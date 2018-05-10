Погребняк: 30 лет отдал футболу, и не зря

Погребняк болел за «Тосно» так сильно, что партнёры не смогли подвести лидера. И он всё-таки взял трофей, которого не хватало в коллекции.

В полуфинале со «Спартаком» Погребняк порвал ахилл. Но это не помешало ему приехать в Волгоград, чтобы в игровой форме проследить за финалом со скамейки запасных «Тосно». Когда судья Карасёв развёл руками, завершив матч, главным действующим лицом на поле оказался именно Павел. Он обнимал партнёров, поздравлял, как старший товарищ. Совершенно очевидно, кто лидер в этой команде. После игры я набрал Погребняку, чтобы продолжить наш предыдущий разговор.

— После победы над «Спартаком» ты сказал: «Кубок России — единственный трофей, которого у меня нет». Какие эмоции испытываешь сейчас, когда закрыл этот вопрос?

— Я с шести лет в футболе, отдал ему 30 лет. И не зря. Победа в финале — это то, ради чего мы играем, ради чего мы живём. Всё ради таких моментов. Действительно, Кубок России — единственный трофей, которого у меня не было. Благодарен команде за эту победу, горжусь ими. Очень рад, что оказался в «Тосно».

— Ты выиграл почти всё, что можно. Как мотивировать себя дальше?

— Мотивация? Хм… Мотивацию я найду, главное, побыстрее восстановиться. Я максималист и хочу каждый сезон выигрывать всё что только можно. Понятно, это тяжело и где-то даже нереально, тем не менее к этому надо стремиться. Хочу, чтобы таких моментов, как сегодня, в моей жизни было как можно больше.

— Первый гол сегодня забил Алексей Скворцов. Ты знал, что в 2005 году он выиграл чемпионат России среди детских домов?

— Нет, он мне ещё расскажет об этом. Лёха очень хорошо поработал — забил важный гол. Вы могли видеть, как на 55-й минуте у него сводило ноги. Он большой молодец.

— Победный мяч забил Мирзов. Что ты сказал ему, когда вы обнимались на поле после матча?

— Что он полностью заслужил этот гол. Хорошо, что у нас в команде есть Мирзов, способный взять игру на себя, обострить и сотворить гол из ничего.

— Дмитрий Парфёнов сильно нервничал на скамейке в ожидании финального свистка?

— Все мы нервничали, Владимирыч — не исключение. Он за карьеру уже завоевал три кубка как игрок (два — на Украине, в составе одесского «Черноморца», один — в России, в составе московского «Спартака». — «Чемпионат»). Сегодня он взял первый трофей в качестве тренера. Надо его поздравить, он это заслужил. Ради этого мы очень усердно работали на сборах. Уважаю этого человека. Этот кубок для всех нас, кто причастен к этой победе.

— Главный тренер не стал отвечать на вопрос о лицензирования клуба для участия в Лиге Европы. При этом РФС чётко обозначил: «Тосно» точно не выступит в еврокубках из-за долгов.

— Существует множество примеров, когда клубы, не успевшие в срок пройти лицензирование, в итоге делали это. С помощью своей страны или кого-то ещё. Опять же, пока не сыграны финалы еврокубков. Думаю, не поздно всё исправить. Конечно, если так решили заранее, то вопросов нет. Но если нет, то ситуацию можно переиграть.

— «Спартак» был в полуфинале, а сейчас — «Авангард». Предпоследняя команда РФПЛ играет с середняком ФНЛ в финале Кубка России. Это не выглядит странно?

— Мне понравились слова Слуцкого: «О не важности кубка говорят только те, кто вылетел рано». Да, возможно, финал оказался не слишком статусным. Но встретились две сильнейшие команды, которые прошли дальше всех. «Авангард» сегодня доказал, что отличная команда, особенно по первому тайму: они умеют контролировать мяч, создавать опасные моменты. От статуса соперника цена победы меньше не становится. Не важно, кто тебе противостоит — «Спартак» или «Авангард». Мы победили сильную команду.

— Коллега Пучков, работавший от «Чемпионата» в Волгограде, восхищается курскими фанатами. Как они тебе?

— Громкие ребята. Еще вчера, когда прилетел, почувствовал, какие они крутые. Полностью насытился тем, как они поддерживают свою команду. Слышал их лично. Прямо курские соловьи (устойчивое разговорное выражение, применяется к хорошим певцам. — «Чемпионат»).

Кубок России – кайф, болельщики Курска – лучшие Ничего бесполезного. Уберите топовые клубы – и получите искренний пацанский футбик.

— Фанатов «Тосно» было слышно?

— Ещё как. Им отдельное спасибо. Хочу поздравить весь Питер, всю Ленинградскую область и город Тосно с этой общей победой.

— Кстати, о болельщиках. Ты заметил, что после первого тайма трибуны опустели где-то на треть?

— Нет, куда все подевались?

— Перед игрой раздавали бесплатные билеты, возможно, кого-то привели на футбол против воли.

— Ничего подобного не заметил. Финал удался, стадион сумасшедший. Дай бог, чтобы Волгоград принял ещё не один финал Кубка России.

— Ты поиграл в Германии и Англии, где много прекрасных стадионов. Какой из них можно сравнить с ареной в Волгограде?

— У меня почему-то возникает параллель со стадионом в Брайтоне. Хотя он поменьше, но, кажется, они чем-то похожи.



— Последний вопрос — о здоровье. Как идёт восстановление?

— Через пару-тройку недель скинем костыли и начнём активное восстановление. Надеюсь вернуться в футбол как можно скорее. Хочется заниматься любимым делом и помогать команде.