзд», Кабо-Верде, имеет на подготовку к четвертьфиналу на сутки больше, – благоразумное решение.

Судьба второго места в группе решалась в Дурбане, в интеллектуальной дуэли двух французских полководцев – 64-летнего Клода ле Руа и годящегося ему в сыновья, младшего на 22 года Патриса Картерона. В этой схватке опыта и молодости победитель не был выявлен, но поздравления постфактум принимал лишь Картерон. Для него итоговая ничья оказалась сродни полновесной виктории.

А начиналось-то всё для конголезцев ой как многообещающе! Первую же атаку они увенчали ударом в штангу, из второй извлекли пенальти. Мохамед Сиссоко свалил с ног в собственной штрафной площади Илунгу, и Дьёмерси Мбокани безупречно реализовал свой второй на турнире пенальти. Второй – и последний. Пляски экстравагантного вратаря Кидиаба на… пятой точке оказались слишком преждевременными. Праздник на улице ДР Конго длился совсем недолго.

«Орлы» оперативно восстановили паритет. Уже на 14-й минуте Майга подобрал в чужой штрафной мяч после лихорадочного выноса защитника, поделился им с Тамбура, который, в свою очередь, выложил его в центр вратарской площади под удар Мамаду Самасса. Этот гражданин мира – уроженец Франции сенегальского происхождения, работающий в Италии и защищающий цвета Мали (во как!), – и поставил точку в комбинации.

Во втором тайме Мамаду был близок к дублю. Кидиаба настолько неловко отбил мяч после удара малийского нападающего, что тот едва не закатился в угол ворот. Спустя пару минут камеры переключились на другого Самасса, во вратарских перчатках. Младший кузен (двоюродный брат) форварда «Кьево» отразил тяжелейший удар Мулумбу.

Мали идёт в четвертьфинал – навстречу «Бафана-бафана»

Это был, пожалуй, единственный шанс конголезцев повторно выйти вперёд. В оставшееся время матча острые ситуации возникали только на их половине поля. В течение одной только 82-й минуты малийцы дважды (!) били по штангам ворот Кидиаба: Мохамед Траоре – головой, Диабате – ногой. Оба «штангиста» во втором тайме появились на поле – этим и объясняется их резвость в концовке тягучей, как жвачка, и изнурительной для обеих сторон встречи. Имел шанс забить второй победный гол на турнире Кейта. Капитан малийцев виртуозно обыграл защитника – зря, что ли, несколько лет рядом с Месси, Хави, Иньестой играл! – а ударил неважно. Лео не одобрил бы.

По идее, атаковать в концовке должна была совсем другая команда, однако ей на финишный штурм не хватило ни выдумки, ни элементарных физических сил. Сборная Конго в точности повторила участь Марокко и вылетает с турнира не побеждённой и не победившей. Тогда как Мали ждёт четвертьфинал против ЮАР. Есть надежда, что там-то уже случится аншлаг. Пока их на Кубке-2013 не видели.