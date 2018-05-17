Парфёнов – в «Урале»? Что ждёт обидчика «Спартака» и владельца Кубка России?

Похоже, «Тосно» продолжит существовать. Может, для того, чтобы в третий раз выбить «Спартак» из Кубка России.

Судьба обладателя Кубка России «Тосно» вызывает интерес, даже несмотря на то, что клуб из Ленинградской области вылетел из РФПЛ и не получил лицензию на выступление в еврокубках. Неужели долги утянут «Тосно» на футбольное кладбище? Похоже, всё-таки нет.

Как «Тосно» отпраздновал победу в Кубке России. Фото, видео За финальным матчем на новом стадионе в Волгограде наблюдали 40 тысяч зрителей.

«Тосно» вытащит кран помощи от строителей?

Финансовая ситуация в «Тосно» по-прежнему тяжёлая. Известно, что клуб должен футболистам и персоналу зарплату за 2,5 месяца, а премиальные были выплатили только за две игры. В этой связи уместно напомнить, что команда Дмитрия Парфёнова выиграла шесть матчей в чемпионате России, не говоря уж про кубковую победу. В среду РФС в очередной раз наложил на «Тосно» запрет на регистрацию новых игроков. Основание – задолженность «Зениту» за аренду Евгения Чернова, которого выступления за тосненцев превратили в кандидата в сборную России.

Видимо, гасить долги представителя Ленобласти будут его новые акционеры вместе с властями региона. С нынешним владельцем «Тосно» компанией Fort Group, которая, по сути, отказалась от клуба по ходу сезона, достигнуто соглашение о проведении акционирования. Часть акций «Тосно» хочет выкупить компания «Леноблстрой».



«Ожидается, что примерно 50% акций разделят между собой несколько инвесторов – два или три, – цитирует пресс-службу правительства региона ТАСС. – Сейчас ведутся переговоры с несколькими крупными компаниями о покупке акций. По поводу остальных 50% акций – рассматривается возможность зарезервировать их за ассоциацией футбола Ленинградской области».

Минус Парфёнов и полтора десятка игроков?

Успех в Кубке России сделал главному тренеру «Тосно» такую рекламу, что даже вылет команды из Премьер-Лиги никак не испортит его имидж. В тех условиях, которые были у Парфёнова, он сделал максимум. Более того, благодаря работе Парфёнова в связке с Владимиром Бесчастных клуб из Ленобласти сумел даже что-то заработать, продав Евгения Маркова в «Динамо» и Антона Заболотного в «Зенита». Впрочем, по данным Transfermarkt, «Динамо» заплатило за Маркова лишь 200 тысяч евро, а не 2 млн, как писали изначально. Что касается Заболотного, говорят, что большая часть от 1,5 млн евро за его трансфер ушла в счёт погашения задолженности за аренду «Петровского».



К Парфёнову, несомненно, есть интерес в Премьер-Лиге. Сегодня появилась новость, что главный тренер «Тосно» сменит в «Урале» Александра Тарханова. Сам Тарханов пока её не подтверждает: «Не знаю. Первый раз слышу такую информацию.



Разговаривал с Григорием Викторовичем Ивановым, от него такой информации не поступало. Ничего нет такого. Я сейчас лечусь, готовлюсь к операции», – сказал в комментарии для «Чемпионата» наставник «Урала», получивший на тренировке травму ахилла.

Несомненно, «Тосно» потеряет и всех своих лидеров после падения в ФНЛ. Завершились аренды у целой группы футболистов – Чернова, Тимофея Маргасова («Локомотив»), Денис Кутина, Георгия Мелкадзе (оба – «Спартак»), Александра Макарова (ЦСКА), Ильи Жигулёва («Краснодар»), а также автора победного гола в кубковом финале Резиуана Мирзова («Ростов»). Свободными агентами становятся Павел Погребняк, Аслан Дудиев, Рустем Мухаметшин, Сергей Сухарев, Александр Карницкий, Максим Палиенко и Владимир Быстров, убранный из команды после откровенного интервью про долги клуба.

Есть ли ещё минимальный шанс зацепиться за Лигу Европы?

Путёвка в Лигу Европы, завоёванная тосненцами, перешла к Уфе», которая заняла шестое место в РФПЛ. По иронии судьбы, именно «Уфа» выкинула команду из Ленобласти из элиты: разгромила аутсайдера в 30-м туре – 5:0. Уфимцы крупной победой словно стремились подчеркнуть, насколько лучше они готовы представлять Россию в Европе. Положение «Тосно» ещё до финала прояснил и.о президента РФС Александр Алаев:

— В соответствии с графиком лицензирования и финансового контроля футбольных клубов на сезон-2018/19 для клубных соревнований, проводимых УЕФА и/или РФС, крайний срок подачи футбольными клубами заявки на лицензию УЕФА и/или РФС — 5 марта 2018 года. Эта дата была одобрена УЕФА. На настоящий момент заявки на лицензию УЕФА от ФК «Тосно» не поступало, то есть все сроки подачи заявок прошли Прецедент с «Ростовом», когда они подали апелляцию в суд Лозанны? Суть в том, что «Тосно» не подавал документов на получение лицензии. «Ростову» же было отказано в ней, и он оспаривал это решение. Сейчас ситуация иная.



К сожалению для «Тосно», другому финалисту Кубка России «Авангарду» было легче. Участнику турнира ФНЛ разрешили, судя по всему, вне указанных обязательных сроков подать заявку на упрощённую процедуру лицензирования УЕФА. Президент курян Николай Волокитин объяснял, что для клубов низших дивизионов есть такая привилегия.



Но вот что любопытно. 13 мая «Тосно» стал де-юре клубом ФНЛ и новый сезон (когда и стартует Лига Европы) будет встречать уже в этом статусе. Отсюда вопрос: имеют ли теперь тосненцы возможность подать заявку на упрощённую процедуру лицензирования? Вне сроков. Разумеется, при условии погашения всех долгов.

Сообщалось, что долг «Тосно» составляет 200 млн рублей, то есть около 3 млн евро. Базовые выплаты участникам группового этапа Лиги Европы сезона-2016/17 составляли 2,6 млн евро. В новом сезоне эту сумму, кажется, увеличат, а больше денег можно заработать за счет ничьих, побед и прочего.

С инфраструктурой у «Тосно» должно стать лучше. После ЧМ-2018 клубу планируют передать тренировочную базу в Рощино, где в июне будет базироваться сборная Хорватии. Кроме того, ранее губернатор Ленобласти Александр Дрозденко рассказывал о переговорах по поводу передачи «Тосно» стадиона «Петровский».