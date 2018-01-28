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Артём Дзюба
Фото: РИА Новости

Дзюба — в Тулу, Анюков – в тренеры. «Зенит» трудоустраивает своих игроков

Пока российские топ-клубы решают кадровые проблемы, в Европе играют в футбол. Главные события – в обзоре новостей дня.
Футбол

«Зенит» оплатит половину зарплаты Дзюбы и Новосельцева в «Арсенале»

«Чемпионату» стали известны подробности вероятных переходов нападающего Артёма Дзюбы и защитника Ивана Новосельцева из «Зенита» в «Арсенал».

Предварительная договорённость о полугодовой аренде игроков в тульский клуб достигнута. Оба футболиста, которые в последнее время тренировались с «Зенитом-2», согласны перебраться в «Арсенал» и готовы пойти на более чем двукратное понижение окладов. При этом половину зарплаты футболисты будут получать от «канониров», а оставшиеся деньги будут перечислять сине-бело-голубые.

Сейчас в «Зените» проходят последние согласования сделок. С большой долей вероятности Дзюба и Новосельцев окажутся в «Арсенале» до конца этой недели, хотя у Артёма остаётся вариант с переходом в «Краснодар», который по-прежнему заинтересован в услугах форварда.

В нынешнем сезоне 29-летний Дзюба сыграл в 15 матчах РФПЛ и забил один гол. 26-летний Новосельцев не провёл ни одной встречи.

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Анюков продлил контракт и будет играющим тренером в «Зените-2»

«Зенит» на своём официальном сайте сообщил о продлении контракта с защитником Александром Анюковым.

По условиям нового соглашения, 35-летний Анюков будет выступать в роли играющего тренера за «Зенит-2» до конца сезона-2018/19.

Анюков присоединился к «Зениту» в 2005 году и за 13 сезонов провёл 389 матчей, забил 12 мячей и сделал 29 голевых передач. Анюков — четырёхкратный чемпион России, двукратный обладатель Кубка страны, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА и бронзовый призёр Евро-2008.

ЦСКА возьмёт Мусу в аренду без права выкупа

ЦСКА в ближайшее время арендует нападающего «Лестер Сити» и сборной Нигерии Ахмеда Мусу. Срок аренды должен составить полгода. По информации «Чемпионата», у «армейцев» не будет права выкупа футболиста за фиксированную сумму.

Сделка должна быть завершена до 31 января, когда закрывается зимнее трансферное окно в Англии. Принципиальная договорённость между сторонами уже достигнута, и форварду осталось пройти медобследование.

Муса перешёл в «Лестер Сити» из ЦСКА в 2016 году. За «армейцев» 25-летний игрок выступал с 2012 по 2016 год. В текущем сезоне Ахмед не провёл ни одного матча за «Лестер» в чемпионате Англии.

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Максимович присоединился к «Спартаку» на сборе в Испании

Новичок «Спартака» сербский защитник Никола Максимович присоединился к команде, которая готовится к возобновлению сезона на сборе в Испании, передаёт корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

26-летний защитник приехал в отель La Quinta, в котором располагается его новая команда. В холле отеля Максимовича встретил его соотечественник и коллега по амплуа Марко Петкович.

«Спартак» объявил о переходе Максимовича на правах аренды из «Наполи» 26 января. Футболист будет выступать в составе красно-белых до конца нынешнего сезона.

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«Спартак» приобретёт игрока «Базеля» С. Ерёменко

По информации «Чемпионата», «Спартак» подпишет контракт с полузащитником молодёжного состава «Базеля» Сергеем Ерёменко в это трансферное окно.

Ранее в российских СМИ появлялась информация, что красно-белые решили отказаться от услуг 19-летнего хавбека. Тем не менее футболист, проходивший просмотр на сборе московского клуба в ОАЭ, отправился вместе со спартаковцами в Испанию и уже прошёл медицинское обследование в клубе.

В услугах Ерёменко лично заинтересован главный тренер «Спартака» Массимо Каррера, который попросил руководство приобрести игрока. Ерёменко начинал карьеру в финском «Яро», откуда перед началом сезона-2016/17 перешёл в «Базель».

Кавани побил рекорд Ибрагимовича по голам за «ПСЖ»

Нападающий Эдинсон Кавани побил рекорд Златана Ибрагимовича по голам за «ПСЖ» во всех официальных турнирах.

Кавани отличился на 11-й минуте домашнего матча 23-го тура французской Лиги 1 с «Монпелье», сделав счет 1:0. Этот мяч стал для Кавани 157-м в составе парижского клуба. На один гол меньше на счету шведского форварда Златана Ибрагимовича, ныне выступающего за «Манчестер Юнайтед».

30-летний Кавани забил 21 гол в 22 матчах текущего сезона Лиги 1. Также на его счету три результативные передачи.

Роналду забил 100-й гол с пенальти в карьере

Форвард «Реала» Криштиану Роналду реализовал два пенальти в матче 21-го тура испанской Примеры против «Валенсии». Встреча проходила в Валенсии на стадионе «Месталья» и завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей.

На 15-й минуте контратака «Реала» привела к падению Криштиану Роналду в штрафной «Валенсии» после подката Мартина Монтойи, пострадавший уверенно реализовал пенальти. На 37-й минуте Монтойя сбил в штрафной Карима Бензема, а Роналду вновь не промахнулся с 11-метровой отметки.

Португалец забил 100-й в карьере гол с пенальти с учетом матчей за клубы и национальную команду.

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Неймар забил 2000-й гол «ПСЖ» на стадионе «Парк де Пренс»

Нападающий «ПСЖ» Неймар в матче 23-го тура чемпионата Франции с «Монпелье» забил 2000-й гол парижской команды на стадионе «Парк де Пренс». Бразилец реализовал пенальти в конце первого тайма.

«Парк де Пренс» является домашней ареной «ПСЖ» с 1974 года.

Гол Кейна спас «Тоттенхэм» от поражения в матче с клубом из 4-го дивизиона

«Ньюпорт Каунти» и «Тоттенхэм Хотспур» сыграли вничью в матче 1/16 финала Кубка Англии. Встреча проходила в Ньюпорте на стадионе «Родни Парад» и завершилась со счетом 1:1.

На 38-й минуте Падрэйг Амонд вывел хозяев вперед. На 82-й минуте Гарри Кейн провёл ответный мяч.

«Ньюпорт Каунти» занимает девятое место в турнирной таблице Второй лиги — четвёртого по силе дивизиона чемпионата Англии.

Согласно регламенту Кубка Англии командам предстоит переигровка, которая состоится на поле «Тоттенхэм Хотспур».

Кубок Англии. 1/16 финала
27 января 2018, суббота. 20:30 МСК
Ньюпорт Каунти
Ньюпорт
1 : 1
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
1:0 – Амонд – 38, 1:1 – Кейн – 82

«Локомотив» забил три гола, но упустил победу над «Эстерсундом»

Московский «Локомотив» сыграл вничью со шведским «Эстерсундом» в контрольном матче на сборе в Испании. Встреча проходила в Марбелье и завершилась со счетом 3:3.

В середине первого тайма Мануэл Фернандеш открыл счёт. На 41-й минуте Антон Миранчук удвоил преимущество своей команды. В дебюте второго тайма Джейми Хопкатт отыграл один мяч.

На исходе часа игры отличился Алексей Миранчук. На 68-й минуте Саман Годдос сократил отставание шведского клуба до минимума, а спустя 12 минут Саман Годдос оформил дубль.

Товарищеские матчи (клубы)
27 января 2018, суббота. 20:15 МСК
Локомотив М
Москва, Россия
3 : 3
Эстерсунд
Эстерсунд, Швеция
1:0 – Фернандеш – 17, 2:0 – Миранчук – 41, 2:1 – Хопкатт – 49, 3:1 – Миранчук – 59, 3:2 – Годдос – 68, 3:3 – Годдос – 80
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