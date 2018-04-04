10 самых крутых матчей Роналду в плей-офф Лиги чемпионов

Только попробуйте теперь сказать, что Криштиану – не лучший!

«Реал» — «Бавария» — 2:1

Дата: 25.04.12

Стадия: 1/2 финала

Вклад Роналду: дубль



В той игре перед мадридцами стояло жёсткое условие: после поражения в Мюнхене им нужно было обыгрывать «Баварию». Криштиану начал исполнять задачу уже на шестой минуте матче, реализовав пенальти. Уже к 14-й он сделал дубль, и это помогло мадридцам перевести матч в дополнительное время. Потом была серия пенальти и выход «Реала» в финал.

Видео.

«Реал» — ЦСКА — 4:1

Дата: 14.03.12

Стадия: 1/8 финала

Вклад Роналду: дубль



В том редком сезоне, который Россия встретила со своим клубом в плей-офф ЛЧ, «армейцам» сразу не повезло со жребием. Показав героический результат в Москве (1:1) команда Слуцкого в Испании не нашла аргументов против мадридского клуба. Не заметил их и Роналду, забив второй и четвёртый гол своего клуба.

Видео.

«Реал» — ЦСКА — 4:1 Фото: Harry Engels/Getty Images

«Бавария» — «Реал» — 0:4

Дата: 29.04.14

Стадия: 1/2 финала

Вклад Роналду: дубль



Спустя пару лет «Бавария» снова поставила «Реал» в неудобное положение. Проиграв первый матч на своём поле, в Мюнхене «Реал» разнёс соперника в клочья. Как это часто бывает, свою лепту внёс Роналду, сделав второй дубль в матче после Серхио Рамоса.

Видео.

Роналду может забивать как угодно. Но он не гений Прекратите истерику про шестой «Золотой мяч».

«Реал» — «Вольфсбург» — 3:0

Дата: 12.04.16

Стадия: 1/4 финала

Вклад Роналду: хет-трик



В этот раз всё было действительно тревожно: «сливочные» в первом матче уступили немцам со счётом 0:2, и теперь им было необходимо громить соперников. Всего 17 минут хватило Криштиану, чтобы сравнять счёт в серии, а в конце матча он в одиночку вытащил команду в полуфинал.

Видео.

«Реал» — «Вольфсбург» — 3:0 Фото: Isa Saiz/NurPhoto via Getty Images

«Бавария» — «Реал» — 1:2

Дата: 12.04.17

Стадия: 1/4 финала

Вклад Роналду: дубль



Ровно спустя год мадридцев снова ждала встреча с немцами, но теперь в соперниках снова был самый титулованный клуб страны. «Реал» не стал откладывать решение задачи на потом и уже в первом матче сделал отличный задел на проход дальше. Без Кришти, само собой, не обошлось. Похоже, «Бавария» давно становится любимым клубом мадридской «девятки».

Видео.

Роналду делает всех. Как «Реал» опять разгромил «Ювентус» Криштиану уничтожил соперника.

«Реал» — «Бавария» — 4:2

Дата: 18.04.17

Стадия: 1/4 финала

Вклад Роналду: хет-трик



Неделей позже «Реал» принимал поверженную «Баварию», но та не собиралась сдавать полуфинал раньше времени. Добившись победы в основное время, немцы перевели игру в овертайм. Видимо, это всерьёз взбесило Роналду: португалец за каких-то 20 минут организовал пару голов в ворота соперника и вынес его из турнира.

«Реал» — «Бавария» — 4:2 Фото: Etsuo Hara/Getty Images

Видео.

«Реал» — «Атлетико» — 3:0

Дата: 2.05.17

Стадия: 1/2 финала

Вклад Роналду: хет-трик



Мадридское дерби в Лиге чемпионов в прошлом году не было похоже на матч соперников из одной весовой категории. У «Реала» было как минимум одно очевидное преимущество. Это преимущество в одиночку организовало три гола в ворота соперника, почти не оставив тем шансам на итоговый успех и выход в финал.

Видео.

«Ювентус» — «Реал» — 1:4

Дата: 3.06.17

Стадия: финал

Вклад Роналду: дубль



В том финале «Реал» казался фаворитом встречи, но очень уж многие ждали победы «Ювентуса». Дело в том, что для Буффона это был, пожалуй, последний шанс взять титул Лиги чемпионов перед тем, как уйти на пенсию. Эта история ничуть не тронула Роналду: тот сделал дубль и принёс команде очередной трофей.

Видео.

«Реал» — «ПСЖ» — 3:1

Дата: 14.02.18

Стадия: 1/8 финала

Вклад Роналду: дубль



Неймар против Криштиану Роналду: именно так подавалась афиша этого противостояния. Парижане, потратив сотни миллионов на трансферы, снова наткнулись на одного из фаворитов турнира на первых же стадиях. Парижане смогли забить первыми, но все инвестиции в итоге слил в мусорное ведро португальский монстр.

Видео.

«Реал» — «ПСЖ» — 3:1 Фото: Matthias Hangst/Bongarts/Getty Images

«Ювентус» — «Реал» — 0:3

Дата: 3.04.18

Стадия: 1/4 финала

Вклад Роналду: дубль



Ну чем ещё может удивить нас этот португалец, казалось нам всего лишь несколько часов назад? Да, с потрясающей результативностью мы уже смирились, но голы в падении через себя – это что-то новенькое. Если вы вспомните навскидку подобные мячи, охотно вам в этом поверим. Но сделать это в тот самый момент, когда нужно окончательно прихлопнуть соперника в важнейшем матче – на такое способен только Криш.

Видео.

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