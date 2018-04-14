«Жёсткая, даже жестокая игра». Хохлов и Сёмин – о дерби

«Штрафные? Я поощряю инициативу игроков»

Юрий Сёмин начал пресс-конференцию традиционным добродушным «Добрый день!». По интонации, которой Юрий Палыч произносит эту фразу, легко распознать настроение тренера – сегодня оно было очень хорошим.

– Очень мощный матч. Болельщиков много собралось на эту игру, нужно их поблагодарить. Футболисты, на мой взгляд, отблагодарили их. Счёт на табло, может быть, не соответствует игре, но мы играли очень целеустремлённо. Как в финале кубка. Очень много борьбы было с обеих сторон.

– Почему Фернандеш остался в запасе? Будет ли ротация состава в матче с «Ахматом»?

– Фернандеш приболел. Что касается ротации, возможно, поменяем состав в среду. После сегодняшней жёсткой, даже жестокой игры посмотрим на состояние игроков.

– Эдера заменили, потому что с ним что-то серьёзное?

– Травма Эдера – не такая мощная, у него ушиб. Что-то с зубами. Он сказал, что мог бы продолжить игру, но мы уже приготовили замену и не стали менять решение. Думаю, он будет готов к следующему матчу.

– «Локо» забил первые два гола со штрафных. Но почему с похожих точек штрафные били разные игроки?

– Я поощряю инициативу игроков весь матч. Если кто-то слишком хорошо чувствует, что готов пробить, он должен был принять решение сам. Это было решение троих игроков – Антона, Алексея и Фарфана. Фарфан подошёл, попросил мяч и забил. Его инициатива только поощряется.

– А с пенальти тоже решают игроки?

– Что значит игроки решают? У нас бьют пенальти Фернандеш и Алексей. Нет Фернандеша – значит, бьёт Алексей. Если оба на поле – бьёт тот, кто увереннее в себе. Инициатива от игрока всегда должна быть на футбольном поле.

– Почему меньше стал играть Пейчинович?

– Пейчинович играл буквально два матча назад. Он – основной игрок команды, как и все остальные, и я их не разделяю. Не стал менять пару Чорлука-Кверквелия, потому что предыдущий матч они сыграли очень хорошо, а в матче с «Амкаром» два центральных защитника сыграли не лучшим образом.

– Сегодняшний матч преподносили как вашу встречу с учеником. В вашем штабе есть такие же тренеры – например Олег Пашинин. Готовы ли они тренировать?

– Они готовы хоть сейчас встать на тренерский мостик и повести за собой любую команду. В том числе «Локомотив». Эти люди преданы клубу, знают, как выигрывать, то же самое касается и Хохлова. Новое поколение вообще растёт – Хохлов, Карпин, Евсеев. Команда Хохлова сейчас на очень хорошем уровне. Раз на «Динамо» стали ходить, значит, игроки и тренеры добились того, чтобы на них пошли смотреть. Смотрите, сколько сегодня было людей. И хороший футбол, на мой взгляд.

«По игре мы «Локомотиву» не уступили»

Дмитрий Хохлов согласился с учителем, что счёт не по игре. Но даже развил мысль.

– Непросто комментировать такую игру, когда на табло 0:4, – начал Хохлов. – По игре «Локомотиву» мы ни в чём не уступили, но явно проиграли на стандартных положениях. Готовились к ним, разбирали, знали, что «Локо» этим пользуется, но сделать ничего не смогли.

– Насколько поменялся план на игру после быстрого гола?

– Ещё до игры разговаривали с ребятами, говорили, что любой пропущенный или забитый гол не должен менять план. Он никак не повлиял на наш план – продолжили играть в тот футбол, который и планировали. У нас тоже были моменты, не залетало сегодня.

– Рауш выдал свой лучший матч за «Динамо» на позиции левого полузащитника. Почему сегодня он снова сыграл в обороне?

– Мы отталкиваемся от соперника, не только от своей игры. Нам нужен был быстрый крайний защитник с его качествами, поэтому вернулись к расстановке, которая была до этого.

– Пара центральных защитников сыграла сегодня слабо. Планируется ли выход Себастьяна Хольмена на следующий матч?

– Хольмен хорошо тренируется, ждёт шанса. Но не могу сказать, сыграет ли он с «Зенитом».

– В чём была идея игры «Динамо» после выхода Маркова?

– Марков выходил в пару к Луценко. Нужно было отыгрываться, немножко усилить линию атаки – фланги работали, а в завершении атаки нам чего-то не хватало. Во-вторых, игроки сейчас находятся под приличными нагрузками из-за графика, поэтому все должны быть в тонусе, в том числе Марков.