Черным-черно. Симеоне обязан взять этот финал

У мадридского «Атлетико» безвыходное положение. Если эти парни сегодня победят, все пожмут плечами и скажут: «Ну, так и должно было быть, еврокубки стали очень предсказуемыми». Действительно: столь очевидного фаворита еврокубка на старте плей-офф не было очень давно, а если и был, то он не доходил до финальной игры. Если же «Атлетико» проиграет, то уступит кубок команде и тренеру, который делает футбол позитивным, добрым, развивающим воображение (например, в спорах, зачем футболисты «Марселя» выносят мяч в глубокий аут после ввода мяча в центре поля).

Зло, каковым принято считать АТМД, проиграет.

А зло ведь и так в опасности. Европа помешалась на футболе в расхристанных рубашках, об обороне никто не думает, о сохранении победного счета — подавно. Ещё и поэтому трофей «Атлетико» будет восприниматься, как что-то собой разумеющееся: если в Европе осталась всего одна команда, которая не поехала крышей и ориентирована на трофей серьёзнее, чем Роскомнадзор на блокировку Telegram, то логично, что она трофей и возьмет. Но поражение Диего Симеоне и АТМД будет восприниматься так же категорично: оборонительный футбол объявят безвозвратно умершим. (В который раз?)

Мир детского футбола. Ни один счёт теперь не значит ничего Тезис, который снова оправдался в последние 10 минут на «Энфилде».

А так быть не должно. Более того, если игра «Атлетико» и зло, то зло необходимое.



Футбол без оглядки на оборону расцвел благодаря Симеоне и чолизму, как бы ни парадоксально это звучало. Только в момент острейшего идейного противостояния идет великий прогресс — это отмечал и бог-отец нынешней тренерской школы Марсело Бьельса. Бьельса говорил, что если бы не жестокая внутриаргентинская резня меноттистов и билардистов, то как тренер он бы не состоялся. Здесь можно развить цепочку и далее. Вся современная тренерская школа прямо или косвенно ориентируется на аргентинские идеи, которые продолжают генерироваться гигабайтами в секунду, и в этом есть своя логика.

Аргентинское общество, так сложилось исторически, во-первых, привыкло подвергать сомнениям все главенствующие идеи и идти против мейнстрима, а во-вторых — находило в себе бесстрашие выступать против устоев. Это обеспечило Аргентине наибольший экономический и социальный рост в прошлом веке, это обеспечило мировой футбол прогрессом, который неизменно двигали упрямые аргентинцы.

Но одна вещь в мире остается неизменной. Психолог (аргентинский, естественно) Томас Чамурро-Премузик обратил на это внимание: как только Аргентина на уровне обычных граждан оказывалась слишком уверенной в правильности своего курса (экономического, политического, социального, культурного), она моментально пощечиной получала кризис. Проще говоря: если ты находишься в состоянии сомнения, то в нем нельзя расслабляться. И то, что применимо в обычной жизни, справедливо и для футбола.



Именно поэтому зло «Атлетико» необходимо. Только благодаря сильному противодействию с черной стороны кризис белой не наступит быстро и не будет таким глубоким. Только Симеоне и его последователи заставляют мозги тренеров-позитивистов работать еще ритмичнее.



И только трофей, взятый сегодня человеком в черном и его командой с еще более черными идеями, продолжит партию. На шахматной доске не может быть только белых полей.

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