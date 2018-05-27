«Кариус, ты серьёзно?» Мадридский «Реал» победитель ЛЧ 2017/2018

Пожалуй, прошедший финал Лиги чемпионов можно смело назвать одним из самых запоминающихся. Никто и не ожидал, что всё будет так. Травма Салаха, невероятный гол Бэйла, ошибки вратаря «Ливерпуля» Кариуса, болельщик прервавший атаку Роналду. Насыщенный на события матч.

Слёзы Салаха, ляпы Кариуса и шедевр Бэйла – этот финал вы точно не забудете! «Реал» снова лучший в Европе. Третий раз подряд!

Заслужено ли победил «Реал» или нет – выбор за вами, а пока мы расскажем, как болельщики по всему миру реагировали на самые яркие эпизоды матча.

«Салах, вставай»

Травма Мохамеда Салаха потрясла всех болельщиков «Ливерпуля». Теперь нападающий рискует пропустить чемпионат мира по футболу. Поступок Серхио Рамоса явно нельзя назвать достойным, а подобный приём захвата руки соперника, защитник явно взял не из футбола.

Что ж, будем надеяться, что Салаху удастся залечить травму и посетить чемпионат мира в России. Что касается Рамоса, вероятно, после такого ему навсегда закрыта дорога в Египет.

Доннарумма или Кариус?

Главным антигероем матча стал вратарь «Ливерпуля» Кариус. Что это? Психологическое давление или ему не удалось подготовиться к важному матчу? К сожалению, сейчас уже ничего исправить нельзя, и что после такого провала будет делать Лорис неизвестно. Болельщикам простить подобные ошибки будет непросто.

Кто он такой, Лорис Кариус? Главное о вратаре «Ливерпуля», который шокировал мир 6 фактов о главном антигерое финала ЛЧ, некоторые из которых вас удивят.

Естественно, в сети родилось много мемов на тему проколов Каруиса.

Джейми Каррагер плюнул в ребёнка и может лишиться работы. Что это за дичь Судьба сыграла с ним злую шутку и свела с человеком, которому стоит отдать премию «Отец года».

Даже выбежавшего на поле болельщика считают лучше вратаря «Ливерпуля». Парень действительно прервал атаку Криштиано Роналду.

«Этот человек спас больше, чем Кариус»

И даже «в меру упитанного вратаря» ставят в пример Лорису.

Вратаря сравнили даже с героем комиксов Тором. Внешнее сходство очевидно.

В английской версии «Википедии» кто-то отредактировал страницу о Кариусе подобным образом:.

«Гарет Бэйл? Нет, Мартин Палермо»

Украшением финала стал гол нападающего «Реала» Гарета Бэйла через себя спустя всего несколько минут после выхода на поле. Теперь футбольные болельщики гадают чей гол через себя круче. Криштиану «Ювентусу» или Бэйла «Ливерпулю», а может быть Мартина Палермо?