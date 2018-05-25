«Как игрок я был немного круче, чем Клопп». Зидан шутит перед финалом

Зинедин Зидан и его игроки заряжены на финал Лиги чемпионов не меньше, чем мерсисайдцы. И шутки у тренера «Реала» тоже припасены.

Главный тренер «Реала» встретился с журналистами накануне финального матча Лиги чемпионов. У Зинедина Зидана настрой не менее уверенный, чем у его коллеги из «Ливерпуля». Наставник сливочных ответил на все дежурные вопросы и успел добавить в пафосные темы немного юмора.

Почему все без ума от Клоппа? Сейчас поймёте Тренер «Ливерпуля» изрядно повеселил публику перед финалом Лиги чемпионов.

— Это ваш третий финал Лиги чемпионов. В чём секрет вашего успеха?

— Работа, много работы и талант. Дойти до финала – непростая задача. Этот день уникален, ведь мы больше никогда не проживём снова этот финал. Нужно схватиться за этот момент.

— Кто фаворит в этой встрече?

— Мы не ощущаем себя фаворитами. Фаворита в этой встрече, на самом деле, нет. Наши шансы – 50 на 50. В раздевалке об этом мыслей нет. Чем больше психологического давления, тем лучше для нас. Нам приятно находиться в этой ситуации, в очередной раз стать финалистами Лиги чемпионов.

— Как состояние Криштиану Роналду?

— Он в порядке. Он живёт ради таких матчей, готов на 140 %. Кроме того, я уверен, что те игроки, которые завтра не выйдут на поле с первых минут, будут расстроены. Но даже если они не начнут этот матч, всё равно они могут внести вклад в работу команды.

— Вы чувствуете, что вас ценят как тренера?

— Да. Иногда у меня бывают иные чувства, но такова жизнь.

— Что общего и различного у вас с Клоппом?

— В качестве тренера или в качестве игрока? А, коуч! Ну, как игрок я был немного круче, чем он. А если серьёзно, то я очень уважаю Клоппа, это очень опытный специалист. Он проделал феноменальную работу. Я не могу сказать, что у нас общего, потому что мы сильно отличаемся. Но я его очень уважаю.

— Юрген Клопп сказал, что вы может быть организованными, но всегда готовы и к хаосу. Что для вас хаос в футболе?

— Вау, философский вопрос. Ну, на самом деле всё просто. На поле две команды. Нужно заранее понимать, на что будет давить оппонент. Мы многое повидали, преодолели много сложных моментов – завтрашний матч не станет исключением.

Защитника «Реала» Серхио Рамоса журналисты также пытались вывести на ответ Юргену Клоппу. Но опытный испанец не поддался на провокации.

— В чем отличие нынешнего «Реала» от «Реала» прошлых лет?

— Голод и амбиции. У нас отличная команда. У нас в раздевалке нет таких проблем, которые бы повлияли на наш настрой. Когда мы побеждаем, то поздравляем друг друга, хлопаем друг друга по спине. Это и есть определение нынешнего мадридского «Реала».

«При выборе места финала ЛЧ никто не думал о болельщиках» Фанаты «Реала» и «Ливерпуля» сдают билеты на финал из-за высоких цен на жильё в Киеве и сложной логистики.

— Можете вспомнить ваш самый памятный финал Лиги чемпионов?

— Мы стараемся перезагрузиться каждый год. Завтрашний матч будет как первый. Мы не оглядываемся на прошлые успехи. Мы хотим насладиться моментом финала Лиги чемпионов. Этот матч станет кульминацией этого сезона – самый памятный момент сезона.

— Юрген Клопп во время своей пресс-конференции сказал, что «Реал» работает, как швейцарские часы. Вы согласны с таким определением?

— Нужно хвалить оппонентов. Конечно, соперники разными заявлениями хотят нас отвлечь. Ливерпуль работает, ка швейцарские часы. У нас тоже есть уязвимые места, и они постараются воспользоваться этим. У них есть мировые звёзды, и мы постараемся не позволить им забить. У нас тоже есть крутые игроки, которые, надеюсь, сыграют определяющую роль.

— Насколько важно для «Реала» сыграть с тремя центрофорвардами?

— Мы постараемся сделать всё возможное. Нужно использовать все возможности по максимуму. Мы в финале, и только тренеру решать, кто из нас сыграет. Внутри команды здоровая конкуренция. А на поле выйдут лучшие.

— В испанских СМИ писали, что фанаты испытывали проблемы с приездом в Украину. У вас были какие-то сложности? Ждёте большого количества фанатов?

— Честно говоря, Украина вызывает у меня только приятные чувства – здесь мы становились чемпионами Европы. Вернуться сюда особенно приятно. Надеюсь, что сюда приедет много испанских болельщиков. Да, иногда бывает сложновато добраться, и многие предпочли бы место поближе, куда проще добраться. Но если этот матч поможет Украине добиться прогресса в футбольном плане, это будет здорово.

— Все сходят с ума по Салаху. Он реально столь же крут, как Месси и Криштиану?

— Думаю, Криштиану и Месси – на другой орбите. Бывают игроки, которые сверкают ярко и исчезают. Но Салах – честный игрок, и ему наверняка приятно, что его сравнивают с ними в этом сезоне. Было бы здорово, если бы он продолжил в том же духе и в будущем.