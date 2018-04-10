Главный король матча «Динамо» с ЦСКА – не Ташаев. И даже не Хохлов

План Хохлова – лучший против ЦСКА с четырьмя защитниками

Дмитрий Хохлов и Владимир Рыков синхронно выразили одну мысль: «Динамо» знало, что ЦСКА может сыграть по любому из модулей – в три центральных защитника или 4-3-3 – и готовилось к обоим сценариям. План, выбранный Виктором Гончаренко, для «Динамо» даже лучше, особенно без Александра Головина в стартовом составе.

При такой структуре ЦСКА получает серию проблем: разбитую опорную зону, где Натхо не успевает подчищать, проблемы с начальной стадией атаки (ЦСКА привык выстраивать билд-ап в расстановке 3-1, с двумя центральными защитниками такое не удаётся), высокое расположение крайних защитников, инертных без мяча Дзагоева и Витиньо. Очень сырой план, особенно учитывая, что в марте на ошибках в защите и переходных фазах ЦСКА легко ловил «Ахмат» – одна из самых несбалансированных команд лиги.

Так что план «Динамо» был прост – компактная низкая оборона, быстрый выход в контратаку после отбора, использование пространства за спинами защитников и резкие скоростные выпады через фланги. Команда провела всего одну острую позиционную атаку за матч – когда Луценко не замкнул умный кросс Морозова из вратарской – но зато грамотно пользовалась слабостями ЦСКА без мяча. Главное отличие «Динамо» Хохлова от «Динамо» Калитвинцева – команда знает, как играть против каждого соперника, где его слабые места и как их искать. Против таких соперников, как ЦСКА, тактическая выучка первостепенна: вчера было новое доказательство.

Справа роль Ташаева меняется

Одна из причин, почему «Динамо» при Дмитрии Хохлове заиграло намного симпатичнее, – доверие тренера Александру Ташаеву. Юрий Калитвинцева выпускал левым полузащитником даже Антона Соснина, только не Ташаева, а новый тренерский штаб быстро нашёл игроку место в составе и конкретную роль. Хохлов ценит смещения Ташаева на дриблинге в центр под удар с правой ноги, и ставка оправданна – в первом же матче Хохлова в «Динамо», с хабаровским СКА, Ташаев забил дальним ударом как раз после похожего смещения.

Против ЦСКА Ташаев сыграл правого хавбека из-за травмы Фёдора Черных, и ставка на его дриблинг была разбита. Но справа раскрывается другое качество Ташаева – он качественно завершает атаки. Контратака, где Ташаев забил, – объяснение, в чём Александр эффективнее справа: если пас хорош (а Панченко выдал отличную передачу), ему не нужно тратить лишние касания на подработку мяча. Он уже под удобной ногой. В скоростных атаках, где требуется быстрое решение, Ташаеву так удобнее.

Забил два – молодец, но повод для критики тоже есть. В дерби Ташаев плохо помогал Алексею Козлову без мяча, что делало фланг, через который ЦСКА чаще атаковал, ещё более уязвимым. Кстати, слева Ташаев качественно отрабатывает без мяча – сложно понять, почему он плохо помогал Козлову справа и виновата ли здесь смена позиции. При 6 попытках отбора – много для игрока его задач – Ташаев часто сваливался близко к центру, давая перегружать свою зону. Так Щенников регулярно свободно получал мяч на фланге. Особенно это бросалось в глаза, когда ЦСКА выпустил Головина и Чалова.

Хохлов отверг догадку, что выход Ивана Темникова на замену связан со слабостями Ташаева без мяча: тренер назвал причиной замены усталость Рауша. Но Темников ожидаемо ушёл на правый фланг и работал с большей оглядкой на Щенникова. Хохлов, давая установки Ташаеву и Темникову при остановках игры, явно понимал, что такая проблема есть.

Широченная роль Дзагоева

Когда ЦСКА переходит на 4-3-3, Алан Дзагоев получает двойную тактическую нагрузку – а против «Динамо» его роль даже расширилась по сравнению с предыдущими матчами. Дзагоев опускался на помощь Натхо в билд-апе, давая израильтянину включаться на чужую половину, дополнительно насыщал треугольник на левом фланге Щенников-Миланов-Муса, ситуативно включался правее. И неоднократно забегал в штрафную вторым темпом, пользуясь структурой защиты «Динамо» – один центральный защитник часто или уходил на край штрафной, или был связан другим игроком ЦСКА.

В качестве игрока, пытающегося успеть всё, Дзагоев классно помогал атаке – создал 1 явный голевой момент по терминологии Opta после забегания из глубины, ещё несколько раз напрягал оборону «Динамо» подобными рывками (как минимум дважды в таких ситуациях разряжал Морозов), отдал 8 острых передач, 3 из которых стали точными. Но работа Дзагоева без мяча – уже привычно слаба. Дважды, когда «Динамо» готовило контратаки, Алан засыпал и не накрывал игроков, владевших мячом в метре от него – Панченко и Морозова. Одно выключение Дзагоева привело к шансу Соу, второе – к шансу Рауша.

Две мысли о том, что стремление Дзагоева успеть везде не очень правильное. Первая: приняв «Ливерпуль», Рафа Бенитес сказал Стивену Джеррарду, что тот слишком много бегает, и сконцентрировал его на конкретной работе в атаке. КПД Джеррарда сразу вырос. То же случилось после перевода в атаку «Арсенала» Аарона Рэмси, подражающего Стиви Джи. Его мюллеровские открывания в штрафной очень полезны, а с работой без мяча пусть справляется кто-то другой. Дзагоеву тоже не нужна двойная задача, тем более в обороне он неизбежно проседает. Ну и вторая мысль: скорость принятия решений Дзагоевым тает на наших глазах, так что если кому-то и доверять гибридную роль, то только очень мобильному и быстро думающему игроку. Головин – главный вариант в ЦСКА на такую роль.

Евгений Луценко – MVP матча

«Тяжело выигрывать верховые мячи у Игнашевича и Березуцкого в центре. Поэтому попросили Луценко смещаться во фланги, в полуфланги, собирать подборы», – объяснение тактической задачи от Дмитрия Хохлова. Против ЦСКА тренер «Динамо» сыграл, используя одну из главных идей ЦСКА в атаке. Виктор Гончаренко неоднократно повторял, что нападающему в его командах важнее искать борьбу, осложнять жизнь защитникам соперника и готовить ситуацию для подбора.

«Динамо» и Луценко использовали схожий план. При длинных передачах из статики Луценко отскакивал в полуфланг, Соу помогал ему цепляться за верх, Панченко и Ташаев прибегали под потенциальную скидку – и ЦСКА было сложно с ходу забрать мяч. Когда Луценко уходил глубоко во фланг, «Динамо» закидывало мяч за спины защитникам под его рывок. Для своих габаритов Евгений обладает сильной скоростью и пластикой, так что план был логичен. Одновременно с рывками Луценко «Динамо» включало второй темп – как в атаке, когда Самба Соу подвела обработка мяча в штрафной.

Из такой ситуации, после длинной передачи Цаллагова, Луценко рванул по флангу в голевую атаку. А ещё – грамотно раскручивал атаки «Динамо», принимая передачи из глубины и первым касанием оставляя мяч под рывок в пустую зону (обычно такие рывки делал Соу или Панченко). А ещё – выполнил большой объём черновой работы без мяча. После второго гола «Динамо» перестроилось на 4-5-1, а Луценко опустился в правый полуфланг, давая Соу уплотнять заднюю линию и помогая Козлову. Свой один отбор сделал.

Что насчёт тактической роли? Даже смещаясь во фланги и полуфланги, Луценко выиграл всего 17% верховых единоборств. Тот самый случай, когда практическая польза важнее любой статистики – свою задачу Луценко выполнил.

Центр поля ЦСКА без Головина намного слабее

Проблемы «Динамо» в центре поля были отчётливо видны со стартового свистка – например, Ибрагима Цаллагова выбрали мишенью прессинга, накрывали его вдвоём, и Цаллагов под давлением четырежды терял мяч. Опорники «Динамо» ситуативно располагались один над другим, что тоже неправильно с точки зрения тактики – большее пространство в полуфлангах остаётся свободным. Но все проблемы стали очевиднее, когда Гончаренко выпустил Александра Головина и Фёдора Чалова. «Невооружённым глазом было видно, что они ускорили игру», – сказал Гончаренко после матча. Это действительно так.

Свою силу Головин показал, когда на дриблинге вышел из-под прессинга в своей штрафной и открыл себе свободную зону. ЦСКА сразу заиграл быстрее, а Чалов поддержал скорость, заданную Головиным: с выходом Фёдора «армейцы» стали намного острее после передач в штрафную, Шуньич и Рыков не успевали за его резкими движениями. Быстрее задвигался мяч, Щенников стал чаще получать мяч на свободном пространстве. За полчаса Головин сделал 28 передач – чуть более чем в два раза меньше, чем Натхо и Дзагоев за весь матч целиком (61 и 62). Выйдя на поле, он стал управлять темпом игры ЦСКА – уже привычная история. Тем, кто считает, что Головин – слабый и распиаренный игрок, покажите матч ЦСКА с «Динамо» до выхода Головина и после.