«Футбольный палач». Австрия набросилась на арбитра Карасёва

Австрийская пресса раскритиковала российского арбитра за спорное решение в полуфинале Лиги Европы, а болельщики обвинили судью в подкупе.

Главной темой для обсуждения в решающем матче между «Зальцбургом» и «Марселем» в полуфинале Лиги Европы стало решение судейской бригады Сергея Карасёва. Главный арбитр встречи воспользовался спорным поводом для назначения углового в дополнительное время, в результате чего французы забили гол и вышли в финал. «Твиттеры» болельщиков «Зальцбурга» (что любопытно, в основном на турецком языке) наполнились проклятиями в адрес судьи.

«Зальцбург» был так близок к финалу! «Супербыков» подкосило лишь дополнительное время. Самый горький момент встречи произошёл, когда чемпион Австрии стал оспаривать решение рефери. Все видели, что мяч отскочил от игрока «Марселя», но судья назначил угловой, и никто не исправил эту ошибку, лайнсмен был безучастен. Весь стадион видел, в кого попал мяч. Невероятно, что Карасёв мог так ошибиться!»

«Теперь австрийцы увидят решающий матч Лиги Европы только по телевизору. Эта ошибка судьи стоила «Зальцбургу» финала», — горько резюмирует немецкое издание Bild.

«Фатальная ошибка отобрала у команды-андердога надежду на финал. На поле пять судей, и ни один из них не увидел, от кого отлетел мяч. Какое пресное послевкусие».

«Лучший игрок матча со стороны «Марселя», опрос: Карасёв – 100%; Товен – 0%; Пеле – 0%».

«В Лиге Европы нет VAR, поэтому в финале турнира оказался «Марсель», а не «Зальцбург». Российский рефери Карасёв, назначивший угловой, должен показаться окулисту. На самом деле, многие арбитры, такие, как он, должны тоже сходить к врачу – тогда, может, VAR и не потребуется».

«Карасёв – настоящий футбольный палач. Это был вечер футбольного позора».

«Сергей Карасёв… Какой-то лысый с улицы решил, кто пройдёт в финал Лиги Европы, а кто нет. Бедный «Зальцбург», ограбление на высшем уровне».

«Страница Карасёва в «Википедии» прямо сейчас: «Российский негодяй…»

А вот как некоторое время назад выглядела, посвящённая Карасёву страница в русскоязычной версии «Вики».

Для разнообразия – мнение болельщика «Марселя»: «Пусть журналисты идут лесом. Угловой, не угловой – какая разница? Если бы Карасёв свистнул и поставил пенальти, который по логике должен был быть, матч был бы завершён. Мы бы не говорили о нём так много. Просто некоторым не нравится, что «Марсель» вышел в финал еврокубка».

Тем временем на Туманном Альбионе вовсю обсуждают вылет «Арсенала» после выездного поражения от «Атлетико». Газеты будто только и ждали повода заполнить первые полосы фразой «Венгер – на выход».

А таблоид Star выпустил обложку, где в названии «Атлетико» выделены две буквы – «КО», намекая на нокаут, в который команду Арсена Венгера послали хозяева.

Самая обсуждаемая тема в англоязычном «твиттере» — слабая игра Месута Озила. Некоторые задаются вопросом: «А был ли он вообще на поле?»

Кто-то предложил сыграть в игру: «Найди Месута Озила».

Одним словом, волшебная «сказка Золушки» для Арсена Венгера подошла к концу.