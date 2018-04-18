17-летний школьник. Кто принёс «Зениту» победу над «Динамо»

Кто такой Илья Скроботов

Вдумайтесь только: автор победного гола «Зенита» в ворота «Динамо» – защитник, родился в 2000 году и лишь в этом сезоне дебютировал… нет, не в РФПЛ. В молодёжном первенстве России! Илью Скроботова до сегодняшнего дня знали разве что болельщики петербургской команды, да и то не все, а те, кто следил за товарищескими матчами «Зенита» на зимних сборах. Роберто Манчини подтянул молодёжь, которая из кожи вон лезла, чтобы понравиться главному тренеру.

Видимо, приглянулась. По крайней мере, того же Скроботова итальянец стал включать в заявку – на встречи с «Ростовом», «Краснодаром», «Анжи». Более того, дважды выпустил на поле. Сперва юный игрок обороны вышел на замену в концовке гостевой игры 24-го тура с «Уфой», чтобы помочь сине-бело-голубым удержать победу, а сегодня его с той же целью бросили в бой против «Динамо». Скроботов превзошёл ожидания тренера, забив победный гол после подачи углового.

Манчини укреплял оборону, а спас атаку. 5 мыслей о матче «Зенит» – «Динамо» 17-летний защитник выручил «Зенит» в безумной концовке.

Илья – воспитанник СДЮСШОР «Зенит». Был чемпионом России в своём возрасте. Обладает внушительными физическими данными (рост – 193 см, вес – 88 кг). Смышлён, обучаем и способен неплохо начать атаку первым пасом.

Почему Манчини доверяет молодёжи

Несмотря на мощную селекцию в нынешнем сезоне, у «Зенита» есть кадровый дефицит в обороне. Эммануэль Маммана получил тяжёлую травму, а Денис Терентьев выпал из круга доверия главного тренера, как ранее Александр Анюков и Иван Новосельцев. Помимо того, в матче с «Динамо» отбывал дисквалификацию Игорь Смольников. Стечение обстоятельств играет в пользу зенитовской молодёжи. Манчини выпускал уже на замену не только Скроботова, но и 18-летнего Никиту Каккоева.

— Я не боялся, – сказал Манчини в Уфе. – Но это была вынужденная мера. У нас кончились игроки, многие травмированы. Поэтому появление молодых ребят было вполне закономерно.

Интересно, что Скроботов ещё даже за «Зенит»-2 в ФНЛ не выступал. В молодёжной команде сине-бело-голубых, которую тренирует Александр Горшков, он в текущем сезоне провёл 14 матчей и забил один гол в ворота «Урала». В последний раз сыграл за «молодёжку» в декабре, что интересно, против «Динамо» (0:2).

«Надеемся, что он всё адекватно воспринимает»

— Илья принёс «Зениту» победу, все очень рады за него, – сказал Горшков в интервью для «Чемпионата». – Надеюсь, это станет переломным моментом для клуба в конце сезона… Скроботов очень хорошо готов физически и обладает хорошим мышлением и игровым интеллектом, Он может как начать атаку, так и завершить её. Высокий парень, хорошо сложенный, крепкий. Что касается характера, то он спокойный и положительный. Надеемся, что он всё адекватно воспринимает и будет расти дальше, а не будет останавливаться.

Зато Скороботов уже знает, что чувствует игрок национальной команды. Правда, пока что юношеской. Илья сыграл 16 матчей за сборную России U-17 и тоже пару раз забил. Зенитовец огорчил в товарищеских матчах сборные ЮАР и Бельгии. Делаем вывод: он всегда опасен у чужих ворот, в чём убедились сегодня динамовцы.

Журналисты по окончании матча «Зенит» – «Динамо» попросили Илью прокомментировать свой гол. «Извините, нет, у меня школа», – ответил, стесняясь, Скроботов. Таких слов при отказе от интервью журналисты ещё не слышали.