Президент НСФЛ: нам по силам покорить мир!

В течение пяти дней на Смоленщине не умолкали звуки свистков арбитров, крики звонких болельщиков и иностранная речь, город принимал финальный турнир НСФЛ 2017/2018. Всё было на высшем уровне, начиная от футбола, и заканчивая организацией трансляций, размещением гостей, работой с иностранными делегациями. Помимо огромной работы, которую провело руководство лиги, они представили и плоды многолетних трудов – была анонсирована Мировая студенческая футбольная лига! Осенью в Сочи руководство встречалось с Фатмой Самура, ближайшим советником Джанни Инфантино, и тогда ФИФА ясно дала понять, что проект им понравился. И вот в прошлые выходные он был представлен широкой аудитории. Какие условия для участников, какова финансовая составляющая и главная цель? Мы побывали в Смоленске, пообщались с президентом НСФЛ Андреем Стукаловым и узнали всё из первых уст.

Главная цель

Лига ставит перед собой задачу поднятия студенческих футбольных соревнований на принципиально новый уровень, движения к профессионализму и изменения видения международного студенческого футбола в целом. Лига создаётся для тех университетов, которые хотят играть в течение всего сезона, без краткосрочных турниров и по чётким правилам.



Андрей Стукалов: «Система предполагает собой пять турниров в году: октябрь, ноябрь, март, апрель и февраль, каждый день вне турнирного времени и зима уходит у ребят на учёбу. Мы даём им возможность играть в любимую игру, при этом не отнимая у них возможность развиваться в других специальностях. И мы считаем, что если смогли в таком формате объединить студенчество от Калининграда до Владивостока, то нам по силам объединить и весь мир. Все пять континентов».

Международный потенциал, как огромная схема

Международный студенческий футбольный союз ставит перед собой задачу скрепления в одну схему стран, в которых есть внутренние студенческие лиги, с полноценным сезоном, абсолютным чемпионом, как, например, у НСФЛ. МСФЛ пока что является подразделением Международного студенческого футбольного союза, и как только наберутся те 16 команд, которые изъявят желание участвовать в турнире – лига будет запущена. Учредителями международной лиги будут эти самые первые 16 университетов, совместно с ними же будут разработаны правила, регламент и все остальные составляющие крупной футбольной организации. Следующие 64 команды, которые планируются в составе международной лиги в течении следующих двух сезонов организуют четыре континентальных лиги (по 16 на каждый континент). Планы, на самом-то деле, наполеоновские.



Андрей Стукалов: «Мировая лига – это не пафос, а система запуска внутренних чемпионатов по новым правилам. Если мы выстроим это хотя бы в 15 странах, то мы получим и свою студенческую Лигу чемпионов, мы сможем соревноваться сборными. Это будет уже совсем новое направление»

Дела финансовые

Касаясь финансовых вопросов, было объявлено о подписании золотых инвестиционных договоров, которые смогут подписать первые 16 университетов для участия в чемпионате 2018/19, и пока та команда, которая подписала этот золотой договор, участвует в лиге, она будет получать 2% от общей прибыли лиги, в виде спонсорских и партнёрских денег. Те команды, которые войдут в лигу в 2019/20 и 2020/21 годах, они будут получать 0,3% и 0,2% от общей прибыли соответственно. Исходя из этих данных, лига будет отдавать командам и их университетам 48% прибыли, что выглядит достаточно неплохой цифрой, но есть одно «но», эти деньги могут идти на развитие команды и условий содержания студенческого футбола.

Профессионал не пройдёт

Лига имеет партнёрское соглашение с компанией InStat, которая совместно с ФИФА ведёт учёт футболистов начиная с их молодёжной карьеры, поэтому если университетская команда захочет заявить игрока, который тем или иным образом на данный момент связан с выступлениями на профессиональном уровне, то это повлечёт за собой серьёзные санкции для заявившей его команды.



Андрей Стукалов: «Это намного честнее, чем брать игроков из второй, первой или премьер-лиги, которые кроме студенческого билета никакого отношения к студенчеству не имеют, такая история всегда была на универсиаде. Любая страна может набрать себе команду из профессионалов, который на данный момент считаются студентами и выиграть универсиаду. Никакого спортивного принципа».

Хороший пример заразителен

Работы у переводчиков с каждым днём было всё больше и больше, международные делегации делились информацией между друг другом и задавали множество вопросов руководству лиги, даже во время кофе-брейков не останавливалось живое общение. То, что сказали мне многие представители стран, они остались довольны увиденным. К примеру, представители Чехии и Нигерии уже собрались устраивать свою внутреннюю лигу по принципу НСФЛ. Остальные же отправились домой докладывать начальству об увиденном. Главное, что заинтересованные есть и процесс запущен.

Дела футбольные

Отступая от главного события, стоит и сказать о том, ради которого приехало в Смоленск большинство людей – футбол. Перед началом финального турнира была очень запутанная и, вместе с тем, интересная ситуация, как вверху, так и внизу таблицы. Три команды имели шансы на чемпионство, и целых пять команд боролись за спасительное 12-е место, которое спасало, как от стыковых матчей, так и от вылета. Вверху таблицы всё развивалось очень напряжённо, вплоть до последнего тура не был выявлен чемпион, но в последний день все точки над и были расствлены, уже третий раз чемпионом НСФЛ стала команда Кубанского государственного университета. Она обогнала по результату личной встречи своих соперников из Саратовского государственного университета, а если говорить об очках, то обе команды набрали 36 очков. Борьба за третью строчку была не менее ожесточённой, впервые на призовое место могла забраться команда из Чеченского государственного университета, но в итоге третье место ушло в копилку экс-чемпионов лиги – Смоленской государственной академии физической культуры, спорта и туризма. В этом году вылетели из Премьер-группы представители Калининградского государственного технического университета и Московского физико-технического института (Долгопрудный), их места в Премьер-группе займут КБГУ (Нальчик) и ДГТУ (Ростов-на-Дону). В переходные матчи из Премьер-группы попали команды КФУ (Симферополь) и СПбГУ (Санкт-Петербург), противостоять им будут потенциальные новички в лице СКГМИ (Владикавказ) и БФУ (Калининград).