7 фактов о Гёкденизе Караденизе, о которых вы могли не знать

«Я просто солдат ФК «Рубин»» — так всегда говорил турецкий футболист, ставший легендой для казанского клуба.

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Религия

«Важным фактором при переходе в „Рубин“ для меня являлось то, что предложение сделал мусульманин Бердыев. Чувствовал, что мы с ним найдём общий язык. Не скрою, для меня существенным плюсом стал тот факт, что Татарстан — это исламская республика. Узнал, что здесь есть халяльные рестораны, много мечетей — и в результате выбрал Казань».

Русский язык

«Понимаете, мой круг общения состоит преимущественно из турков. Говорю по-русски, только во время тренировок с ребятами. В остальное время — по-турецки. Меня часто спрашивают об этом, и вы правы, давно надо было выучить русский. Но и вы меня поймите, если я что-то и делаю, то привык делать это хорошо. Это мой жизненный принцип. Поэтому, чем говорить кое-как, я лучше вообще не буду говорить».

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Снег

«Я люблю снег, когда он чистый и белый. Нравится гулять по заснеженным улицам, играть в снежки с семьей. Единственное, играть в футбол в снежную погоду не очень приятно».

Гёкдениз Карадениз с сыном Фото: Из личного архива Гёкдениза Карадениза

Еда

«Мне жена привозит турецкую еду. Хотя, честно говоря, в Казани много хороших халяльных ресторанов, да и в столовой на базе «Рубина» кормят отлично. Поэтому еда для меня никогда не была проблемой в России. Хотя для многих при переезде в другую страну с этим возникают сложности. Особенно в период адаптации. Но только не для меня в Казани. Обожаю борщ в исполнении поваров на нашей базе! Добавляю в него сметану, но ем это блюдо только на базе «Рубина». Там знают, как его сделать правильно».

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Татуировки

«На моём предплечье имя старшей дочки. Есть также татуировки с именами обоих сыновей и жены. А на плече тату в честь «Рубина»».

Главная тату Гёкдениза Карадениза Фото: Из личного архива Гёкдениза Карадениза

Чемпионства

«Первое чемпионство мне запомнилось гораздо больше. «Рубин» отмечал 50-летие, а мы смогли подарить клубу и болельщикам первые в истории золотые медали чемпионата России. Для меня это тем более важно, потому что это чемпионство стало для меня первым в карьере. Всё-таки с «Трабзонспором» выигрывал только кубки».

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«Барселона»

«Считаю эту победу самой яркой в еврокубковой истории клуба. И для себя лично тоже».

Видео можно посмотреть на официальном канале FC Rubin Kazan в YouTube.