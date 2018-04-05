Головин и «Арсенал». Это вообще реально?

Главная миссия Александра Головина на вечерний матч с «Арсеналом» – создать динамику в центре поля, которая поможет разбить игру англичан и приблизить ЦСКА к нужному результату. Есть и побочная миссия – показать себя скаутам «Арсенала». Разговоры вокруг возможного переезда Головина в Лондон ходят с прошлого года, а агент Шандор Варга, лично знакомый с Арсеном Венгером и Леонидом Слуцким, рассказывал журналистам о попадании Головина в шорт-лист потенциальных новичков «Арсенала»: «Скауты «Арсенала» приезжали на матч Венгрия – Россия в Будапеште и просматривали этого футболиста. Но лондонский клуб просматривает примерно 100 игроков одновременно, так что говорить о переходе пока рановато».

Перед матчем Арсен Венгер ожидаемо погасил шум вокруг Головина – сказал, что из-за уважения к ЦСКА не хочет обсуждать отдельных игроков. Интерес «Арсенала» к Головину тренер тоже не подтвердил (хотя было бы странно, если бы Венгер заранее выложил все карты на стол). Однако если летом ЦСКА отпустит-таки Александра Головина в Европу, «Арсенал» может стать одним из самых реальных кандидатов на русского игрока.

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Идеальный полузащитник для «Арсенала»

Если составлять тактический портрет Арсена Венгера, одним из главных штрихов станет его отношение к центральным полузащитникам. Тренер «Арсенала» не механизирует работу хавбеков и считает, что игрокам типажа Фабрегаса, Рэмси и Артеты нужна обязательная свобода: «Мне не нравится слишком много жёстких позиций в команде. Когда атакующие игроки хотят взять на себя инициативу, вы должны дать им свободу. Особенно когда они одарены и действуют непредсказуемо. Думаю, мы хорошо заполняем фланги, а игра в середине поля зависит от характеристик футболистов».

Венгер отталкивается от сильных сторон своих полузащитников, строит игру «Арсенала» на них и не перегружает их тактическими установками. Александр Глеб рассказывал, что Венгер вообще не накачивал команду теоретическими занятиями и установками по ближайшему сопернику, команда всегда строила игру от себя. Тактическая революция в АПЛ, связанная с приездом в лигу топ-тактиков (Клопп, Конте, Гвардиола), изменила Венгера – он стал гибче и впервые в карьере перестроился на расстановку 3-4-2-1. Но своё видение задач центральных полузащитников тренер не изменил.

Главные качества, нужные Арсену Венгеру от игрока центра поля – сильное видение поля, поставленный пас, динамичность движения и сильные индивидуальные качества. Стиль «Арсенала» близок к стилю сборной Испании. Прямое подтверждение – плеяда игроков, росших в Испании, где видение поля и правильное понимание геометрии игры стали главной торговой маркой полузащитников (Фабрегас, Касорла, Артета). Косвенные подтверждения можно отыскать в словах игроков. «Он мог бы заиграть в Испании», – говорил Санти Касорла и про Джека Уилшира, и про Аарона Рэмси, отмечая их интеллектуальные качества. Уилшир учился миссии глубинного плеймейкера по видеонарезкам диагоналей Андреа Пирло и Хаби Алонсо – умный игрок считал идеальными ещё более умных.

Отсутствие привязки к конкретной позиции – проблема Венгера: Касорлу, Артету, Уилшира и Рэмси он поочерёдно ставил в опорную зону, признавая, что их атакующие качества сильнее оборонительных. Неопределённость позиций хавбеков усиливает подбор задач в современной схеме «Арсенала» 4-2-3-1 – правый инсайд в схеме фактически становится лишним центральным хавбеком и насыщает середину. Правда, в ЦСКА Александр Головин успел поиграть на всех позициях в центре поля (опорник, «восьмёрка», «десятка»), а также левого полузащитника и левого латераля. К постоянной тактической трансформации он привык.

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Какие качества Головина подходят «Арсеналу»

Коротко по пунктам

1. Видение поля. Главное требование для любого центрального полузащитника «Арсенала». Арсен Венгер использует разных полузащитников по-разному (например, Аарон Рэмси у Венгера давал умные открывания на линии офсайда, находя свободные зоны), но главное требование остаётся неизменным – умение искать свободное пространство. Игра «Арсенала» строится на бесконечном поиске пространства, а король поиска Месут Озил одинаково умело открывается в пустых зонах и взламывает своими передачами пустые зоны.

Головин соответствует требованиям «Арсенала». Он нечасто ускоряется на свободное пространство для завершения атаки (обычно в контратаках), а в ЦСКА его пасовые функции ограничены из-за фигуры Бибраса Натхо, но даже при этом он входит в топ-15 игроков лиги по общей пасовой активности. По статистике Packing+Receive, то есть отрезанных соперников и своими передачами, и приёмом чьих-то передач Головин – 14-й игрок Премьер-Лиги (1901 очко). За 2000 перешагнули всего 10 игроков лиги, среди которых внезапно есть Эрик Бикфалви и Сергей Петров.

2. Качественный силовой дриблинг. Головин любит тащить мяч вперёд, резко ускоряясь в полуфланг. Важно, что и партнёры грамотно создают для него зоны, куда можно тащить мяч. Головин уже давно сколотил связку с Аланом Дзагоевым: Алан опускается ниже, принимает мяч и стягивает на себя игрока, Головин открывается рядом и получает пас в касание. А потом начинает свой забег.

3. Динамичная работа без мяча. Головин подвижен, качественно прессингует и понимает, как устроен прессинг – грамотно реагирует на триггеры (моменты, когда начинается давление). Важный штрих: Виктор Гончаренко использовал Головина как игрока, персонально-ориентированным прессингом съедающего глубинного плеймейкера соперника. Так было с Паредесом и Бурчану, и Головин за два матча допустил всего одну ошибку в прессинге.

4. Универсализм в полузащите. Читай выше: Головин привык к разным ролям в полузащите ЦСКА, легко адаптируется к новым задачам и держит планку игры, вне зависимости от роли. Очень ценное качество.

Футбол Виктора Гончаренко гораздо более систематизирован, чем футбол Венгера, и полузащитники в его системе снабжены конкретными ролями. В задачи Головина входит всё то, что отмечено в тексте выше – поиск пространства, силовой дриблинг и динамичное движение. Главная разница ролей полузащитников – именно в полёте фантазии: в ЦСКА у Головина он есть, в «Арсенале» будет значительно шире.

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На кого максимально похож Головин

Сравнение в любом случае будет натянутым, но если выбирать кого-то одного – это Джек Уилшир. «Он хорошо читает ситуацию на поле, очень динамичен и обладает отличным ударом», – говорил про Уилшира Бастиан Швайнштайгер, называя Джека одним из сильнейших игроков планеты на своей позиции. Уилшир с той поры успел переломаться, съездить в «Борнмут» и медленно вернуться в обойму «Арсенала», но сохранил главные качества – интенсивность и динамику движения, понимание игры, умение решать ситуации в одиночку.

Хорошо, удар Александра Головина переоценён – порой наш хавбек бьёт, не видя более умных вариантов развития атаки. Однако остальные качества у Головина есть. Даже индивидуальный силовой дриблинг Головина по тренерскому описанию похож на дриблинг Уилшера. «Он идёт вперед с мячом на защитников, что даёт вам сценарии 4 против 3 или 5 против 4», – объяснял его стиль тренер Уилшира в «Болтоне» Оуэн Койл. Головин тоже так может, разве что его силовой дриблинг пока не оценён по достоинству.

Контракт Уилшира с «Арсеналом» заканчивается летом, клуб точно будет искать ему замену, и вариант с Головиным кажется реальным. Он близок к Уилширу по игровым качествам, а в мартовской паузе примерил на себя роль глубинного плеймейкера сборной – как Уилшир у Роя Ходжсона. Главное, чтобы на этом сходства заканчивались: Уилшир безумно, кошмарно травматичен. Такого не пожелаешь никому.

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Что ещё важно

Две детали.

Во-первых, скорость принятия решений. Даже у лучших игроков своего поколения, Головина и Алексея Миранчука, она остаётся главным недостатком (и даже после явной работы обоих над ошибками). Для оценки Головина показателен момент из домашнего матча России с Францией: после отбора наша сборная полетела в контратаку, у Головина появились два перспективных варианта – Смолов в центре и Заболотный на фланге. Головин потащил мяч вперёд, затянул, наткнулся на уплотнённое место в центре поля, развернулся и отдал назад – впустую потратил 8 касаний и перевёл атаку сборной России в режим позиционки.

Этот эпизод – лишь один кусочек общей картины: Головин часто действует по заранее заготовленному в голове сценарию. Особенно это касается моментов, когда Александр включает силовой дриблинг – он заранее зацикливается на самостоятельном продвижении мяча вперёд и зависает, когда соперник блокирует зону, куда он надеялся рвануть с мячом. Если смотреть момент матча с Францией в динамике, Головин как раз попадёт в такую ловушку мозга: увидит, что Погба и Матюиди его встречают, и будет долго искать «план Б».

Во-вторых, важна игра Головина в больших матчах. Недостаток скорости принятия решений в таких матчах бросается в глаза, но в остальном Александр стабилен – не боится брать инициативу на себя против любых соперников, тащит мяч вперёд, открывается и пасует, как в обычных матчах. Он уже научился решать сложные матчи в одиночку, что признаёт и Виктор Гончаренко. Тренер ЦСКА очень не любит выделять игроков индивидуально, но Головина отмечал после дерби со «Спартаком» (сольный проход и голевая на Щенникова) и прохода «Лиона» (красочный матч с голом, предголевым пасом и званием лучшего игрока недели в Лиге Европы).

Оценивать Александра Головина только по большим матчам неправильно, но важно, что планку своей игры Головин практически не опускает, в отличие от других полузащитников ЦСКА – Натхо, Дзагоева, Вернблума. Или мы уже не считаем Вернблума хавбеком? Так что в гостях у лондонского «Арсенала» Головин не должен забыть нити игры.

Так реально ли это?

По набору качеств Головин действительно подходит стилю «Арсенала», вне зависимости от разных лет, напарников и тактических схем. Силовые качества Головина можно использовать как способ создания численного преимущества – выдвигаясь с позиции «восьмёрки», он может пронизать опорную зону. Его пас низом из глубины в «Арсенале» будет более востребован: если у ЦСКА под такие передачи классно открываются только Дзагоев и Витиньо, то у «Арсенала» пространство умеют искать Рэмси (на резких рывках из глубины, которых у Головина нет), Озил, Мхитарян, Обамейянг, Ляказетт – адресатов достаточно.

Его реально вписать в «Арсенал», но приоритетным вариантом для Головина сейчас была бы крепкая испанская команда – вроде «Севильи» или «Валенсии». Специфика Ла Лиги помогает игрокам такого плана прокачивать мозги и улучшать своё понимание футбола, а силовой дриблинг Головина в Испании будет гораздо острее, чем в Англии, где его будут встречать жёстче. Работа над физикой после переезда в АПЛ неизбежна, и она может напрямую повлиять на перспективы Головина – перенагрузка физическими тренировками и матчами провоцирует травмы, а футбол «Арсенала» в Премьер-лиге наиболее травмоопасен. Даже с точки зрения здоровья, пожалуй, лучше выбрать Ла Лигу и пойти по пути Банеги или Ракитича.

Правда, ребёнком Александр Головин очень хотел играть в АПЛ. И если он будет стоять перед выбором – Испания или самая испанская команда Премьер-лиги – конечно, «Арсенал» перевесит. Сегодня надо сыграть так, чтобы такой выбор был.