Манчини укреплял оборону, а спас атаку. 5 мыслей о матче «Зенит» – «Динамо»

«Зенит» – магнит

Несмотря на потерю «Зенитом» игры и шансов на золотые медали, несмотря на будний день, несмотря на то, что «Динамо» сегодня не такой магнит для Петербурга, как «Спартак» или ЦСКА, игра собрала 33 793 зрителей. Это впечатляет! Болельщики проходят проверку на силу чувств – Северная столица действительно любит свой «Зенит» не меньше результата. Важно, что и стадион «Крестовский» даёт людям домашний комфорт. Кстати, петербургская команда уже установила рекорд посещаемости РФПЛ: до этого тура на её домашних матчах побывало 528 099 зрителей (в среднем – 44 008).

Хохлов ищет лучшую позицию Ташаеву

В день матча появилась информация об интересе «Зенита» к динамовцу Александру Ташаеву. Тем интереснее было последить за крайним полузащитником. Дмитрий Хохлов поставил Ташаева направо, как в успешном дерби с ЦСКА, а налево – Константина Рауша. Однако по ходу первого тайма поменял их местами, очевидно, для укрепления обороны на фланге и в надежде на то, чтобы Ташаев в какой-то момент всё-таки уйдёт в центр и пробьёт в своём стиле. Но, неожиданно, смещения Рауша в полуфланг даже больше напрягали оборону «Зенита». Ещё был хороший момент, когда Матиас Краневиттер купился на движение Рауша, не осознав, видимо, что перед ним левша, а не правша, и не помешал навесить – просто получилось неточно. Впрочем, уже в конце первого тайма Ташаев и Рауш опять поменялись местами. Александр, возможно, перегорел, в целом это не лучший матч для него.

Команда Манчини действительно меняется

Дисквалификация Игоря Смольникова добавила головной боли Роберто Манчини. Казалось, тренер вынужден будет вернуться к схеме с четырьмя защитниками, так как другого правоногого «бровочника» просто нет. Кроме Далера Кузяева, который, по словам тренера, сорок дней залечивал обычное повреждение. Самого Кузяева после матча с «Анжи» спросили в микст-зоне, готов ли он играть: «Ммм… Да», – ответил полузащитник. Вроде бы однозначно, а пауза породила сомнения. Тем не менее, Кузяев попал в основу. Благодаря этому Манчини сохранил схему 3-5-2. В ней особую роль при начале атак имеют Бранислав Иванович и Доменико Кришито: длинными передачами ищут фланговых игроков или нападающих, резкими рывками вытаскивают мяч на чужую половину. Соперники пока не привыкли к такому «Зениту». Мы увидели у команды Манчини и любопытный розыгрыш углового, когда создавалась ситуация 6 на 6 в районе «точки».

У «Зенита» изменилась тактика. С новой схемой – 7 очков из 9 В разборе тура – о новом плане Роберто Манчини, проблемах Массимо Карреры и новой роли Фёдора Смолова.

Панченко выпал из игры

Как и в прошлом туре с «Локомотивом», неудачный матч выдал лидер атак бело-голубых Кирилл Панченко, которого Хохлов превращает в плеймейкера. «Динамо» действовало в атаке предсказуемо, и центрхавы «Зенита» справились с нейтрализацией Панченко. Лучшей характеристикой его игры была статистика ударов москвичей, когда главный тренер поменял Кирилла на исходе часа матча при счёте 1:0. «Динамо» не нанесло за 60 минут ни одного удара по воротам Юрия Лодыгина, заставляя скучать сменщика травмированного Андрея Лунёва. Лишь после замены Панченко с Луценко у динамовцев забрезжила жизнь впереди.

Финал игры – вопреки логике

Манчини во втором тайме поменял схему и это тоже сработало! Когда он бросил в бой Антона Заболотного вместо Юрия Жиркова, «Зенит» перестроился на 4-2-2-2. Заболотный увеличил давление на непрочный центр обороны «Динамо», а рывок Полоза из глубины привёл к назначению пенальти. Удивило, что при этом центральным защитником стал штатный «опорник» Матиас Краневиттер. Итальянский тренер отправлял аргентинца в оборону, когда «Зенит» играл в пять защитников, но тут-то – в четыре…

Вот только все тактические перестановки обессмыслила сумасшедшая концовка. «Динамо», казалось, спаслось на 88-й минуте благодаря угловому, но пропустило тоже после углового на 90+3-й минуте от 17-летнего защитника Ильи Скроботова. А ведь Манчини приготовил замену Дриусси на Скроботова еще при счёте 1:0, чтобы просто сохранить минимальную победу.