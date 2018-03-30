«Регламент РФПЛ – цирк?» Каррера пойдёт по пути «Локомотива»

«Спартак» тоже будет добиваться переноса матча с «Амкаром» в Москву. Но сейчас красно-белым важно не «облажаться» с «Тосно».

Перед началом тренировки «Спартак» фотографировался со статуэткой.

— Нам впервые за 50 лет её вручили? – спросили из толпы.



— Ага, — прозвучал ответ. — Только если проиграем «Тосно», они же нам в зад её засунут.

«Они» – это все спортивные журналисты страны, которые в декабре выбирают лучшего тренера, лучшего атлета и лучшую команду России.

«Она» – это премия «Золотая лань», которая впервые за полвека существования досталась именно футбольному клубу.

Но, как иронично заметили в «Спартаке», триумф – состояние временное. Выиграть чемпионат в 2018 году у команды Массимо Карреры шансов почти не остаётся. Дело и в сложностях сезона, силе соперника и в неожиданных административных победах руководства «Локо». Так, потенциально трудный матч на плохом газоне в Перми «железнодорожники» сыграют у себя дома.

— Да всё нормально, — иронично говорит Каррера. — Не знаю, какие проблемы в Перми, но если регламент такие вещи позволяет, то руководство «Локомотива» всё сделало правильно. Я бы и сам так поступил на их месте. Думаю, конечно, поле должно было быть нейтральным, но ведь правила не я прописывал, поэтому и не могу никого критиковать.

«Хочешь сравнить Карреру с водителем»? «Спартак» спасает наш футбол Луис Адриано, Ребров, Ещенко, Джикия и Трахтенберг вернули России позитив.

— Вы тоже будете настаивать, чтобы сыграть этот матч в Москве?

— Повторю: если регламент это позволяет, то да, мы тоже будем к этому стремиться.

— Но ведь в Перми на этом поле разрешено играть молодёжной команде. Вы понимаете логику?

— Ну, наверное, федерация считает, что для молодых игроков это поле подходит, а для взрослых – нет, — вновь иронизирует Каррера.

— А вы вообще верите, что «Амкар» сможет играть в полную силу, если им покупают билеты, если оплачивают проживание, если получают выручку?

— Я думаю, что игроки выйдут на поле и выполнят полностью свой долг.

— Но всё-таки подобный перенос вас шокировал?

— Шок – нет. Но это правда немного странно. Повторю, если регламент позволяет, то «Локо» поступает правильно. Регламент пишут не они.

— Но регламент – цирк?

— Давайте не будем преувеличивать, тем более я не знаком со всем регламентом РФПЛ. В каждой стране есть особенности и так далее.

«Локомотив» на два часа станет гостем в Черкизово. Конкуренты негодуют Альтернативный взгляд на нашумевший перенос.

— Но подобный перенос реально представить в Италии?

— Там с регламентом я тоже не полностью знаком, но обычно если нет возможности провести матч, то он всё-таки переносится на нейтральное поле.

— Сам «Спартак» играет с «Тосно». В первом матче вы вели 2:0 и играли в большинстве, но в концовке пропустили два мяча. Что сделать, чтобы не допустить подобного невезения?

— Нельзя сказать, что тогда нам не повезло. Мы сами облажались и были уверены, что три очка у нас в кармане, но до свистка судьи ничего не закончено. В этот раз нужна только победа.

— Из «Тосно» ушли лидеры — Заболотный, Марков. Зато пришёл Погребняк – он играл в «Спартаке» и не любит «Спартак».

— Тогда я тоже не люблю его. На самом деле, таких тонкостей я не знаю, но «Тосно» играет в футбол и может преподнести сюрпризы. Надеюсь, они не запрутся в обороне, потому что они показывают немного другой футбол, в отличие от того же «СКА-Хабаровск».

— «Спартак» ставит рекорд по травмам крестов. Что происходит?

— Ничего. Так просто совпали звёзды. Объяснений этому нет. В футболе, увы, футболисты травмируются.

— Мы видели на тренировке Романа Зобнина, о травме мениска которого сообщалось на этой неделе. Он сыграет с «Тосно»?

— Да, с ним всё в порядке, он может играть. Все остальные тоже выздоровели, готовы и находятся в 100-процентой форме. Это если не считать Артёма Тимофеева.

— Как вы, кстати, оцениваете выступление игроков «Спартака» за сборную?

— Я не могу себе позволить критиковать работу тренера сборной, могу оценивать только себя. Смотрел первый матч против Бразилии — ребята хорошо играли, старались, но нужно учитывать, какие футболисты им противостояли.

Мы думаем медленнее бразильцев. Намного медленнее У сборной России есть свои козыри, но на фоне топ-игроков они меркнут.

— Дидье Дешам выделил Дениса Глушакова. Он безальтернативен для «Спартака» и сборной?

— Глушаков – качественный и важный игрок, выполняет большой объём работы и полезен в клубе и национальной команде.

«У русских есть прекрасный опытный полузащитник Глушаков» Лоран Косельни и Дидье Дешам поделились ожиданиями от предстоящего матча со сборной России.

— Считаете, он ещё может заиграть в Европе?

— Любой игрок «Спартака» может заиграть в европейских чемпионатах.

— Пресс-конференция тренера сборной Бразилии Тите после матча с Россией длилась почти час. Он рассказал, что следит за всеми футболистами в России, но особенно отметил Педро Рошу, который почти не играет. Мы тоже часто слышим хорошие вещи о нём, но чем же Роша хорош?

— Мы с Тите видим одно и то же, потому что понимаем что-то в футболе. Роша имеет хорошие качества, он быстрый, но ему нужно время. Педро вырос с тех пор, как приехал в «Спартак». И я уверен, что он станет отменным игроком.

— В Италии вам вручили «Золотую скамью». Это важная награда?

— Нужно гордиться такими премиями. Я её разделяю с людьми, которые работают со мной и терпят каждый день. Разделяю с руководством, которое позволяют тренировать. И, конечно, с игроками, которые позволили добиться этой премии.