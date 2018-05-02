«Локо» – «Зенит» обслужит судья скандального матча в Петербурге. Помните?

2 октября 2016 года в российском футболе разразился грандиозный скандал. Причиной его стала работа на центральном матче 9-го тура РФПЛ «Зенит» – «Спартак» судьи Сергея Иванова, совершившего массу ошибок. Результатом – дисквалификация Иванова и уход его однофамильца Валентина с поста главы департамента судейства и инспектирования РФС.

Несвятой Валентин. Почему Валентин Иванов должен уйти в отставку Дмитрий Егоров — о том, что после скандала на матче «Зенита» со «Спартаком» мы вправе требовать перемен.

«Полагаю, Иванов ненавидит “Спартак”»

«Спартак» был в ярости после поражения в Петербурге – 2:4. Столичный клуб сделал подборку эпизодов, в которых Иванов принимал решения против красно-белых. Самый обсуждаемый момент матча – фол Доменико Кришито на Квинси Промесе: судья не удалил итальянца с поля за вторую жёлтую карточку. Комментарии спартаковцев и их болельщиков не оставляли сомнений в том, что они посчитали работу ростовчанина умышленным убийством.

«Я не верю, что так можно свистеть против «Спартака», – негодовал Ивелин Попов. – Второй пенальти — все же видели, что там было нарушение Кришито перед этим на Промесе. Он даже сам сказал, что фол плюс жёлтая карточка. Судья специально ошибался. Но бог всё видит. Пусть судья помнит: бог всё видит!».

Летом в «Зенит» вернутся 11 футболистов. Это почти половина заявки в РФПЛ После ухода Манчини их приезд будет весьма кстати.

«Был хороший, содержательный матч, но судейство… «Зенит» — сильная команда, у них всё хорошо, им не нужна дополнительная помощь. То, что происходит в последнее время, это ужас. Если этот беспредел продолжится, будет плохо всему нашему футболу. Я сидел рядом с Валентином Ивановым и не понимал, что происходит», – сказал гендиректор клуба Сергей Родионов.

«В этом матче наибольшее впечатление произвел на меня арбитр Иванов. С таким судейством «Зенит» может и Лигу чемпионов выиграть», – смеялся экс-главный тренер «Спартака» Олег Романцев.



Российский артист театра и кино, болельщик красно-белых Алексей Маклаков добавил от себя: «Судейство нельзя назвать отвратительным, потому что это очень умело завуалированное, истинное и, к сожалению, проявившееся отношение судьи Иванова к «Спартаку». Он, полагаю, просто ненавидит наш клуб. Я не считаю, что это заговор или часть какой-то кампании против моего клуба. Это попрание футбола на поле, разрушение игры, провоцирование болельщиков и проявление непрофессионализма».

«Этот арбитр никогда не отличался стабильным судейством»

Впрочем, в «Зените», несмотря на победу и ошибку Иванова в эпизоде с Кришито, тоже остались недовольны работой ростовчанина. По мнению петербургского клуба, судья в том матче совершил много ошибок и в пользу «Спартака».



«У нас также есть вопросы, – признался гендиректор «Зенита» Максим Митрофанов. – Когда держат Жулиано за майку, когда Дзюбу постоянно лупят локтями сверху — это неправильно. Если это игроки «Спартака», и они защищены от удалений — ну, не знаю… Это не совсем справедливо. В остальном он давал играть, давал бороться. Арбитр сегодня ошибался в две стороны».

Популярный петербургский комментатор Геннадий Орлов развил мысль: «Когда на матч назначили Иванова, я удивился. Это был сомнительный выбор. Он никогда не отличался стабильным судейством. Иванов начал ошибаться в обе стороны с первых минут. Момент с нарушением Кришито на Промесе? Очевидно, это фол и вторая жёлтая карточка. Это был матч осени, а судья сломал игру и испортил зрелище. От этого проиграли обе команды».



Чтобы подкрепить собственную точку зрения фактами, в «Зените» тоже сделали подборку неверных решений Иванова.

«Если посмотреть, как меняются коэффициенты…»

Президент РФС Виталий Мутко сделал тогда любопытный намёк, на который на фоне шумихи мало кто обратил внимание: «Есть вопросы, связанные с судейством, но я о них пока говорить не хочу. Судьям и людям, которые на них влияют, пора понять, что так больше нельзя. Если посмотреть коэффициенты перед матчем «Зенит» — «Спартак», то можно увидеть, как они меняются, кто-то знает, что будет происходить в конкретном матче», – отметил Мутко. И хотя вице-президент РФС Никита Симонян предложил Сергею Иванову заканчивать с судейством, ростовчанин уже через полтора месяца вернулся к работе и получил назначение на матч «Анжи» – Уфа».

На «Зените» и «Спартаке» Иванов больше не работал. Всего в прошлом сезоне РФПЛ он обслужил 13 матчей, в которых показал 49 жёлтых карточек, два красные и назначил девять пенальти. По количеству одиннадцатиметровых разделил первое место с Алексеем Еськовым. В нынешнем сезоне у Иванова 14 матчей, 54 жёлтых карточки, три красных и четыре пенальти. Игры «Зенита» или «Спартака» ему до сих пор не доверяли.



Зато весной 2017-го Иванов попал в скандал на матче «Локомотива». Юрий Сёмин после домашней ничьи с «Амкаром» (3:3) заявил, что на результат повлияло судейство. Назвал ошибки арбитров с назначением пенальти и засчитанным из положения вне игры голом вопиющими. Потом ростовчанин в эфире программы «Свисток» публично извинился перед «железнодорожниками». Пообещал сделать всё, чтобы подобного не повторилось. Теперь Иванов судит «Локомотив» – «Зенит». Снова будет горячо?