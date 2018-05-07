Как Ману Фернандеш объясняет главный тренд чемпионской гонки в РФПЛ

Разговоры об отсталости РФПЛ от Европы в плане идей, тактики, осмысленности игры иногда справедливы – как минимум в контексте топ-матчей, где телекартинка часто круче футбола, – но главный тренд чемпионских гонок Россия быстро ухватила у самых тактически сильных чемпионатов Европы. С начала 2010-х Премьер-Лигу неизменно выигрывала команда с лучшим игроком центра поля, но здесь важна смена ориентиров. До 2016-го успех гарантировал сильнейший, самый голодный опорный хавбек в лучшей форме. Игорь Денисов времён «Зенита» до трансферов Халка и Витселя, компенсировавший тактические ошибки своей бешеной самоотдачей Понтус Вернблум и Хави Гарсия до того, как локтями бить всё живое, втроём олицетворяли тренд.

Трансфер Фернандо, его мощный сезон и игра «Спартака», выстроенная вокруг бразильца, изменили восприятие чемпионской гонки в РФПЛ. Красно-белые выиграли сезон без чистого опорника, зато с глубинным плеймейкером, вокруг которого Массимо Каррера выстроил игру. «Спартак» даже не отладил ярко выраженную расстановку в начале атаки – достаточно было отдать Фернандо и ждать, что придумает бразилец. Успех Фернандо ожидаемо изменил и тренды трансферного рынка, и тактические тренды лиги. Вокруг глубинных плеймейкеров построили игру три главных фаворита сезона – «Спартак» (Фернандо), «Зенит» (Паредес) и ЦСКА (Натхо).

Юрий Сёмин разбил «Зенит» на флангах. Он показал, как управляет игрой Сергей Титов – о тактике золотого матча «Локомотива».

Титул внезапно уехал в Черкизово, и выделять главного творца золота «Локомотива» среди игроков сложно. Игорь Денисов, Саба Кверквелия, Алексей Миранчук, Фарфан, Гилерме, Игнатьев – все заслуживают отдельных текстов и статуса лидера, но влияние Ману Фернандеша на игру «железнодорожников» всё равно стоит особняком. Португалец лишь частично подтверждает тренд, заданный «Спартаком» и Фернандо. Фернандеш всё-таки не совсем глубинный плеймейкер: привычно называть так игроков опорной зоны, а Ману почти весь сезон отыграл левым полузащитником в свободной роли при контроле мяча.

При этом вся игра «Локомотива» в позиционной атаке строится вокруг Фернандеша. Португалец – главный магнит команды при контроле мяча. Он везде. Если на фланге – ищет вариант с доставкой в центр, если в глубине – вглядывается в пространство между линиями и следит за лазейками, если по центру перед штрафной – ищет, как передачей вразрез найти кого-то перед воротами. Влияние Фернандеша на командный прогресс «Локомотива» сложно переоценить:

«Они терпели нас. Ну а мы… Мы лучшие». 5 эмоций от чемпионства «Локо» Оттенки золота «Локомотива», которые вы могли не увидеть по телевизору или с трибуны.

1. Под влиянием португальца раскрылся Алексей Миранчук. Прогресс Миранчука явно начался с подъёмом Фернандеша из дубля «Локомотива», и это не совпадение. При Игоре Черевченко игра «железнодорожников» была механизированной, Миранчуку не находили постоянного места – он выходил на фланге или «ложной девяткой», креатив в позиционных атаках через центр проходил очень редко. Сейчас у Миранчука наконец-то есть игрок, понимающий его движения и открывания, и это создаёт для «Локомотива» рабочий сценарий атак: пас Фернандеша между линий на Алексея Миранчука – новый пас вразрез или возврат португальцу, после которого следует новая обостряющая передача.

Сёмин: было очень-очень тяжело, но теперь я счастлив! На пресс-конференции Юрий Сёмин поблагодарил всех, кого только мог, и попал в объятия журналиста из Перу.

Они на одной волне, и Миранчуку без Фернандеша становится хуже. Когда Ману не попадал в стартовый состав из-за перелома рёбер, Алексей Миранчук реже получал мяч и отрезал на приёме в среднем на 13 соперников меньше (68 без Фернандеша, 81 – с ним).

2. Опускаясь в глубину, он уменьшает вклад в конструктив опорников «Локомотива». И как следствие уменьшает количество их обрезов. Внезапно Игорь Денисов входит в топ-20 лучших игроков Премьер-Лиги по Packing, но он не стал играть намного острее: он часто делает правильные простые решения и пасует ближнему. Ближним часто оказывается Ману Фернандеш, берущий ответственность за развитие атак на себя.

3. Дальше следует умный поиск пространства: никто из игроков «Локомотива» не отрезает соперников так часто, как Фернандеш (1496). А защитников чаще отрезает лишь один игрок РФПЛ – Доменико Кришито (у португальца 264 Impect за чемпионат). Что значат эти цифры? Что никто в Премьер-Лиге не имеет такого влияния на игру, как Фернандеш. Португалец одновременно сильно открывается и очень сильно обостряет. Норма для атакующего полузащитника, вроде Алексея Миранчука, и аномальная статистика для центрального хавбека. Даже если он плеймейкер с широкими функциями.

Недостатки Ману Фернандеша очевидны. Иногда он перебарщивает с дриблингом, делает много лишних касаний, недорабатывает без мяча на фланге. Но командная тактика «Локомотива» перекрывает мелкие минусы Фернандеша: за ним подчищают крайние защитники, а их привычно агрессивно страхует Кверквелия – лучший деф РФПЛ в текущем сезоне. Сёмин сознательно снимает с Фернандеша большую часть черновой работы, создавая ему максимально комфортную роль на поле. Остаётся только творить и разгонять атаки острыми передачами из глубины. Что и делает Фернандеш: не будучи номинальным глубинным плеймейкером, Ману выполнял объём работы, свойственный именно игрокам этой роли.

Помимо того что Ману Фернандеш сам выдал топ-сезон, а командная тактика максимально раскрыла его, есть ещё две важные детали. Первая: Фернандеш провёл сезон без спадов и явных провальных матчей, что резко отличает его от остальных глубинных плеймейкеров топ-клубов РФПЛ. Натхо оказался слаб без мяча в весенних матчах, Фернандо долго набирал форму после обоих перерывов, а Паредес отыграл на топ-уровне всего пару месяцев.

Вторая деталь: вклад Юрия Сёмина в новый расцвет Фернандеша очевиден. Тренер «Локомотива» поверил в португальца, вытащил из дубля, привёл в форму, дал играть и построил вокруг него игру. Если ещё раз услышите, что Юрий Палыч устарел как тренер, – посмотрите на расцвет Фернандеша, лучшего полузащитника Премьер-Лиги по качеству обострения. И посоветуйте собеседнику проветрить голову.