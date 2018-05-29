Семак вернулся в «Зенит». Следующий – Денисов

Сергей Семак вернулся в Санкт-Петербург – это уже официально. Еще вчера на это жирно намекнула супруга тренера, выкладывая фотографии про город и «Зенит». Уже утром опрометчивый пост в инстаграм загрузил вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин. Тут же удалил, но интернет все помнит. А сейчас назначение Семака уже подтвердили публично. Но летом наверняка стоит ждать и еще одно возвращение в Санкт-Петербург.

У нового главного тренера «Зенита» впереди огромный объем работы. И прежде всего трансферной. Два сезона клуб формировали, согласно пожеланиям двух разных Мистеров. Это привело к тому, что у клуба сейчас раздутая заявка и откровенный перебор игроков на одних позициях при дефиците на других. Кокорин или Дриусси? Дзюба или Заболотный? Панюков или… в смысле Панюков?

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Семак, так вышло, авторитет примерно для всей РФПЛ и легенда одновременно минимум двух клубов. Но каждому Симеоне нужен свой Габи – проводник идей на поле, хранитель ценностей клуба и города, боец до конца. И вы уже совершенно точно поняли, о ком идет речь.



Молчаливый Игорь Денисов после завоевания чемпионства дал сразу два интервью. Большое – Юрию Дудю, и чуть короче, но зато с камерой – Тине Канделаки. Получились две разные беседы, но в обеих прослеживалась как минимум готовность возвращения в Санкт-Петербург. Вот цитата из интервью Sports.ru: «Попытки [вернуться] – были. Возможностей – нет. Сейчас меня принял «Локомотив». «Локомотив» помог мне, я немного помог «Локомотиву». Но сердцем я всегда в Питере. Болельщики «Локомотива» будут меня ругать, но я всегда говорю как есть. Мы родились в Питере, мы ленинградцы. Я выполняю свою работу и стараюсь делать это хорошо, но своим в Москве я не стану никогда».

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Полузащитник прямым текстом говорит, что сейчас он выполняет свою работу и делает это хорошо. Но он не чувствует себя уютно в городе, где ему приходится жить. И не считает «Локомотив» своим домом. Его там приняли – он отблагодарил за это, выкладываясь на поле. Зарядил команду на Кубок и чемпионство. А потом уехал с празднований обоих побед. К своим. Он хотел играть за «Зенит» всю жизнь, вышло иначе. Но когда Денисов говорит о «Зените», обиды на клубы нет. Зато есть четкая установка на то, что футбольная карьера должна закончиться в Санкт-Петербурге. Иначе сам вид спорта потеряет для футболиста какой-то смысл. Другая цитата, из эфира «Матч ТВ»: «Я планирую три года еще поиграть, а там сложно сказать. Если эти три года я проиграю в Москве, то в футболе меня больше никто не увидит. Если сложится так, что когда-нибудь я вернусь в Питер, то с удовольствием работал бы в родном клубе».

В прошлом году Денисов подписал контракт с «Локомотивом» на условия «1+1», причем продление еще на год должно состояться при взаимном согласии сторон. По словам президента «Локо» Ильи Геркуса ни с одним из игроков пока не шли переговоры о продлении контрактов. То есть, при определенных обстоятельствах через месяц Игорь Денисов станет свободным агентом.

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Трудно представить ситуацию лучше для возвращения полузащитника в «Зенит». Новый тренер, с которым Денисов вместе играл три сезона. Статус лучшего опорного полузащитника страны. Чемпионство, добытое как раз в матче с «Зенитом». Даже от имиджа разрушителя раздевалок и рвача удалось избавиться.



Честно ли так поступать по отношению к «Локомотиву»? Клуб и футболист помогли друг другу стать лучше. Капитан Денисов помог «Локо» вернуться в Лигу чемпионов. Ни в одном матче за команду ему не было плевать на результат. Но при этом нигде нет слов Денисова о вечной верности. Даже если он уйдет, то не кинет свой нынешний клуб в какой-то тяжелой ситуации. Наоборот, он пойдет спасать из нее свой дом. Для этого наступил идеальный момент.