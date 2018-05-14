Проводы старожилов РФПЛ, неожиданный покер Ерохина и достижение Семака – в подборке лучших фото финального тура этого сезона.

Как «Спартак» не сдержал эмоции в дерби – в мгновениях 30-го тура РФПЛ

Дерби тура

В московском дерби «Динамо» одержал победу над «Спартаком» и помешал ему напрямую попасть в Лигу чемпионов.

Стычка тура

На последних минутах матча Артём Ребров на эмоциях толкнул Александра Ташаева, а после финального свистка на поле началась массовая потасовка.

Поддержка тура

Несмотря на негативный фон, который сейчас окружает «Спартак», болельщики продолжают поддерживать главного тренера команды.

Гостеприимство тура

«Арсенал» встречал чемпионов России традиционными тульскими сувенирами.

Безопасность тура

Работникам стадиона «Арсенал» удалось сдержать болельщиков «Локомотива» от прорыва на поле.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Первый матч в ранге чемпионов для «Локомотива» не удался – «Арсенал» забил два безответных мяча.

Совет тура

Артём Дзюба быстро завоевал признание среди болельщиков «Арсенала», которые вряд ли теперь захотят отпускать его в другой клуб.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Единение тура

ЦСКА поблагодарил своих болельщиков за поддержку не только специальными футболками, но и заработанной путёвкой в групповой этап Лиги чемпионов.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Прощание тура

Последний тур этого сезона РФПЛ стал, по сути, завершением целой эпохи – российские клубы покидают футболисты, без которых сейчас сложно представить нашу лигу.



В «Зените» устроили тёплые проводы Доменико Кришито, а Виктор Файзулин объявил о завершении карьеры футболиста.

В «Краснодаре» попрощались с Андреасом Гранквистом и Жоаозиньо.

Агрономы стадиона вновь проявили креатив – выглядит невероятно.

В ЦСКА заявили об уходе Понтуса Вернблума и Георги Миланова.

Празднования тура

Павел Мамаев и Фёдор Смолов разыграли сцену после забитого мяча.

А Антон Заболотный сделал сальто после того, как забил первый гол за «Зенит».

Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Покер тура

Александр Ерохин оформил свой первый покер в карьере в матче против «СКА-Хабаровск».

Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Перформанс тура

Болельщики «Ростова» устроили настоящую красоту на новом стадионе.

Путёвка тура

Сергей Семак успешно провёл первый сезон в качестве главного тренера и сумел вывести «Уфу» в Лигу Европы.

Фото: fcufa.pro

Щедрость тура

«Зенит» подарил автомобиль миллионному болельщику.