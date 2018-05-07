Удаление в первом тайме, супергол Месси, травма Роналду. «Класико» вышло жарким!

Зидан отказывается беречь лидеров

«Барселона» против «Реала»! Каждый сезон Каталония, Испания да и, пожалуй, весь футбольный мир ждут двух встреч этих команд, как никаких других на клубном уровне. Но теперь кое-что пошло не так. «Барса» досрочно обеспечила себе золото Примеры, а все мысли игроков, тренеров и болельщиков «Реала» занимает сегодня третья подряд победа в Лиге чемпионов. Пять дней назад Мадрид не без доли везения устоял под натиском великолепной «Баварии» Юппа Хайнкеса, поэтому для Зинедина Зидана важнее было восстановить лидеров «сливочных» физически и эмоционально, нежели грузить игроков перед визитом на «Камп Ноу». Испанские СМИ сообщили в пятницу, что «Реал» выйдет на бой со своим вечным конкурентом полурезервным составом, поскольку Зидан хочет дать отдых Кейлору Навасу, Серхио Рамосу, Марсело, Луке Модричу и Криштиану Роналду. Однако эта информация оказалась «уткой». Три изменения в основе гостей по сравнению с матчем с «Баварии» коснулись совсем других футболистов: Начо вместо Лукаса Васкеса, Каземиро вместо Матео Ковачича, Гарет Бэйл вместо Марко Асенсио.

«Барселона» вскрывает «Реал» на флангах

Поскольку турнирная ситуация не давила на соперников, «Барса» с «Реалом» получили возможность сыграть в футбол, если так можно сказать, в чистом виде. Чемпион Испании мощно начал, поддушил действующего обладателя Кубка чемпионов прессингом на его трети поля. Каталонцы вскрывали оборону Мадрида через фланги за счёт подключений Жорди Альбы слева, которому смотрел в спину Бэйл, и Серхи Роберто справа, вообще никого не встречавшего по пути к Марсело. Именно с правого края и пришёл первый гол в матче. «Реал» был удивлён стенкой на третьего, Лео Месси утащил за собой Начо, а Серхи Роберто выполнил идеальный кросс на Луиса Суареса. Вот бы увидеть на ЧМ-2018 такие кроссы в исполнении крайних защитников сборной России!

Роналду забивает и уходит через 45 минут

Серхи Роберто стал одновременно героем первого тайма и антигероем из-за удаления на 45+3-й минуте. Интересно, что Криштиану Роналду при атаках «Реала» чаще смещался в его зону и впервые пробил по воротам «Барсы» как раз с правого фланга обороны хозяев. До перерыва при игре 11 на 11 португалец вообще нанёс шесть ударов по воротам Марка-Андре тер Штегена (три – в створ), и это свидетельствует о том, насколько «собранно» чемпион действовал в фазе обороне. «Реал» быстро отыгрался, расчертив идеальную комбинацию, но кто знает, прошла бы она в «эль-класико» в иной день? Кстати, для Роналду голевой эпизод мог стать последним в матче: он столкнулся с Жераром Пике, прихрамывал и даже не радовался успеху на «Камп Ноу», словно в какой-то другой жизни выступал за «Барсу». Португалец всё же дотерпел до перерыва, а вот на второй тайм не вышел. Может, из-за этого Роналду загубил ещё пару великолепных моментов.

Эрнандес Эрнандес ошибается. И ещё раз ошибается

Удаление у «Барселоны» должно было переписать сценарий игры. Каталонцы остались без полузащитника, так как Эрнесто Вальверде пожертвовал Филиппе Коутинью, чтобы закрыть фланг с помощью Нелсона Семеду. Да и для Андреса Иньесты последнее «эль-класико» в карьере завершилось довольно рано из-за дополнительной нагрузки на оборону «Барсы». Вроде бы ничего не предвещало красной карточки, а оказалось, что игрокам не много нужно, чтобы завестись. Даже Месси разгорячился – сфолил на Серхио Рамосе так жёстко, как обычно фолят на нём. Потом судья Эрнандес Эрнандес имел основания удалить с поля за умышленную грубость Бэйла, а вместо этого удалил за отмашку Серхи Роберто. Безусловно, по окончании матча претензии к дважды Эрнандесу будут и у «Реала»: арбитр прозевал фол Луиса Суареса, когда Месси забивал свой очередной гениальный гол.

Бэйл отвечает критикам

Из-за странной вялости «Реала» сценарий игры переписывался тяжело. Гости почему-то не спешили перекусить «Барсу», оставив её без мяча, и рискнуть ради реванша на «Камп Ноу» за позорное домашнее поражение со счётом 0:3. При этом пропускали контрвыпады оставшихся вдесятером каталонцев. Если бы Месси реализовал момент на 70-й минуте, команда Зидана, скорее всего, проиграла бы.



У «Реала» не было Роналду, но ведь был Бэйл! Валлиец напомнил, за что Мадрид платил 100 млн евро: грамотно сместился в центр к штрафной и пробил без шансов для тер Штегена. Вот и ответ Гарета на критику. Ещё один Бэйл может дать в финале Лиги чемпионов с «Ливерпулем».



При счёте 2:2 Эрнандес Эрнандес должен был назначать пенальти за нарушение правил против Марсело. Видимо, решил, что удаления с хозяев хватит. Что ж, наверное, «Реал» не заслужил победы на «Камп Ноу», а «Барса» – поражения.