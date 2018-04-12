Эмоции делают футбол великой игрой. Но счёт матча не знает эмоций

Этой ночью мы снова убедились в этом. К счастью или к сожалению.

Эта история должна была случиться именно с «Ювентусом» и именно на третьей добавленной ко второму тайму минуте. Ну и да, еще именно в этот момент времени. Сейчас объясню почему.

Дело в том, что футбол всегда дает тебе выбор — или ты ставишь на эмоции, или — на результат. Самые любимые команды ставят на эмоции, но остаются обычно без трофеев, лучшие команды ставят на результат и цинично добиваются его, подсушивая эмоциональную составляющую. Великие команды подбираются максимально близко к тому, чтобы подчинить свои эмоции и эмоции соперника результату.

Джанлуиджи Буффону надо заканчивать Он точно не должен никому ничего доказывать.

«Ювентус» при Максе Аллегри — такая великая команда. При кипучей адриатической пассионарности тренер сумел донести, что во благо это пламя пойдет только в одном случае — если важным станет только итоговый результат. «Ювентус» — не команда одного матча, это команда противостояния; ей без разницы после какого счета выходить на ответный матч, чтобы снести сопернику голову. Надо для этого лететь в близкие к дурдому подкаты — будут эти подкаты, надо для этого пробежать на 10 км больше соперника — сделаем и это.

Все эмоции, весь огнеопасный менталитет направлен только на конечный результат. Именно поэтому эта история должна была произойти с «Юве» Аллегри.

Судьба вратаря. Великая трагедия Кейлора Наваса и Джанлуиджи Буффона в Мадриде Нынешняя Лига чемпионов оставит вас без нервных клеток.

Именно на третьей добавленной минуте это должно было случиться, чтобы грань между очищающим величием эмоций (пусть и негативных) и безжалостным холодом счета на табло ощущалась наиболее больно. «Несправедливо» — не категория в виде спорта, где один из величайших мячей был забит рукой, исход финала одного чемпионата мира решил на глазок лайнсмен, а испанский андердог проиграл великий финал еврокубка «Ливерпулю» после автогола в дополнительное время при правиле золотого гола. Более того, «несправедливо» и не является гранью между эмоциями и результатом. У матча должен быть победитель, судья должен давать пенальти за толчки в спину хоть на третьей минуте, хоть на третьей добавленной.

А именно в этот момент времени это должно было случиться, потому что был мощнейший дополняющий драму элемент. Джиджи Буффон, великий вратарь, закончил карьеру в Лиге чемпионов вот так — и это разобрало всех на бешенство, бессилие и раскатистую печаль. Даже тех, кто за «Юве» не болеет. Так, нам кажется, не должно быть, так не может быть, но это лишь наша проблема восприятия. Мы сами рисуем себе в воображении сказки исключительно с красивым финалом, нам так легче жить, и это нормально.

А разница между воображением и реальностью заключается, в сущности, в двоеточии между двумя цифрами в счете.



«Плакать сейчас бессмысленно», — сказал после матча Макс Аллегри. Потрясающий ментор, он даже после такого удара ногой в грудь остался верен себе, хладнокровному и циничному. В футболе кто-то должен победить, но кто-то, увы, должен и проиграть.



Счёт на табло восхваляет победителя. Эмоции искупляют траур проигравшего. Это и есть величие футбола.