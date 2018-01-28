«Москва может съесть футболиста и сломать его карьеру»

После первого тренировочного сбора «Уфы», который проходил на Кипре, голкипер команды Гиорги Шелия дал интервью «Чемпионату», в котором рассказал, за какую сборную он будет играть, почему любит регби и кто самый сильный голкипер в РФПЛ.

— Гиорги, как ваше самочувствие после отпуска? Уже успели втянуться в тренировочный процесс?

— Все потихоньку втягиваются, я нормально себя чувствую, хорошо отдохнул в отпуске. Летал в Токио и Сингапур, а потом поехал к маме в Грузию.

Как устроены сборы клуба РФПЛ: таких подробностей вы точно не знали Кто расселяет футболистов, как выбирают соперников и сколько стоит один сбор команды РФПЛ?

— Почему именно эти города?

— Они были в моём списке тех мест, которые я хочу посетить. Там много городов и стран, ближайшие цели – Австралия и Бразилия.

— После экзотики потянуло домой? У вас вся семья живёт в Грузии?

— Отец работает в Москве, по работе он чаще находится в России. А мама с сестрой живут в Тбилиси, ведь сестрёнка ещё учится. Нам с папой приходится непросто, но всегда, когда есть свободное время, летим домой на выходные.

— До 13 лет вы жили в Тбилиси, что заставило переехать в Москву?

— Уровень футбола в Грузии не так высок. Хотелось попробовать себя против более сильных команд. В то время отец с дядей были в Москве, и у меня появился шанс проверить себя в столице. Я приехал на просмотр, и мне сказали, что из меня может что-то получиться. И я остался.

— Почему вы не взяли грузинское гражданство, чтобы выступать за сборную?

— Я от него не отказывался, но сейчас у меня российское гражданство. От сборной Грузии или тренерского штаба не поступало предложения выступить за национальную команду. Если спросят – обязательно рассмотрю.

— Не исключаете вариант, что окажетесь в сборной Грузии?

— Буду думать.

— С «первым номером» грузинской сборной Георгием Лорией, который сейчас выступает в «Анжи», общаетесь?

— Да, мы знаем друг друга и иногда переписываемся. Много кого ещё знаю из сборной. Хорошо общаемся с Георгием Наваловским, мы друг против друга часто играли. С Джано пару раз в Грузию одним самолётом летели, но это случайно совпало. Увидели друг друга – поздоровались.

«Москва может тебя съесть и сломать твою карьеру»

— Тяжело было в 13 лет переехать в Москву?

— Тяжело было с общением, ведь я не очень хорошо говорил на русском языке. Многое понимал, но говорить было трудно. Первые пару лет мучился, но потом стал понимать всё. Затем начал говорить, и всё встало на свои места.

— Чем удивила Москва?

— Мне очень понравилось, что у нас было много молодёжных турниров и соревнований. В Грузии тогда всё было наоборот – поехал на неделю, отыграл и всё. А в Москве большие чемпионаты, много игр и высокая конкуренция. Вроде сейчас в Грузии всё налаживается и уже появляются перспективные молодые футболисты.

— Московская ночная жизнь часто затягивает молодых футболистов. У вас не было такой проблемы?

— Я себе сразу сказал, что если когда-нибудь буду в Москве играть, то точно не буду там жить. Лучше где-то в Подмосковье снимать дом и ездить на базу. Москва может съесть футболиста и сломать его карьеру. Поэтому и решил, что если буду играть в московском клубе РФПЛ, то найду себе дом за городом.

— Клубы, девочки и тусовки прошли мимо?

— Нет, в 19-20 лет был момент, когда я только узнавал жизнь и увлекался не тем, что мне было нужно. Сейчас я точно знаю, куда иду и зачем это делаю. Понятно, что иногда человеку нужно расслабляться, но когда это происходит на постоянной основе, то уже нужно задуматься серьёзно о своей жизни.

— Как расслабляетесь?

— В Уфе после тренировки мы обычно едим с ребятами где-то в городе. Потом прихожу домой. Читаю книги, смотрю фильмы и разговариваю с родителями по «Скайпу». Иногда могу выбраться из дома в кино. Но куда-то вечером поехать – это не про меня. Я домашний.

— Прямо находка для невесты. Что у вас сейчас с личной жизнью?

— Ничего.

— Свободны? Можем давать ссылку на страницу в «Инстаграме», чтобы девушки знакомились?

— Да, у меня открытая страница. Присылайте свои фотографии, будем рассматривать (смеётся).

— Когда живёте в Уфе, не хватает грузинской кухни?

— Конечно, очень скучаю. Но сейчас прям странно всё получилось. После Сингапура я вместе с отцом полетел домой, к этому времени уже полгода, как не был в Грузии. Вся еда, которую готовит моя мама, хинкали и т.д. – моя слабость. Но я сказал себе, что не буду есть и в новогодние праздники. И ничего не ел. А на протяжении последних 25 дней я не ем мяса.

— Стали вегетарианцем?

— Просто решил попробовать это для себя, чтобы к сборам подойти в хорошей для форме. В Грузии было очень сложно без мяса, но я выдержал. Сейчас понял, что всё сделал правильно. Чувствую себя великолепно. Но это не значит, что я больше никогда не буду есть мясо.

— На вашей странице в «Инстаграме» есть фото с большой и красивой собакой. Как зовут?

— Бобби, мне нравятся имена на «Б». Он у меня пухлый и ленивый, его нужно было как-то так назвать. Купил его в Уфе, но сейчас он у мамы в Тбилиси, пока я на сборах. Я по нему очень скучаю, но так получилось, что с собой его взять нельзя. Сказали, с жёнами можно ехать, а с собакой нельзя.

— Вы тренировали команду, состоящую из участниц конкурса «Мисс Уфа». Кричали на них?

— Нет, не кричал, просто был требовательным (смеётся). Орать – это старая школа, но если хочешь, чтобы что-то получилось, нужно требовать. В итоге мы вничью сыграли.

— Видите себя в роли тренера?

— Я уже думал, кем хочу стать, когда повешу бутсы на гвоздь. Гонял в голове – тренер вратарей или главный? Пока так решение и не принял, ведь мне ещё хочется долго поиграть в футбол. Наверное, когда закончу, пару лет отдохну и пойму сам для себя, чем хочу заниматься, может и стану тренером.

«Мне ударили между ног, и я перешёл в футбол»

— В детстве вы занимались карате?

— Занимался – это сильно сказано. Походил в секцию около трёх месяцев, а потом ушёл в футбол.

— Почему бросили?

— Что-то мне не понравилось и больше не захотел ходить. Вспомнил! Мне ударили между ног, и я бросил карате. Вот что мне не понравилось. Сказал дома, что больше не пойду на тренировку, и меня отправили на футбол. Вот тут я задержался.

— А могли бы стать как Златан Ибрагимович, только вратарём-каратистом.

— Если как Златан, то я и нападающим могу. Когда я нахожусь в отпуске и есть возможность сыграть в поле – первым вызываюсь. Мне нравится обыгрывать и забивать. Поэтому на отдыхе в воротах не стою, это не про меня (смеётся). Мне нравится быть полевым, от этого я даже больше удовольствия получаю, чем в рамке. В воротах у тебя нет права на ошибку, а полевой игрок может делать что угодно.

— Почему тогда стали вратарём?

— Так получилось, что меня поставили в ворота, и у меня начало получаться.

— Про вратарей говорят, что это особенные люди…

— Я тоже про них так говорю (смеётся).

— Как справляетесь с «вратарским давлением», когда цена ошибки – это пропущенный гол?

— Мне нравятся голкиперы, которые не зацикливаются на своих пропущенных мячах. Никто не может играть на одном уровне всю свою карьеру. Ошибки – это нормально. Бывают взлёты и падения, и это надо воспринимать как должное и больше работать.

— Были моменты в карьере, когда болельщики соперника выбивали из равновесия?

— Помню, играли против «Анжи» на выезде. На разминке местные болельщики мне хлопали и что-то приветливо кричали. Начался матч, у меня пошла игра, вытаскиваю пару неберущихся мячей. Вот тогда они начали кричать наоборот. Мне стало смешно от этого, ведь разница была ощутима.

— Есть список самых неудачных игр?

— Я помню все голы, которые пропустил. Мне кажется, что все голкиперы их помнят. Хотя, может, им и пофиг, но я точно помню все игры, в которых принимал участие. Играл в разных турнирах, лигах и клубах – помню всё. Наверное, это помогает мне двигаться дальше. Но худшей игры у меня нет, на конкретных матчах не зацикливаюсь. Я сейчас в «Уфе», и все мысли только о команде. Мне нужно доказывать и играть, а не думать о прошлом.

— Просматриваете матчи в записи?

— Все свои игры, обязательно. Слежу за действиями, анализирую и подмечаю, где мог двигаться лучше, где хуже. Или, наоборот, удачное действие запоминаю и говорю себе, что так нужно и дальше.

— Самый обидный гол, про который потом говоришь – «мой мяч»?

— В 2011 году я выступал за брянское «Динамо». Мы играли против «Шинника». Я поставил стенку перед штрафным, и мяч залетел в мой угол. Владимир Корытько тогда забил. После того матча он перешёл к нам в команду. А запомнился этот мяч из-за того, что после него я сел на лавку.

— Тяжёлый момент?

— Я на этом не остановился и продолжил работать и отдавать всего себя на тренировках. Пошёл дальше и попал в РФПЛ в «Уфу».

«Полгода не играю, поэтому недоволен»

— Всем довольны в команде?

— Я полгода не играю, поэтому не могу быть всем доволен.

— Отношения между вами и другим голкипером «Уфы» Александром Беленовым напряжены?

— Нет, из-за этого у нас нет плохих отношений. Все понимают, что в стартовом составе всего одно вратарское место. Нет просто смысла из-за этого злиться и бегать за Сашей, ведь он тут ни при чём, его поставили – он играет.

— Вам нравится работать под руководством Сергея Семака? Есть что-то особенное в его футболе?

— Конечно нравится. У каждого тренера свой тренировочный процесс.

«Спаллетти, Виллаш-Боаш, Луческу — каждый из них по-своему гениален» Почему Сергею Семаку нравится, когда забивают крайние защитники?

— Сильно подход Семака от Виктора Гончаренко отличается?

— Они совсем разные. По тактике мы играем довольно похоже. Но сам Семак отличается от Гончаренко.

— Гончаренко более жёсткий?

— Не сказал бы так. Просто у него был свой стиль и своё видение рабочего процесса. Он никогда не прощал, никого и ничего. Он мог любого футболиста взять и выгнать с тренировки. По делу, конечно.

— Вас выгонял?

— Меня нет, мне повезло. Но Гончаренко выгонял и покруче футболистов. У него никогда не было такого, что есть значимые футболисты, а есть «никто». Для него все были одинаковыми.

— На тренировках вы много подсказываете молодым голкиперам «Уфы». Вы всегда так внимательны к молодёжи?

— У меня не было такого шанса, какой сейчас есть у парней. Всегда мечтал попасть в РФПЛ и много работал над собой, чтобы дойти до этого уровня. Сейчас смотрю на наших ребят, и мне всё время хочется им помочь и что-то подсказать. У меня не было такого шанса в 18 лет – тренироваться вместе с основой и получать практику. В чемпионате России высокий уровень. А значит, нашим молодым голкиперам нужно прибавлять, поэтому и стараюсь им подсказывать.

«В регбистах виден дух грузинского народа»

— Вы большой любитель регби, довольно странный выбор для футболиста.

— Мне нравится этот вид спорта. Болею за национальную команду Грузии, которая очень сильно выступает на международном уровне. Слежу за её успехами. Мне нравится, как ребята играют. В регбистах виден дух грузинского народа, когда они выходят на поле.

— С кем-то из игроков знакомы лично?

— Да, с Василом Лобжанидзе, который играет под девятым номером. Молодой и талантливый парень, который уже играет за национальную команду. Мне всегда приятно с ним общаться.

— Сами в регби играете?

— Нет, если только в ручной мяч на сборах с разными командами. Я пытался взять мяч и пойти напролом, но это немного другое.

— Кто был в детстве кумиром среди вратарей?

— Я болел за «Манчестер Юнайтед», и поэтому мне нравился Петер Шмейхель. Но от голкиперов я никогда не фанател.

— Не любите вратарей?

— Я просто люблю футбол. Мне всегда нравился Дэвид Бекхэм. Я кайфовал от его дальних передач. Он мог отдать голевой пас на 70 метров — это впечатляло. У меня есть свои любимчики как среди вратарей, так и среди полевых игроков. Но к вратарям не сильно присматриваюсь.

— Какой действующий голкипер нравится?

— Давид де Хеа сейчас просто невероятно силён. Наверное, сейчас он первый в списке. Нойер всегда очень стабилен, он в принципе лучший. Интересно посмотреть, что будет на чемпионате мира.

— Три самых сильных вратаря РФПЛ после Георги Шелии?

— Андрей Лунёв, Игорь Акинфеев и Александр Беленов. На всякий случай сказал, чтобы не обиделся и не злился на меня (смеётся). Шучу, правда считаю его очень сильным вратарём.