Символическая сборная 25-го тура РФПЛ. Версия «Чемпионата»

С помощью Хохлова «Динамо» наконец-то становится командой, понимающей план на игру и слабости соперника перед любым матчем. Не меняя базовую схему 4-4-2, Хохлов регулирует задачи игроков под соперника. Главной задачей «Динамо» в атаке были быстрые контратаки, преимущественно через фланги – план выполнен. Без мяча команда сыграла слабее, но не настолько, чтобы ЦСКА рассчитывал на большой улов очков в дерби.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Тур обошёлся без вратарских подвигов. Оба голкипера, сделавшие «сухарь» в выходные, вообще не напрягались – Артур Нигматуллин отразил всего один удар из штрафной, а Гилерме грелся на солнышке весь матч с «Ростовом». Если кто-то и заслужил персональной похвалы, то вратарь «Краснодара» Синицын: его сейв после удара Бранислава Ивановича из убойной позиции позволил команде остаться в игре. Если бы Синицын пропустил, «Краснодар» уехал бы с баранкой вместо трёх очков.

Виктор Альварес («Арсенал»)

Испанец вчистую выиграл противостояние у Дмитрия Живоглядова, одного из лучших крайних защитников весны в Премьер-Лиге. Из-под Альвареса игрок «Уфы» сделал всего 2 навеса – для сравнения, из-под Юрия Жиркова неделю назад сделал 11. Сам Альварес выиграл 74% единоборств, выдал 4 успешных отбора и засветился в одной из самых острых атак «Арсенала» за матч навесом на Хагуша.

«Локомотив» буднично выиграл свой матч – так, как порой и нужно в чемпионской гонке, – и не дал «Ростову» создать вообще ничего. Скучать Гилерме заставил в первую очередь Соломон Кверквелия: грузин был привычно хорош в единоборствах (80% выигранных) и отборах (5 из 5 успешных попыток). Травма Бьорна Сигурдарсона облегчила жизнь Кверквелии: бороться в воздухе с Владимиром Дядюном, через которого «Ростов» строил свои атаки, было проще.

Фото: РИА Новости

Илью Кутепова ожидаемо хвалят за матч с «Анжи» больше – из-за гола. Традиционно неверная оценка игры защитника: да, Кутепов забил, но объём работы Максимовича в Каспийске значительно выше. Он увереннее начинал атаки («Анжи» не окружал серба прессингом, в отличие от Кутепова), активнее и лучше шёл в единоборства. Кутепов ни разу успешно не отобрал мяч, тогда как у Максимовича таких отборов – 6.

Денис Кулаков («Урал»)

Обычно Кулаков гиперактивен в подключениях вперёд и портит впечатление позиционными ошибками, но против «Тосно» украинский защитник успел на всех участках поля. 79% выигранных единоборств, 7 попыток отбора (все – удачные), 10 навесов, 5 из которых точные – мощный статистический кейс Кулакова. С его фланга «Тосно» ничего не создал, зато сам Кулаков удачно подкараулил ошибку Чернова в концовке – и сделал навес, ставший предголевой передачей на Отмана Эль-Кабира. Принёс «Уралу» важное очко, пока отдаляющее от борьбы за выживание.

Кризис? Квинси отвечает хет-триком – вот вам и кризис. Против «Тосно» Промес наконец-то проснулся после зимней спячки, а в Каспийске легко сделал результат. Голландец впервые сделал хет-трик за «Спартак», а два рабочих гола (в пустые ворота, с пенальти) разнообразил пушкой из-за штрафной. Куража в матче с аутсайдером хватило, чтобы вернуть себе лидерство в гонке снайперов.

«Промес играл так же, как и раньше. Только забил три гола» Каррера похвалил Петковича, а Промес признал, что кризис в его игре миновал. «Спартак» продолжает погоню за «Локомотивом».

Зобнин доходчиво объяснил в Каспийске, что в опорной зоне он полезнее Дениса Глушакова. Если Глушаков нужен «Спартаку» только в финальной трети и халатно работает без мяча, то Зобнин сам начинал атаки красно-белых и эффективнее работал без мяча (63% выигранных единоборств, сезонная норма Глушакова – 42%). Причём Зобнин выходил из обороны через свой дриблинг, как часто делает в ЦСКА Александр Головин, и легко убегал от нестройного прессинга «Анжи». 4 удачные обводки из 5, которыми Зобнин ломился через центр, – главный статистический улов Романа. А ещё 61 пас с 90-процентной точностью, даже при тенденции «Спартака» начинать атаки в Каспийске через крайних защитников. Очень сильный матч.

Горбатенко признавался, что последние недели специально тренировал завершение атаки – хотел наконец-то забить в Премьер-Лиге. Выстрелить удалось в самый подходящий момент, в ключевой рубке за 6-е место с «Уфой». Горбатенко забил сразу дважды, причём одну атаку разогнал из глубины сам, и добавил к этому 2 острых паса под удар. Весенний «Арсенал» очень упростил игру и сделал Артёма Дзюбу центром своей тактической вселенной, так что случай, когда «Арсеналу» приносит очки кто-то, кроме Дзюбы, безумно редкий.

Главный царь тура, вышедший даже не на своей позиции. Справа Ташаев сыграл из-за травмы Фёдора Черных и лишился главного козыря – дриблинга со смещением в центр под удар с правой ноги. Ударные качества Ташаева «Динамо» использовало по-другому, снабжая его мячом в скоростных контратаках. Грамотно открыться в штрафной, выдерживая командную скорость атаки «Динамо» – весь секрет Ташаева, для которого работа с Дмитрием Хохловым стала прорывной. Без Хохлова он забил только «Спартаку» и часто полировал лавку. После смены тренера забил уже пять.

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Коронка нашей сборной тура – игроки атаки, чья польза гораздо шире, чем голы. Луценко высок и постоянно ищет верховую борьбу, но при этом пластичен и быстр для таранного нападающего. На Луценко Дмитрий Хохлов завязал тактический план «Динамо», используя его качества – выходил в атаку через длинные передачи на фланги, куда смещался Евгений.

Луценко сыграл в лучших традициях Виктора Гончаренко и одного из его главных тактических принципов: не так важно выиграть верх, как создать ситуацию для подбора. Он 20 раз за матч включался в единоборства, а отскоки вокруг него собирали Рауш, Ташаев и Панченко. А из ключевого единоборства матча, с Алексеем Березуцким, вышел на финте, открыл себе свободный фланг и сделал умный голевой пас на Ташаева. А потом – очень сильно отработал без мяча. Самый незаметный герой победы «Динамо» в дерби.

Автор главного чуда тура, сделавший «Петровский» святым местом. Самоирония Погребняка не хуже его весенней формы – для «Тосно» Павел выглядит даже апгрейдом Антона Заболотного. Погребняк так же сильно цепляется за длинные передачи, но гораздо полезнее в завершении (забил уже 4 мяча, считая гол «Лучу-Энергии» в Кубке). Матч с «Уралом» – точно лучший для Погребняка в «Тосно»: он выиграл 59% верховых единоборств, трижды пробил по воротам и едва не выбил максимальную эффективность. Замкнул прострел Галиулина, чётко реализовал пенальти. А в добавленное время классно открылся под пас Рикардиньо и вышел один на один с вратарём «Урала».

Перекладина сделала чудо Погребняка чуть менее громким, но так много за российский клуб Павел не забивал почти 10 лет – после дубля «Баварии» в Кубке УЕФА. Дубль «Ахмату» за «молодёжку» «Динамо», к сожалению, не считается.

Фото: fctosno.ru