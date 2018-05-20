Буссуфа возвращается. РФПЛ здесь ни при чём

В РФПЛ — куча недооценённых легионеров. И чаще всего в этом виноваты сами игроки. Никто ведь не вспомнит, как мастерски играл Гарри О’Коннор корпусом после всего, что он наговорил о нашей стране? Или кто-то соскучился по реактивному Макгиди, начитавшись его нытья о жизни в России? История с Буссуфа — из той же серии. Ну, почти.

Гарри – топор. Как О’Коннор рубил свою правду и попадал в истории Бывший нападающий «Локомотива» и «Томи» напоминает России о себе скандальными интервью и поступками.

Нет, Мбарк не поливал грязью бывшее место жительства. Сейчас он, наоборот, пытается концентрироваться на всём хорошем, что с ним произошло у нас. Но, играя в России, Буссуфа пошёл против футбола. Такое прощают не многим.

«Аякс», «Челси» и Лукаку

Марокканец по крови формально является голландцем: родился он в Амстердаме в семье эмигрантов из Африки. А футбольную карьеру начал в известной всему свету академии «Аякса». К слову, она же подарила РФПЛ Квинси Промеса. Мбарк тоже мог выступать за сборную Нидерландов, но, будучи мусульманином, выбрал страну предков.



В Амстердаме он не задержался и уже в 17 лет поехал в «Челси». В Лондоне Буссуфа несколько лет ждал своего шанса, но приход Абрамовича зарыл его перспективы в клубе: слишком уж много звёзд появилось в то время.

Юнец поехал в бельгийский «Гент» и с ходу стал важным игроком. Всего пару лет ему понадобилось, чтобы выбиться в лучшие игроки чемпионата. Тогда же последовал переход в «Андерлехт», в составе которого он ещё дважды получил звание №1 в Бельгии. В «Андерлехте» Буссуфа пересёкся с Лукаку: посмотрите, какие штуки они совместно вытворяли.

Вскоре Бельгию покинул и тот, и другой.

Переезд в Россию

В российском этапе у футболиста изначально всё пошло очень странно. Вот в СМИ появляется информация о переходе в «Ахмат»… а уже через несколько дней о трансфере объявляет «Анжи».



«У Буссуфа поехала крыша, — рассказали тогда в клубе из Грозного. — Он запросил личную охрану, «Мерседес» с водителем и 25 полётов бизнес-классом в Бельгию ежегодно».



«Не буду отрицать, определяющую роль сыграл вопрос безопасности», — парировал игрок.



Так Буссуфа стал частью звёздного «Анжи». В нём он и сделал себе имя в РФПЛ. Вместе с Самуэлем Это’О они стали для клуба больше, чем просто футболистами. Говорят, порой они ставили себя выше тренера. По этой же причине Буссуфа поссорился с Игорем Денисовым. Для капитана «Локо» это закончилось отъездом из Дагестана.



Заносчивый характер марокканца зачастую проявлялся и на поле. Здесь, например, он не сдержался и зарядил мячом в рефери.



Подобное поведение бесило многих. Кучку недоумков с трибуны фанатов ЦСКА это даже побудило вылить на него стакан мочи.



Но главные трудности были впереди. Сказка «Анжи» очень быстро подошла к концу, оставив после себя только стадион в Каспийске.



И документальный фильм «Футбольный миллионер с Востока», снятый голландским продюсером Полом Рувером по мотивам этой грустной истории. С Буссуфа в главной роли.

Новый клуб — новые сложности

«Анжи» стали разбирать по кусочкам. Самый сладкий утащил «Локомотив». В клуб перешли Буссуфа и Диарра. Первый стал самым дорогим трансфером в истории клуба. За Мбарка заплатили примерно 15 млн евро.

Начиналось всё очень здорово, «Локо» был в топах. Но очень скоро в карьере этих футболистов снова случился какой-то бред. Всё началось с конфликта с Кучуком. Как рассказывал прессе друг Буссуфа, им не нравились его «совковые методы». Но вообще-то возникло ощущение, что они просто «забили» на футбол.



Партнёры были недовольны их отношением к делу. «Давали три выходных, они приезжали через пять дней. Это некрасиво», — вспоминает Сергей Ткачёв.



Трибуны Черкизово быстро смекнули, что к чему. И тут понеслось:



«Диарра — «г… н», Буссуфа — «петух».

Лучше пусть Кучук будет с нами здесь вместо этих двух».



В общем, снова стало не до футбола.



С Диарра в итоге удалось справиться. Клуб в одностороннем порядке расторг с ним контракт и позднее добился от него компенсации через суд.

Адвокат «Локо»: исход «дела Диарра» — серьёзный прецедент На днях Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) обязал экс-игрока «Локо» Лассана Диарра выплатить российскому клубу 10,5 млн евро.

Что было с Буссуфа — до сих пор непонятно. Сначала он сорвал переход в арабский клуб, который сулил «Локо» хорошие деньги. Затем его хотел подписать «Андерлехт». В итоге Буссуфа уехал в аренду в «Гент». Видимо, марокканец так долго «делал» мозги своим боссам, что те уже были рады отпустить его хоть куда-нибудь. Привет бывшему руководству «Локомотива».

Буссуфа сорвал трансфер в Саудовскую Аравию, оставив «Локомотив» без компенсации

Что с ним сейчас?

После той истории Буссуфа так и не заиграл в серьёзном клубе. Сейчас он бегает за «Аль-Джазиру» из ОАЭ. И за сборную Марокко, которая пробилась на ЧМ. Буссуфа вошёл в символическую сборную африканского отборочного этапа. Вместе с Салахом, Мозесом и Мане.

Экс-хавбек «Локомотива» — в символической сборной африканского отбора ЧМ-2018

После ЧМ-2018 Мбарк планирует завершить карьеру в сборной. Это логично. Вряд ли он доиграет до следующего мундиаля. Есть ли смысл заканчивать с клубным футболом? Буссуфа сейчас в возрасте Джеффа Фарфана. Ещё недавно тот тоже играл в ОАЭ. И кроме шуток: тоже в «Аль-Джазире».