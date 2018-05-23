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Салах, Модрич, Карвахаль, Марсело, Клопп нарисовали автопортреты

Лука Модрич
Галина Козлова
Фото: twitter.com/ChampionsLeague
Небритый колобок и робот-Модрич. Финалисты ЛЧ нарисовали автопортреты
Накануне финала Лиги чемпионов УЕФА предложил игрокам «Реала» и «Ливерпуля» интересное занятие: нарисовать свои автопортреты.
Футбол / Лига чемпионов

Активности вокруг футбола становятся всё интереснее и изобретательнее. Накануне финала важнейшего еврокубка футболистам «Реала» и «Ливерпуля» предложили изобразить себя на страницах памятного альбома.

Мохаммед Салах представляет себя в образе, отдалённо напоминающем персонажа русской народной сказке — правда, с растительностью на лице.

Очевидно, главным своим внешним достоинством Роберто Фирмино считает ослепительную улыбку.

У Альберто Морено получился полноценный портрет в антураже — здесь и солнышко светит, и «Энфилд» неподалёку.

А Дани Карвахаль уже вовсю представляет себя на поле в Киеве.

Чудесный автопортрет в исполнении Юргена Клоппа. Может, и Зинедин Зидан скоро приобщится?

Не одиноко ли Кейлору Навасу в середине белого листа?

А вот и Джеймс Милнер разбудил своего внутреннего Пикассо.

Яркий Марсело даже в автопортрете изобразил себя кудрявым и улыбающимся.

Лука Модрич — настоящий Терминатор как на поле, так и в собственных картинах.

Вирджил ван Дейк никогда не останется один — ведь с ним всегда его фирменная борода.

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