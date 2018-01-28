Дзюба — в Тулу, Анюков – в тренеры. «Зенит» трудоустраивает своих игроков

Пока российские топ-клубы решают кадровые проблемы, в Европе играют в футбол. Главные события – в обзоре новостей дня.

«Зенит» оплатит половину зарплаты Дзюбы и Новосельцева в «Арсенале»

«Чемпионату» стали известны подробности вероятных переходов нападающего Артёма Дзюбы и защитника Ивана Новосельцева из «Зенита» в «Арсенал».

Предварительная договорённость о полугодовой аренде игроков в тульский клуб достигнута. Оба футболиста, которые в последнее время тренировались с «Зенитом-2», согласны перебраться в «Арсенал» и готовы пойти на более чем двукратное понижение окладов. При этом половину зарплаты футболисты будут получать от «канониров», а оставшиеся деньги будут перечислять сине-бело-голубые.

Сейчас в «Зените» проходят последние согласования сделок. С большой долей вероятности Дзюба и Новосельцев окажутся в «Арсенале» до конца этой недели, хотя у Артёма остаётся вариант с переходом в «Краснодар», который по-прежнему заинтересован в услугах форварда.

В нынешнем сезоне 29-летний Дзюба сыграл в 15 матчах РФПЛ и забил один гол. 26-летний Новосельцев не провёл ни одной встречи.

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Анюков продлил контракт и будет играющим тренером в «Зените-2»

«Зенит» на своём официальном сайте сообщил о продлении контракта с защитником Александром Анюковым.

По условиям нового соглашения, 35-летний Анюков будет выступать в роли играющего тренера за «Зенит-2» до конца сезона-2018/19.

Анюков присоединился к «Зениту» в 2005 году и за 13 сезонов провёл 389 матчей, забил 12 мячей и сделал 29 голевых передач. Анюков — четырёхкратный чемпион России, двукратный обладатель Кубка страны, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА и бронзовый призёр Евро-2008.

ЦСКА возьмёт Мусу в аренду без права выкупа

ЦСКА в ближайшее время арендует нападающего «Лестер Сити» и сборной Нигерии Ахмеда Мусу. Срок аренды должен составить полгода. По информации «Чемпионата», у «армейцев» не будет права выкупа футболиста за фиксированную сумму.

Сделка должна быть завершена до 31 января, когда закрывается зимнее трансферное окно в Англии. Принципиальная договорённость между сторонами уже достигнута, и форварду осталось пройти медобследование.

Муса перешёл в «Лестер Сити» из ЦСКА в 2016 году. За «армейцев» 25-летний игрок выступал с 2012 по 2016 год. В текущем сезоне Ахмед не провёл ни одного матча за «Лестер» в чемпионате Англии.

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Максимович присоединился к «Спартаку» на сборе в Испании

Новичок «Спартака» сербский защитник Никола Максимович присоединился к команде, которая готовится к возобновлению сезона на сборе в Испании, передаёт корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

26-летний защитник приехал в отель La Quinta, в котором располагается его новая команда. В холле отеля Максимовича встретил его соотечественник и коллега по амплуа Марко Петкович.

«Спартак» объявил о переходе Максимовича на правах аренды из «Наполи» 26 января. Футболист будет выступать в составе красно-белых до конца нынешнего сезона.

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«Спартак» приобретёт игрока «Базеля» С. Ерёменко

По информации «Чемпионата», «Спартак» подпишет контракт с полузащитником молодёжного состава «Базеля» Сергеем Ерёменко в это трансферное окно.

Ранее в российских СМИ появлялась информация, что красно-белые решили отказаться от услуг 19-летнего хавбека. Тем не менее футболист, проходивший просмотр на сборе московского клуба в ОАЭ, отправился вместе со спартаковцами в Испанию и уже прошёл медицинское обследование в клубе.

В услугах Ерёменко лично заинтересован главный тренер «Спартака» Массимо Каррера, который попросил руководство приобрести игрока. Ерёменко начинал карьеру в финском «Яро», откуда перед началом сезона-2016/17 перешёл в «Базель».

Кавани побил рекорд Ибрагимовича по голам за «ПСЖ»

Нападающий Эдинсон Кавани побил рекорд Златана Ибрагимовича по голам за «ПСЖ» во всех официальных турнирах.

Кавани отличился на 11-й минуте домашнего матча 23-го тура французской Лиги 1 с «Монпелье», сделав счет 1:0. Этот мяч стал для Кавани 157-м в составе парижского клуба. На один гол меньше на счету шведского форварда Златана Ибрагимовича, ныне выступающего за «Манчестер Юнайтед».

30-летний Кавани забил 21 гол в 22 матчах текущего сезона Лиги 1. Также на его счету три результативные передачи.

Роналду забил 100-й гол с пенальти в карьере

Форвард «Реала» Криштиану Роналду реализовал два пенальти в матче 21-го тура испанской Примеры против «Валенсии». Встреча проходила в Валенсии на стадионе «Месталья» и завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей.

На 15-й минуте контратака «Реала» привела к падению Криштиану Роналду в штрафной «Валенсии» после подката Мартина Монтойи, пострадавший уверенно реализовал пенальти. На 37-й минуте Монтойя сбил в штрафной Карима Бензема, а Роналду вновь не промахнулся с 11-метровой отметки.

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Неймар забил 2000-й гол «ПСЖ» на стадионе «Парк де Пренс»

Нападающий «ПСЖ» Неймар в матче 23-го тура чемпионата Франции с «Монпелье» забил 2000-й гол парижской команды на стадионе «Парк де Пренс». Бразилец реализовал пенальти в конце первого тайма.

«Парк де Пренс» является домашней ареной «ПСЖ» с 1974 года.

Гол Кейна спас «Тоттенхэм» от поражения в матче с клубом из 4-го дивизиона

«Ньюпорт Каунти» и «Тоттенхэм Хотспур» сыграли вничью в матче 1/16 финала Кубка Англии. Встреча проходила в Ньюпорте на стадионе «Родни Парад» и завершилась со счетом 1:1.

На 38-й минуте Падрэйг Амонд вывел хозяев вперед. На 82-й минуте Гарри Кейн провёл ответный мяч.

«Ньюпорт Каунти» занимает девятое место в турнирной таблице Второй лиги — четвёртого по силе дивизиона чемпионата Англии.

Согласно регламенту Кубка Англии командам предстоит переигровка, которая состоится на поле «Тоттенхэм Хотспур».

«Локомотив» забил три гола, но упустил победу над «Эстерсундом»

Московский «Локомотив» сыграл вничью со шведским «Эстерсундом» в контрольном матче на сборе в Испании. Встреча проходила в Марбелье и завершилась со счетом 3:3.

В середине первого тайма Мануэл Фернандеш открыл счёт. На 41-й минуте Антон Миранчук удвоил преимущество своей команды. В дебюте второго тайма Джейми Хопкатт отыграл один мяч.

На исходе часа игры отличился Алексей Миранчук. На 68-й минуте Саман Годдос сократил отставание шведского клуба до минимума, а спустя 12 минут Саман Годдос оформил дубль.