«Дебилы». Это слово стоило Игорю Денисову один миллион рублей

Во время чемпионата мира не будут отключать горячую воду. Даже отставка Арсена Венгера меркнет по сравнению с этой новостью.

«Арсенал» объявил об уходе Венгера по окончании сезона

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер покинет свой пост по окончании нынешнего сезона, сообщает пресс-служба «канониров».

«Я некоторое время обдумывал это решение, глядя на обсуждение ситуации в клубе. Чувствую, что сейчас лучшее время, чтобы покинуть «Арсенал». Я благодарен клубу за возможность работать на его благо в течение долгих лет. Я отдавал «Арсеналу» всего себя и хочу сказать спасибо работникам клуба, игрокам, директорам и болельщикам, которые делают его особенным», — сказал Венгер.



Венгер возглавляет «Арсенал» с 1996 года. Под руководством французского специалиста клуб трижды становился чемпионом Англии, по семь раз выигрывал Кубок страны и Кубок лиги.

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В Англии назвали причину, побудившую Венгера объявить об уходе из «Арсенала»

Даже несмотря на не самые успешные результаты «Арсенала» в последнее время, для многих в клубе объявление Арсена Венгера об уходе с поста главного тренера по окончании нынешнего сезона стало неожиданностью, сообщает Goal.



По информации издания, французский специалист принял решение об уходе самостоятельно и сообщил об этом тренерскому штабу и персоналу перед началом тренировки сегодня, 20 апреля. Даже люди из близкого окружения Венгера не знали о его приближающемся анонсе об уходе из клуба. Своим решением француз хотел попробовать создать в команде атмосферу единства в преддверии полуфинальных матчей с «Атлетико» в Лиге Европы — самом важном турнире для «Арсенала» на данном этапе, победа в котором позволит «канонирам» получить путёвку в Лигу чемпионов на следующий сезон.



Отмечается также, что Венгер не планирует уходить из футбола. Специалиста привлекают возможности работы с национальной командой или в роли клубного спортивного директора. При этом он рассчитывает приступить к новой работе как можно скорее после того, как покинет «Арсенал» в конце сезона.

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«Арсенал» провёл переговоры с Энрике

Руководство «Арсенала» провело неофициальную встречу с бывшим наставником «Барселоны» Луисом Энрике, во время которой обсудило возможное назначение испанца на пост главного тренера лондонского клуба, сообщает The Independent.



Сообщается, что главным препятствием являются финансовые запросы Энрике, который хочет получать в «Арсенале» не меньше Арсена Венгера.



Другим кандидатом на пост главного тренера рассматривается бывший полузащитник лондонцев Патрик Виейра, в настоящее время возглавляющий «Нью-Йорк Сити». Также боссы «Арсенала» рассматривают кандидатуру помощника Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити» Микеля Артеты.

Уход Венгера заставит «Арсенал» принять важнейшее решение в истории Тот самый момент, когда клубную философию можно сломать к чертям.

И. Денисов был наказан из-за слова «дебилы» в протоколе допинг-контроля

Как стало известно «Чемпионату», полузащитник московского «Локомотива» Игорь Денисов был наказан клубом из-за слова «дебилы», которое он написал в протоколе допинг-контроля во время прохождения внесоревновательного допинг-тестирования на базе клуба 16 апреля.



Процедура забора допинг-пробы затянулась, и Денисов, думая, что из-за этого может опоздать на тренировку, оставил грубую запись в протоколе.



Напомним, что за этот инцидент футболист был оштрафован «Локомотивом» на 1 млн рублей. Российское антидопинговое агентство получило извинения от клуба и игрока и считает инцидент исчерпанным. Допинг-проба полузащитника от 16 апреля дала отрицательный результат.

Григорян – о своей отставке из «Луча-Энергии»: слили, как будто в унитаз

Бывший главный тренер «Луча-Энергии» Александр Григорян, об отставке которого клуб объявил сегодня, 20 апреля, прокомментировал решение руководства разорвать с ним контракт, а также поделился мыслями о конфликте с болельщиками клуба, высшей точкой которого стал брошенный в него петух на одном из матчей команды.

«Ещё до начала чемпионата я хотел встретиться с фанатами «Луча». Через нашего безопасника предложил им это, но они отказались. Передали, что категорически не хотят ни о чём разговаривать. У них изначально была позиция – гнобить и всё.



Сейчас получается, что меня слили, как будто в унитаз. Непонятно, для чего вообще приглашали. Я возмущён этим беспределом. Мне нечего сказать, есть желание орать и материться от несправедливости. Но больше всего мне хочется сейчас помолчать», — сказал Григорян в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ивану Карпову.



В настоящее время «Луч-Энергия» занимает 14-е место в турнирной таблице ФНЛ.

Время петуха. Самое дикое увольнение тренера в России (фото, видео, ад) Григорян, фанаты, оскорбления, угрозы, пранки, ФСБ, суд, тюрьма. Это история «взорванных пуканов» — всё как мы любим.

В Москве изменился график отключения горячей воды из-за чемпионата мира—2018

Московская объединённая энергетическая компания сообщила об изменении графика отключения горячего водоснабжения с учётом проведения чемпионата мира, который будет проходить с 14 июня по 15 июля.



«МОЭК запустил информационный сервис, с помощью которого жители Москвы могут узнать дату начала и продолжительность летних профилактических работ на системах горячего водоснабжения. В этом году график летних профилактических работ скорректирован с учётом проведения в Москве матчей чемпионата мира по футболу.

МОЭК разработал специальную программу гидравлических испытаний и обслуживания оборудования с учётом многочисленных зон расположения спортивных объектов, тренировочных баз и гостиниц. Это даст возможность обеспечить максимальный комфорт жителей, гостей столицы и участников соревнований, и при этом провести весь необходимый объём работ для подготовки к следующему отопительному сезону", — говорится на сайте МОЭК.

«Зенит» направит денежную компенсацию за игру Шатова на развитие академии

Пресс-секретарь «Зенита» Антон Макаренко сообщил, что денежную компенсацию за игру полузащитника Олега Шатова против сине-голубых клуб направит на развитие академии. Условия арендного соглашения хавбека предусматривали возможность его участия в матче против «Зенита», за что петербургский клуб получит около 10 млн рублей.



«При составлении арендных соглашений клуб сразу же отказался от идеи запрещать Олегу Шатову и Артёму Дзюбе играть против «Зенита». Стороны сумели найти компромисс и сбалансировать интересы каждого: для футболистов это возможность показать свой реальный уровень и получить игровую практику, для «Зенита» — оптимизация расходов и, конечно, возможность дополнительных инвестиций в молодёжный петербургский футбол. Нам нужны новые Скроботовы», — сказал Макаренко.