С шашкой на пушки. Шикарный гол Головина не спас ЦСКА от разгрома

12 лет спустя

26 октября 2006 года принц Филипп официально открыл стадион «Эмирейтс» на месте легендарного старичка «Хайбери», а уже через шесть дней на его неправдоподобно ровный – на контрасте с кочкодромом «Локомотива» — газон вышли футболисты ЦСКА. Чтобы осознать, как давно это было, достаточно двух фактов: Виктор Гончаренко в то время наставлял мальчишек в дубле борисовского БАТЭ, а 10-летний Саша Головин ничем особенным не выделялся на фоне ровесников из детско-юношеской спортшколы городка Калтан Кемеровской области.

Большинство участников памятного матча уже вовсю ищут себя в новой жизни – без ежедневных тренировок, бесконечных разъездов и матчей. И только легендарные армейские «дедушки», Акинфеев, Игнашевич да Березуцкие, по-прежнему «пылят». Все четверо опять вышли против «Арсенала». Теперь не молодыми, малоопытными парнями – матёрыми вояками, которых ни громким именем, ни враждебно настроенным стадионом не смутить. Всё это в их славных карьерах было, и не раз.

Увы, в прошлом осталась и прежняя скорость – её «старослужащим» ЦСКА в Лондоне ощутимо не хватало…

«Арсенал» — ЦСКА — 4:1. Дубли Рэмси и Ляказетта, штрафной Головина. Как это было «Арсенал» разгромил ЦСКА в первом четвертьфинальном матче Лиге Европы со счётом 4:1. Все подробности матча.

Фланги на разрыв

Серьёзное беспокойство у командира красно-синих вызывали фланги обороны. Два правых защитника было у Гончаренко – и все кончились. Травма Фернандеса и дисквалификация Набабкина вынудили тренера снова затыкать дыру в составе. Будь под рукой клон Вернблума – бросил бы его на оголённый участок поля. Впрочем, Кучаеву в этом сезоне тоже не привыкать к роли разнорабочего. Не успел толком слева освоиться, как поступило распоряжение направо отправляться. Кучаев – парень исполнительный, дисциплинированный: надо – значит, надо. Но за его край изначально было тревожно. И опасения оказались не напрасными. Причём за обе бровки.

«Арсенал» не стал зацикливаться на одном направлении и с первых минут принялся энергично осваивать оба фланга. Противные для тихоходных стопперов ЦСКА прострелы и навесы летели с обеих сторон попеременно и ещё до перерыва привели к четырём голам (одному отменённому и трём легальным) и пенальти вдобавок. Его хозяева тоже реализовали.

7 ударов – 4 гола

Двенадцать лет назад «Арсенал» из более чем двух десятков ударов не конвертировал в гол ни одного. Теперь, наоборот, забивал всё, что мог. Ну, почти всё. Четыре гола с семи ударов – образцовая реализация, близкая к идеальной.



Отдадим должное отваге «армейцев»: заведомо уступая противнику в подборе исполнителей, они отринули соблазн отстоять полтора часа сзади в надежде на шальной дальний удар или отрепетированный стандарт. ЦСКА ввязался в открытую игру и в созидании смотрелся весьма привлекательно. Одна беда: в разрушении был слишком неуклюж. И дело тут не только в возрасте защитников. Их более молодые коллеги из опорной зоны сработали не менее удачно. Центр поля ребята в красно-белых майках пролетали моментально, и каждый такой набег таил в себе колоссальную опасность.



То, что во втором тайме «Арсенал» ничего не забил – не столько полевых игроков ЦСКА заслуга, сколько Акинфеева. Доведя счёт до крупного (4:1), хозяева взялись за старое — фирменное транжирство моментов.

Рэмси опять насолил Акинфееву

С фамилией Рэмси у болельщиков сборной России, в том числе и «армейских» связаны одно из самых острых разочарований последних лет – 0:3 в солнечной Тулузе от валлийцев на Евро-2016. Тогда Аарон ограничился одним мячом в ворота Акинфеева – теперь сделал дубль. И если первый гол Рэмси получился сугубо рабочим (прострел Бельерина – удар в касание), то второй – настоящим произведением искусства. Так расчётливо пробить над вратарём внешней стороной стопы способен только большой мастер. Рэмси давно к этой касте относится.

Если «Арсенал» не идёт за Головиным, Головин идёт к «Арсеналу»

Помимо ностальгических экскурсов в историю 12-летней давности Рунет полнился комментариями, заметками и целыми аналитическими разборами, посвящёнными 17-му номеру ЦСКА. Встреча на «Эмирейтс» преподносилась не иначе как просмотр Головина – ещё не в «Арсенале», но уже для «Арсенала». Интерес к Александру лично Венгера давно ни для кого не секрет. Что ж, если повышенное внимание и повлияло на хавбека сборной России, то только в лучшую сторону. Не похоже, чтобы вся эта шумиха сковала молодого «армейца» или заставила нервничать. Одно слово: сибиряк.

Головин и «Арсенал». Это вообще реально? Заглядываем в возможное будущее.

Несмотря на огорчительный итоговый счёт, Головин своей игрой заслужил меньше всех нареканий – если вообще заслужил. В его активе – несколько сконструированных атак и заработанных фолов, жёлтая для Джаки и превосходный гол со штрафного. Сам заработал – сам реализовал.

Пятая подряд победа «канониров»

На беду «армейцев», они попали на «Арсенал» самый неподходящий момент – когда тот набрал, возможно, лучшую форму в сезоне. «Милан», «Уотфорд» и «Сток Сити» поочерёдно получили на «Эмирейтс» по трёшке. ЦСКА досталосб на один мяч больше. Но за попытку сыграть в футбол, а не тупо отбиться – спасибо. Взыскательная британская публика её, безусловно, оценила. Да и российской за своего последнего делегата в Европе не пришлось краснеть. ЦСКА вправе повторить слова героя Кена Кизи: «Я хотя бы попробовал».