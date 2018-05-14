Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Футбол /

Мгновения 30-го тура РФПЛ

Мгновения тура
Алёна Сахарова
Фото: РИА Новости
Как «Спартак» не сдержал эмоции в дерби – в мгновениях 30-го тура РФПЛ
Проводы старожилов РФПЛ, неожиданный покер Ерохина и достижение Семака – в подборке лучших фото финального тура этого сезона.
Футбол / РФПЛ

Дерби тура

В московском дерби «Динамо» одержал победу над «Спартаком» и помешал ему напрямую попасть в Лигу чемпионов.

Стычка тура

На последних минутах матча Артём Ребров на эмоциях толкнул Александра Ташаева, а после финального свистка на поле началась массовая потасовка.

Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»
Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

Поддержка тура

Несмотря на негативный фон, который сейчас окружает «Спартак», болельщики продолжают поддерживать главного тренера команды.

Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

Гостеприимство тура

«Арсенал» встречал чемпионов России традиционными тульскими сувенирами.

Безопасность тура

Работникам стадиона «Арсенал» удалось сдержать болельщиков «Локомотива» от прорыва на поле.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Первый матч в ранге чемпионов для «Локомотива» не удался – «Арсенал» забил два безответных мяча.

Совет тура

Артём Дзюба быстро завоевал признание среди болельщиков «Арсенала», которые вряд ли теперь захотят отпускать его в другой клуб.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Единение тура

ЦСКА поблагодарил своих болельщиков за поддержку не только специальными футболками, но и заработанной путёвкой в групповой этап Лиги чемпионов.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Прощание тура

Последний тур этого сезона РФПЛ стал, по сути, завершением целой эпохи – российские клубы покидают футболисты, без которых сейчас сложно представить нашу лигу.

В «Зените» устроили тёплые проводы Доменико Кришито, а Виктор Файзулин объявил о завершении карьеры футболиста.

В «Краснодаре» попрощались с Андреасом Гранквистом и Жоаозиньо.

Агрономы стадиона вновь проявили креатив – выглядит невероятно.

В ЦСКА заявили об уходе Понтуса Вернблума и Георги Миланова.

Празднования тура

Павел Мамаев и Фёдор Смолов разыграли сцену после забитого мяча.

Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

А Антон Заболотный сделал сальто после того, как забил первый гол за «Зенит».

Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Покер тура

Александр Ерохин оформил свой первый покер в карьере в матче против «СКА-Хабаровск».

Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Перформанс тура

Болельщики «Ростова» устроили настоящую красоту на новом стадионе.

Путёвка тура

Сергей Семак успешно провёл первый сезон в качестве главного тренера и сумел вывести «Уфу» в Лигу Европы.

Фото: fcufa.pro

Щедрость тура

«Зенит» подарил автомобиль миллионному болельщику.

Фото: fc-zenit.ru
Комментарии (0)
Рассылка лучших статей за неделю

Подпишитесь на рассылку и получайте самые интересные материалы портала одним письмом

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент