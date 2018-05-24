Конфликтовал с Дзюбой и Неймаром. Главные истории про Унаи Эмери

В АПЛ теперь на одного испанца больше.

На Севере Лондона окончательно совершили революцию. Вместо Арсена Венгера работать с «Арсеналом» будет Унаи Эмери. Король Лиги Европы, провальный дипломат и невероятный фанат аналитики матчей по видео.

История #1. Эмери не было в первоначальном списке кандидатов на место в «Арсенале»

Когда Венгер ушёл, у менеджеров «Арсенала», как говорят, был список из 10 тренеров на его замену. И Эмери там не значился. Точный список неизвестен, но там точно было много легенд клуба с минимальным опытом работы или вообще без него. Анри, Виера, Артета. Говорят о Массимилиано Аллегри и Карло Анчелотти. Фаворитом считался Микель Артета, последнее время работавший помощником Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити». По словам Пепа, экс-полузащитник сборной Испании внёс огромный вклад в чемпионство «Сити»: в частности постоянной индивидуальной работой с Сане и Стерлингом. Оба прибавили в минувшем сезоне, и Гвардиола считает это во многом заслугой Артеты.

Венгер уходит вовремя. «Арсенал» не смог попасть в финал Лиги Европы Арсен Венгер так и не выиграет еврокубок с «Арсеналом».

Так вот, Эмери впервые связался с «Арсеналом» только 10 дней назад, когда всех остальных претендентов уже успели проинтервьюировать. По информации The Telegraph, баск максимально подготовился к собеседованию и выдал эффектную презентацию. По каждому игроку «Арсенала» Эмери подготовил отдельный отчёт с выделением сильных и слабых сторон и советами по улучшению игры. «Он знал об игроках «Арсенала» больше информации, чем многие сотрудники клуба, работавшие там десятилетиями. Карьерный путь, травмы – всё! Неизвестно, как ему это удалось, но менеджеры клуба были буквально загипнотизированы его презентацией», – цитирует источника из «Арсенала» The Sun.

История #2. Постоянно ругается со звёздами. Любого уровня

На презентации Эмери отдельно выделил Рэмзи и Обамейянга как игроков, вокруг которых он будет строить команду в случае назначения. И от выстраивания отношений с габонским форвардом во многом зависит успех работы в Лондоне.

Главные проблемы у баска постоянно возникают в новых командах из-за языкового барьера. В России у него не было ни одного человека, с которым можно было поделиться переживаниями. А контакт с командой не удалось наладить, потому что даже английский Эмери знает плохо. В итоге родился мем про «тренеришку», который не могут забыть до сих пор.

В последний сезон «ПСЖ» проблемы с раздевалкой возникли у баска из-за прихода Неймара. Бразилец требовал особого отношения к себе и получал его со стороны боссов парижан. Остальные игроки негодовали. Эмери ситуацию контролировать не смог. В итоге то Неймар психовал и уходил с тренировок, то Эдинсон Кавани выступал против бразильца в команде.

«Теперь это твой пуховик!» Как в Англии встретили назначение Эмери В «Арсенале» наступает новая эпоха. Разбираемся, какую реакцию среди болельщиков вызвало назначение испанского тренера.

Другая причина, которая бесит примерно всех игроков, с которыми работает Эмери, – его помешанность на тактике и разборах матчей. Баск готов часами крутить одно и то же видео, объясняя футболистам их ошибки или слабые места соперника. Хоакин, работавший с Унаи в «Валенсии», жаловался, что даже самого большого ведра попкорна не хватит на всё видео баска.

Другая популярная байка со времён «Валенсии»: Эмери готовил для каждого игрока своё видео для домашнего изучения и раздавал на флэшках. Однажды он дал игроку пустую флэшку, чтобы проверить, действительно ли он отсматривает видео дома.

Впрочем, главный испанский журналист в Англии Гильем Балаге уверен, что работа в «ПСЖ» заставила Эмери измениться. Он перестал уничтожать игроков теорией и тактикой, внеся в тренировки больше игровых упражнений.

История #3. Приятель Гвардиолы и хейтер Моуринью

Одним из первых тренеров АПЛ, который поздравил Эмери с назначением в «Арсенал», стал менеджер «Сити» Хосеп Гвардиола. Баск и каталонец сохранили отличные отношения ещё со времён работы в Испании. Эмери называют одним из редких тренеров, кого Гвардиола регулярно приглашал после матчей выпить бутылку вина и обсудить футбол.

Зато с Жозе Моуринью у баска отношения не сложились. Комментируя высказывания португальца, Эмери как-то сравнил его с младенцем: «Его позиция напоминает плач младенца. У всех нас после каждого матча есть целый список ошибок судей и поводов для жалоб, но мы не делаем этого».

При этом стиль игры команд баска скорее схож с тем, что ставит своим командам Моуринью. «Севилья», когда она выигрывала Лигу Европы три сезона подряд, выступала в контратакующем стиле – хотя там каждое лето обновлялся состав.

И последнее по отношениям Эмери с Гвардиолой и Моуринью. Против команд Хосепа он провёл 10 матчей, против Жозе играл 5 раз. Количество побед за эти 15 встреч – 0.