Вопрос дня. Как бы вы поступили на месте Буффона?

Удаление Джанлуиджи Буффона в матче 1/4 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ювентусом» стало одним из самых обсуждаемых событий прошедшего дня. Вратарь и капитан туринцев просто взорвался, поняв, что в его ворота на последних минутах встречи назначен пенальти, за что и получил от арбитра Майкла Оливера прямую красную карточку. «Чемпионат» расспросил футбольных экспертов, как бы они отреагировали на случившееся в подобной ситуации.

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Стипе Плетикоса, бывший вратарь «Тоттенхэма» и сборной Хорватии:

— Думаю, на месте Буффона я тоже не смог бы сдержаться. Выдержать в такой ситуации, при таком камбэке было просто невозможно. Понимаю его, пенальти в том эпизоде точно не было. Когда в таких матчах судья решает вашу судьбу, это сильно влияет на настрой. Англичанин не разобрался. Красную карточку давать тоже не стоило: в таких ситуациях надо понимать эмоции футбола. Отсутствие системы видеоповторов в ЛЧ – большая проблема, она должна быть там.

Сергей Овчинников, бывший вратарь «Порту» и сборной России:

— Наверное, по правилам судья поступил справедливо. Но по-человечески можно было ограничиться предупреждением. Всё-таки Буффон довольно весомая личность в футболе. И судья не мог не учитывать, что это, скорее всего, последний сезон для итальянца, последняя игра в Лиге чемпионов. Можно было оставить ему шанс отбить пенальти. По крайней мере Буффон имел право на этот шанс. Я не стал бы сравнивать этот случай с моим удалением в матче против Португалии. Там была просто ошибка судьи. Все ошибаются. Был технический момент, арбитр просто не видел эпизода. В случае с Буффоном – эмоциональная карточка.

Александр Кержаков, бывший нападающий «Севильи» и сборной России:

— Не знаю, как бы я поступил в такой ситуации. Я не знаю, что творилось у Буффона внутри. Но судя по его реакции на третий гол и учитывая то чудо, которое сотворила «Рома» за день до этого, им всем хотелось доказать всему футбольному миру, что и «Ювентус» на что-то способен. И Буффон в частности, тем более в свой прощальный сезон в большом футболе. Во вчерашнем матче было очень много эмоций, одна из которых вырвалась наружу.

Пенальти, думаю, был. Но мы не знаем, что после этого Буффон говорил арбитру. Для интриги и ради всех болельщиков, мирового футбола в том числе, было бы правильно оставить его в воротах. Дать жёлтую карточку и позволить наблюдать эту дуэль на последних секундах. Итальянец заканчивает футбольную карьеру, и такой матч, такая интрига, — можно было её сохранить.

Олег Романцев, бывший главный тренер «Спартака» и сборной России:

— Очень жалко «Ювентус» и очень жалко Буффона. Хотя я предчувствовал, что дело кончится пенальти. Но чтобы таким! Там и пенальти-то неоднозначный, но удалять за эмоции в такой ситуации — это точно перебор. Уверен: как бы ни завершилась эта Лига чемпионов — даже если «Реал» её выиграет, — многие всё равно будут помнить этот матч и этот момент.

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Александр Мостовой, бывший полузащитник «Сельты» и сборной России:

— На его месте я бы тоже не сдержался и пошёл высказывать судье – сто процентов. Для меня пенальти не было, а удаления уж тем более. Судья в моменте с пенальти «поплыл». В случае если он удаляет Джанлуиджи Буффона, то можно было удалять ещё пятерых человек, которые налетели на него. Все видели, какая куча была вокруг судьи. В такой ситуации тяжело разобрать, что кричат футболисты, ведь все разговаривают на разных языках. В момент, когда арбитр встречи Майкл Оливер назначил пенальти, я сразу сказал, что никакого пенальти не было. Когда посмотрел повтор, я убедился, что рефери ошибся. Криштиану Роналду классно ударил, и если бы Буффон остался в воротах, шанса у него не было.

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Руслан Нигматуллин, бывший вратарь «Локомотива», «Спартака» и сборной России:

— На месте Буффона я бы так не отреагировал. Пенальти – это сигнал того, что уже ничего не поделать. Я бы встал в ворота и начал готовиться к удару. Исходя из моего опыта, в бурной реакции на такие решения нет смысла.

Как вратарь я понимаю эмоции Буффона. Джанлуиджи, конечно, жалко. Он полностью отдаётся игре. Особенно его эмоции видны после третьего забитого гола. К сожалению, нет информации о том, что сказал Буффон Майклу Оливеру. Скорее всего, что-то нелицеприятное, раз показана прямая красная карточка. Реакцию Буффона можно воспринимать как жест отчаяния. Его карьера движется к завершению. Единственный титул, который не выиграл Буффон, — это Лига чемпионов, и он был очень близок к полуфиналу.

Мнение арбитра

Андрей Бутенко, председатель судейского комитета РФС:

— Арбитра окружили пять футболистов. Все орут, оскорбляют его. Буффон допустил то, что невозможно простить и мимо этого пройти. Буффон распустил руки. Я считаю, что арбитр абсолютно верно показал красную карточку вратарю. Физическое воздействие на судью должно моментально караться удалением с поля. Оливер совершил геройский поступок. Если взять 100 судей и поставить их на место Оливера, я думаю, только один бы показал красную карточку — это Джюнейт Чакыр, мудрый арбитр.

Мнения читателей

rusarmcska:

— Жаль Буффона. Я на его месте тоже бы всякого наговорил. Видимо, судье нравится быть вершителем судеб. В такой ситуации нужно ставить только железные пенальти. Как в хоккее в овертайме, особенно в плей-офф, стараются удалять только за очень грубые фолы. Возможно, «Реал» овертайм выиграл бы, уж очень сильно начал он давить, а может и нет, но такая развязка была бы справедливее.

fanatik62:

— Правила есть, и они прописаны для каждого матча, а не для отдельно взятых, но с красной всё равно перебор.

loko1982redgreen:

— Судья не прав в любом случае. Он лишил нас 30 минут кайфа. Он не имел права решать судьбу такого триллера таким дешёвым пенальти.

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