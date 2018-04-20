Уход Венгера заставит «Арсенал» принять важнейшее решение в истории

После ввоза в английский футбол трендовых тактических идей и тренеров-гиков очевидно, что тренерская идея – главный фактор успеха в современной АПЛ 4-5 последних сезонов. Даже важнее клубного бюджета (привет авторам «Футболономики»). Тенденцию легко проследить по чемпионской гонке: Клаудио Раньери и Антонио Конте выиграли Премьер-лигу с идеями, под которые долго искали ключ, и оба провалились на следующий сезон – потому что не развивали идею или упрощали, как в случае с Конте. Маурисио Почеттино поднял уровень «Саутгемптона», а потом уменьшил цитируемость фильма «Залечь на дно в Брюгге» тоже на тактических идеях, непривычных для АПЛ – от прессинга его «Саутгемптона» был в шоке даже Алекс Фергюсон.

Арсен Венгер пытался подстроиться под главную тенденцию Премьер-лиги. 20 лет Венгер использовал только различные варианты модуля 4-Х-Х, но в прошлом сезоне перешёл на трендовые 3-4-3. Внезапно выяснилось, что тройка защитников «Арсенала» играет надёжнее четвёрки, Окслейд-Чемберлен – крутой правый латераль, а Аарон Рэмси делает команду сильнее на мюллеровском понимании пространства. Но Венгера настигла серия проблем:

Каким был английский футбол, когда Венгер возглавил «Арсенал» В это время Путин подумывал податься в… таксисты, а Киркоров «рвал» хит-парады.

1. Проблемы «Арсенала» при схеме 3-4-3 быстро раскусили, вынудив вернуться на 4-2-3-1. Главные – слабость в высоком прессинге (Санчес плохо читает игру без мяча, Озил ленив) и уязвимость центральной зоны, где Венгер потерял баланс.



2. Системные проблемы «Арсенала» не исправили ни смена тактики, ни возврат. Второй сезон кряду у Венгера худшая защита в топ-6 АПЛ и по реальным пропущенным мячам, и по ожидаемым – xG. Не выручает Петр Чех, панически реагирующий на дальние удары. Про центр поля написал выше. Даже ЦСКА спокойно вскрывал середину «Арсенала», играя на встречных курсах и запуская на свои ворота одну атаку за другой.

Тройной форсаж. Как схема 3-4-3 решила проблемы «Арсенала» «Арсенал» перешёл на 3-4-3 и улучшил как игру, так и результат. Одна из проблем решена, теперь «канониры» сильнее в обороне.

Теперь, после ухода Арсена Венгера, руководству важно ответить на два вопроса – по амбициям и по будущему тренеру.

Первая сюжетная вилка: хочет ли «Арсенал» бороться за чемпионство? Да, вопрос надо ставить именно так. Известно, что для Стэна Кронке финансовая стабильность проекта важнее, чем амбиции «Арсенала», и даже мощные зимние инвестиции не меняют его образ. Очевидно, что для борьбы за чемпионство в современной АПЛ нужен идейный тренер или топ-тактик, и это сильно ограничивает круг кандидатов. Найти своего Нико Ковача, чьё ярко выраженное качество – отсутствие единой чёткой идеи, можно. Но тогда «Арсенал» самоустранится из гонки не только за медаль АПЛ, но и за звание сильнейшего клуба Северного Лондона.

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Вторая сюжетная вилка – самая интересная для послевенгерья: если «Арсенал» берёт идейного тренера, какая идея становится главной? Здесь тоже два варианта. Первый – сохранить комбинационный стиль Арсена Венгера, ставку на атаку, молодость и беззаботность. Для такого подхода идеален Томас Тухель. Его видение футбола близко к видению Венгера, методы строительства команды – тоже, но идеи Тухеля свежее и гибче. Он настолько повёрнут в плане тактики, что изучает даже сайты-ноунеймы в поисках чужих идей и интерпретации своих (кстати, так поднялся Spielverlagerung – главный сайт о футбольной тактике на планете). Главные идеи «Арсенала», в том числе ставка на молодёжь, очень близки Тухелю, а игру команды он сможет развить и модернизировать.

Второй вариант отправит «Арсенал» на тотальную командную перестройку, но может вернуть клубу статус одного из сильнейших в мире. Это Диего Симеоне. Его стиль противоположен всему, что сейчас пропагандирует «Арсенал», и массовая трансферная миграция под Симеоне была бы неизбежной – таких игроков, как Озил и Мхитарян, Чоло либо прокачает в плане игры без мяча, либо спокойно продаст. Но назначение Симеоне гарантированно даёт «Арсеналу» идею – пусть даже новую, совершенно несвойственную клубу. Даёт результат: даже в «Атлетико» Симеоне упорно опровергал тезисы «Футболономики», стабильно поднимая клуб в турнирной таблице выше, чем в таблице сезонных бюджетов.



Сейчас в британской прессе всплывают максимально неочевидные кандидатуры, где главный фактор – или клубная преемственность (Виейра, Артета), или идейная близость к футболу «Арсенала» (Луис Энрике). При этих вариантах идея будет сохранена, а не развита – худшее, что может случиться с «Арсеналом» летом. Сейчас для команды наступает момент, когда идею нужно или совершенствовать, или ломать к чертям и строить новую. Только так можно вклиниться в чемпионскую гонку в современной АПЛ. Тухель и Симеоне – два идеальных варианта для такого расклада. И при обоих «Арсенал» стал бы намного интереснее.