10 самых крутых матчей Роналду в плей-офф Лиги чемпионов

«Реал» — «Бавария» — 2:1
Дата: 25.04.12
Стадия: 1/2 финала
Вклад Роналду: дубль
В той игре перед мадридцами стояло жёсткое условие: после поражения в Мюнхене им нужно было обыгрывать «Баварию». Криштиану начал исполнять задачу уже на шестой минуте матче, реализовав пенальти. Уже к 14-й он сделал дубль, и это помогло мадридцам перевести матч в дополнительное время. Потом была серия пенальти и выход «Реала» в финал.
«Реал» — ЦСКА — 4:1
Дата: 14.03.12
Стадия: 1/8 финала
Вклад Роналду: дубль
В том редком сезоне, который Россия встретила со своим клубом в плей-офф ЛЧ, «армейцам» сразу не повезло со жребием. Показав героический результат в Москве (1:1) команда Слуцкого в Испании не нашла аргументов против мадридского клуба. Не заметил их и Роналду, забив второй и четвёртый гол своего клуба.
«Бавария» — «Реал» — 0:4
Дата: 29.04.14
Стадия: 1/2 финала
Вклад Роналду: дубль
Спустя пару лет «Бавария» снова поставила «Реал» в неудобное положение. Проиграв первый матч на своём поле, в Мюнхене «Реал» разнёс соперника в клочья. Как это часто бывает, свою лепту внёс Роналду, сделав второй дубль в матче после Серхио Рамоса.
«Реал» — «Вольфсбург» — 3:0
Дата: 12.04.16
Стадия: 1/4 финала
Вклад Роналду: хет-трик
В этот раз всё было действительно тревожно: «сливочные» в первом матче уступили немцам со счётом 0:2, и теперь им было необходимо громить соперников. Всего 17 минут хватило Криштиану, чтобы сравнять счёт в серии, а в конце матча он в одиночку вытащил команду в полуфинал.
«Бавария» — «Реал» — 1:2
Дата: 12.04.17
Стадия: 1/4 финала
Вклад Роналду: дубль
Ровно спустя год мадридцев снова ждала встреча с немцами, но теперь в соперниках снова был самый титулованный клуб страны. «Реал» не стал откладывать решение задачи на потом и уже в первом матче сделал отличный задел на проход дальше. Без Кришти, само собой, не обошлось. Похоже, «Бавария» давно становится любимым клубом мадридской «девятки».
«Реал» — «Бавария» — 4:2
Дата: 18.04.17
Стадия: 1/4 финала
Вклад Роналду: хет-трик
Неделей позже «Реал» принимал поверженную «Баварию», но та не собиралась сдавать полуфинал раньше времени. Добившись победы в основное время, немцы перевели игру в овертайм. Видимо, это всерьёз взбесило Роналду: португалец за каких-то 20 минут организовал пару голов в ворота соперника и вынес его из турнира.
«Реал» — «Атлетико» — 3:0
Дата: 2.05.17
Стадия: 1/2 финала
Вклад Роналду: хет-трик
Мадридское дерби в Лиге чемпионов в прошлом году не было похоже на матч соперников из одной весовой категории. У «Реала» было как минимум одно очевидное преимущество. Это преимущество в одиночку организовало три гола в ворота соперника, почти не оставив тем шансам на итоговый успех и выход в финал.
«Ювентус» — «Реал» — 1:4
Дата: 3.06.17
Стадия: финал
Вклад Роналду: дубль
В том финале «Реал» казался фаворитом встречи, но очень уж многие ждали победы «Ювентуса». Дело в том, что для Буффона это был, пожалуй, последний шанс взять титул Лиги чемпионов перед тем, как уйти на пенсию. Эта история ничуть не тронула Роналду: тот сделал дубль и принёс команде очередной трофей.
«Реал» — «ПСЖ» — 3:1
Дата: 14.02.18
Стадия: 1/8 финала
Вклад Роналду: дубль
Неймар против Криштиану Роналду: именно так подавалась афиша этого противостояния. Парижане, потратив сотни миллионов на трансферы, снова наткнулись на одного из фаворитов турнира на первых же стадиях. Парижане смогли забить первыми, но все инвестиции в итоге слил в мусорное ведро португальский монстр.
«Ювентус» — «Реал» — 0:3
Дата: 3.04.18
Стадия: 1/4 финала
Вклад Роналду: дубль
Ну чем ещё может удивить нас этот португалец, казалось нам всего лишь несколько часов назад? Да, с потрясающей результативностью мы уже смирились, но голы в падении через себя – это что-то новенькое. Если вы вспомните навскидку подобные мячи, охотно вам в этом поверим. Но сделать это в тот самый момент, когда нужно окончательно прихлопнуть соперника в важнейшем матче – на такое способен только Криш.
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