"Семака сейчас все обнимают и целуют. Он вернулся домой"

— Как складывалась кампания по выбору нового главного тренера «Зенита»?

— Всё было непросто, но мы достигли очень позитивного результата. Целый год мы строили совершенно новую, молодую и амбициозную команду. Теперь у нас появился такой же молодой и амбициозный тренер, разделяющий философию клуба. Семак играл здесь, начинал тренерскую карьеру. Только что я провёл Сергея Богдановича по всем кабинетам нашего офиса. Все выразили огромный восторг, жали руку, обнимали, целовали. Это было очень эмоционально. Сергей Богданович вернулся домой.

— Вы действительно пытались пригласить в Питер Сарри? Почему не получилось?

— Главное — всё получилось. У нас был сложный выбор, но мы выбрали самого достойного «Зенита» тренера.

Всё, что нужно знать о новом главном тренере «Зенита» Сергее Семаке «Зенит» возглавил очень достойный человек.

— Какие цели ставятся перед Семаком?

— Вернуться в Лигу чемпионов – это первая задача. И, конечно, чемпионство «Зенита» — это та цель, к которой мы всегда стремимся и будем стремиться.

— С приходом Семака акцент в трансферной политике будет сделан на российских игроков?

— У нас есть молодые россияне в составе, которых мы развиваем и всячески поддерживаем. В том числе, среди них очень хорошие доморощенные игроки. Но Семак играл заграницей, был ассистентом у Спаллетти, Виллаш-Боаша и даже Луческу застал. Спаллетти говорил, что Семак – это готовый тренер. Сергей Богданович показал себя состоятельным тренером в «Уфе». Сейчас вернулся домой и, уверен, покажет себя в «Зените».

Семак вернулся в «Зенит». Следующий – Денисов Это лето идеально подходит для переезда полузащитника в Санкт-Петербург.

— Кто будет человеком, с которым Семак будет решать трансферные вопросы?

— Не будем забегать вперёд, у нас сильный селекционный корпус. Сейчас Семак находится в процессе ознакомления с текущим состоянием клуба, его специалистами. Сделаем все выводы и будем работать для достижения наших целей!