«Москва может съесть футболиста и сломать его карьеру»

После первого тренировочного сбора «Уфы», который проходил на Кипре, голкипер команды Гиорги Шелия дал интервью «Чемпионату», в котором рассказал, за какую сборную он будет играть, почему любит регби и кто самый сильный голкипер в РФПЛ.
— Гиорги, как ваше самочувствие после отпуска? Уже успели втянуться в тренировочный процесс?
— Все потихоньку втягиваются, я нормально себя чувствую, хорошо отдохнул в отпуске. Летал в Токио и Сингапур, а потом поехал к маме в Грузию.
— Почему именно эти города?
— Они были в моём списке тех мест, которые я хочу посетить. Там много городов и стран, ближайшие цели – Австралия и Бразилия.
— После экзотики потянуло домой? У вас вся семья живёт в Грузии?
— Отец работает в Москве, по работе он чаще находится в России. А мама с сестрой живут в Тбилиси, ведь сестрёнка ещё учится. Нам с папой приходится непросто, но всегда, когда есть свободное время, летим домой на выходные.
— До 13 лет вы жили в Тбилиси, что заставило переехать в Москву?
— Уровень футбола в Грузии не так высок. Хотелось попробовать себя против более сильных команд. В то время отец с дядей были в Москве, и у меня появился шанс проверить себя в столице. Я приехал на просмотр, и мне сказали, что из меня может что-то получиться. И я остался.
— Почему вы не взяли грузинское гражданство, чтобы выступать за сборную?
— Я от него не отказывался, но сейчас у меня российское гражданство. От сборной Грузии или тренерского штаба не поступало предложения выступить за национальную команду. Если спросят – обязательно рассмотрю.
— Не исключаете вариант, что окажетесь в сборной Грузии?
— Буду думать.
— С «первым номером» грузинской сборной Георгием Лорией, который сейчас выступает в «Анжи», общаетесь?
— Да, мы знаем друг друга и иногда переписываемся. Много кого ещё знаю из сборной. Хорошо общаемся с Георгием Наваловским, мы друг против друга часто играли. С Джано пару раз в Грузию одним самолётом летели, но это случайно совпало. Увидели друг друга – поздоровались.
«Москва может тебя съесть и сломать твою карьеру»
— Тяжело было в 13 лет переехать в Москву?
— Тяжело было с общением, ведь я не очень хорошо говорил на русском языке. Многое понимал, но говорить было трудно. Первые пару лет мучился, но потом стал понимать всё. Затем начал говорить, и всё встало на свои места.
— Чем удивила Москва?
— Мне очень понравилось, что у нас было много молодёжных турниров и соревнований. В Грузии тогда всё было наоборот – поехал на неделю, отыграл и всё. А в Москве большие чемпионаты, много игр и высокая конкуренция. Вроде сейчас в Грузии всё налаживается и уже появляются перспективные молодые футболисты.
— Московская ночная жизнь часто затягивает молодых футболистов. У вас не было такой проблемы?
— Я себе сразу сказал, что если когда-нибудь буду в Москве играть, то точно не буду там жить. Лучше где-то в Подмосковье снимать дом и ездить на базу. Москва может съесть футболиста и сломать его карьеру. Поэтому и решил, что если буду играть в московском клубе РФПЛ, то найду себе дом за городом.
— Клубы, девочки и тусовки прошли мимо?
— Нет, в 19-20 лет был момент, когда я только узнавал жизнь и увлекался не тем, что мне было нужно. Сейчас я точно знаю, куда иду и зачем это делаю. Понятно, что иногда человеку нужно расслабляться, но когда это происходит на постоянной основе, то уже нужно задуматься серьёзно о своей жизни.
— Как расслабляетесь?
— В Уфе после тренировки мы обычно едим с ребятами где-то в городе. Потом прихожу домой. Читаю книги, смотрю фильмы и разговариваю с родителями по «Скайпу». Иногда могу выбраться из дома в кино. Но куда-то вечером поехать – это не про меня. Я домашний.
— Прямо находка для невесты. Что у вас сейчас с личной жизнью?
— Ничего.
— Свободны? Можем давать ссылку на страницу в «Инстаграме», чтобы девушки знакомились?
— Да, у меня открытая страница. Присылайте свои фотографии, будем рассматривать (смеётся).
— Когда живёте в Уфе, не хватает грузинской кухни?
— Конечно, очень скучаю. Но сейчас прям странно всё получилось. После Сингапура я вместе с отцом полетел домой, к этому времени уже полгода, как не был в Грузии. Вся еда, которую готовит моя мама, хинкали и т.д. – моя слабость. Но я сказал себе, что не буду есть и в новогодние праздники. И ничего не ел. А на протяжении последних 25 дней я не ем мяса.
— Стали вегетарианцем?
— Просто решил попробовать это для себя, чтобы к сборам подойти в хорошей для форме. В Грузии было очень сложно без мяса, но я выдержал. Сейчас понял, что всё сделал правильно. Чувствую себя великолепно. Но это не значит, что я больше никогда не буду есть мясо.
— На вашей странице в «Инстаграме» есть фото с большой и красивой собакой. Как зовут?
— Бобби, мне нравятся имена на «Б». Он у меня пухлый и ленивый, его нужно было как-то так назвать. Купил его в Уфе, но сейчас он у мамы в Тбилиси, пока я на сборах. Я по нему очень скучаю, но так получилось, что с собой его взять нельзя. Сказали, с жёнами можно ехать, а с собакой нельзя.
— Вы тренировали команду, состоящую из участниц конкурса «Мисс Уфа». Кричали на них?
— Нет, не кричал, просто был требовательным (смеётся). Орать – это старая школа, но если хочешь, чтобы что-то получилось, нужно требовать. В итоге мы вничью сыграли.
— Видите себя в роли тренера?
— Я уже думал, кем хочу стать, когда повешу бутсы на гвоздь. Гонял в голове – тренер вратарей или главный? Пока так решение и не принял, ведь мне ещё хочется долго поиграть в футбол. Наверное, когда закончу, пару лет отдохну и пойму сам для себя, чем хочу заниматься, может и стану тренером.
«Мне ударили между ног, и я перешёл в футбол»
— В детстве вы занимались карате?
— Занимался – это сильно сказано. Походил в секцию около трёх месяцев, а потом ушёл в футбол.
— Почему бросили?
— Что-то мне не понравилось и больше не захотел ходить. Вспомнил! Мне ударили между ног, и я бросил карате. Вот что мне не понравилось. Сказал дома, что больше не пойду на тренировку, и меня отправили на футбол. Вот тут я задержался.
— А могли бы стать как Златан Ибрагимович, только вратарём-каратистом.
— Если как Златан, то я и нападающим могу. Когда я нахожусь в отпуске и есть возможность сыграть в поле – первым вызываюсь. Мне нравится обыгрывать и забивать. Поэтому на отдыхе в воротах не стою, это не про меня (смеётся). Мне нравится быть полевым, от этого я даже больше удовольствия получаю, чем в рамке. В воротах у тебя нет права на ошибку, а полевой игрок может делать что угодно.
— Почему тогда стали вратарём?
— Так получилось, что меня поставили в ворота, и у меня начало получаться.
— Про вратарей говорят, что это особенные люди…
— Я тоже про них так говорю (смеётся).
— Как справляетесь с «вратарским давлением», когда цена ошибки – это пропущенный гол?
— Мне нравятся голкиперы, которые не зацикливаются на своих пропущенных мячах. Никто не может играть на одном уровне всю свою карьеру. Ошибки – это нормально. Бывают взлёты и падения, и это надо воспринимать как должное и больше работать.
— Были моменты в карьере, когда болельщики соперника выбивали из равновесия?
— Помню, играли против «Анжи» на выезде. На разминке местные болельщики мне хлопали и что-то приветливо кричали. Начался матч, у меня пошла игра, вытаскиваю пару неберущихся мячей. Вот тогда они начали кричать наоборот. Мне стало смешно от этого, ведь разница была ощутима.
— Есть список самых неудачных игр?
— Я помню все голы, которые пропустил. Мне кажется, что все голкиперы их помнят. Хотя, может, им и пофиг, но я точно помню все игры, в которых принимал участие. Играл в разных турнирах, лигах и клубах – помню всё. Наверное, это помогает мне двигаться дальше. Но худшей игры у меня нет, на конкретных матчах не зацикливаюсь. Я сейчас в «Уфе», и все мысли только о команде. Мне нужно доказывать и играть, а не думать о прошлом.
— Просматриваете матчи в записи?
— Все свои игры, обязательно. Слежу за действиями, анализирую и подмечаю, где мог двигаться лучше, где хуже. Или, наоборот, удачное действие запоминаю и говорю себе, что так нужно и дальше.
— Самый обидный гол, про который потом говоришь – «мой мяч»?
— В 2011 году я выступал за брянское «Динамо». Мы играли против «Шинника». Я поставил стенку перед штрафным, и мяч залетел в мой угол. Владимир Корытько тогда забил. После того матча он перешёл к нам в команду. А запомнился этот мяч из-за того, что после него я сел на лавку.
— Тяжёлый момент?
— Я на этом не остановился и продолжил работать и отдавать всего себя на тренировках. Пошёл дальше и попал в РФПЛ в «Уфу».
«Полгода не играю, поэтому недоволен»
— Всем довольны в команде?
— Я полгода не играю, поэтому не могу быть всем доволен.
— Отношения между вами и другим голкипером «Уфы» Александром Беленовым напряжены?
— Нет, из-за этого у нас нет плохих отношений. Все понимают, что в стартовом составе всего одно вратарское место. Нет просто смысла из-за этого злиться и бегать за Сашей, ведь он тут ни при чём, его поставили – он играет.
— Вам нравится работать под руководством Сергея Семака? Есть что-то особенное в его футболе?
— Конечно нравится. У каждого тренера свой тренировочный процесс.
— Сильно подход Семака от Виктора Гончаренко отличается?
— Они совсем разные. По тактике мы играем довольно похоже. Но сам Семак отличается от Гончаренко.
— Гончаренко более жёсткий?
— Не сказал бы так. Просто у него был свой стиль и своё видение рабочего процесса. Он никогда не прощал, никого и ничего. Он мог любого футболиста взять и выгнать с тренировки. По делу, конечно.
— Вас выгонял?
— Меня нет, мне повезло. Но Гончаренко выгонял и покруче футболистов. У него никогда не было такого, что есть значимые футболисты, а есть «никто». Для него все были одинаковыми.
— На тренировках вы много подсказываете молодым голкиперам «Уфы». Вы всегда так внимательны к молодёжи?
— У меня не было такого шанса, какой сейчас есть у парней. Всегда мечтал попасть в РФПЛ и много работал над собой, чтобы дойти до этого уровня. Сейчас смотрю на наших ребят, и мне всё время хочется им помочь и что-то подсказать. У меня не было такого шанса в 18 лет – тренироваться вместе с основой и получать практику. В чемпионате России высокий уровень. А значит, нашим молодым голкиперам нужно прибавлять, поэтому и стараюсь им подсказывать.
«В регбистах виден дух грузинского народа»
— Вы большой любитель регби, довольно странный выбор для футболиста.
— Мне нравится этот вид спорта. Болею за национальную команду Грузии, которая очень сильно выступает на международном уровне. Слежу за её успехами. Мне нравится, как ребята играют. В регбистах виден дух грузинского народа, когда они выходят на поле.
— С кем-то из игроков знакомы лично?
— Да, с Василом Лобжанидзе, который играет под девятым номером. Молодой и талантливый парень, который уже играет за национальную команду. Мне всегда приятно с ним общаться.
— Сами в регби играете?
— Нет, если только в ручной мяч на сборах с разными командами. Я пытался взять мяч и пойти напролом, но это немного другое.
— Кто был в детстве кумиром среди вратарей?
— Я болел за «Манчестер Юнайтед», и поэтому мне нравился Петер Шмейхель. Но от голкиперов я никогда не фанател.
— Не любите вратарей?
— Я просто люблю футбол. Мне всегда нравился Дэвид Бекхэм. Я кайфовал от его дальних передач. Он мог отдать голевой пас на 70 метров — это впечатляло. У меня есть свои любимчики как среди вратарей, так и среди полевых игроков. Но к вратарям не сильно присматриваюсь.
— Какой действующий голкипер нравится?
— Давид де Хеа сейчас просто невероятно силён. Наверное, сейчас он первый в списке. Нойер всегда очень стабилен, он в принципе лучший. Интересно посмотреть, что будет на чемпионате мира.
— Три самых сильных вратаря РФПЛ после Георги Шелии?
— Андрей Лунёв, Игорь Акинфеев и Александр Беленов. На всякий случай сказал, чтобы не обиделся и не злился на меня (смеётся). Шучу, правда считаю его очень сильным вратарём.