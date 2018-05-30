Вопрос дня. «Зенит» наконец-то возглавил российский тренер. Удивлены?

29 мая 2018 года Сергей Семак был назначен главным тренером «Зенита». Сменив на этом посту Роберто Манчини, он стал первым российским специалистом у руля сине-бело-голубых с 2009 года. Сенсация? Отвечают эксперты и читатели «Чемпионата».

«Семака сейчас все обнимают и целуют. Он вернулся домой» Президент "Зенита" Сергей Фурсенко — о назначении Сергея Семака главным тренером.

Анатолий Бышовец, олимпийский чемпион, тренировал Семака:

— Я не только не удивлён выбором российского тренера «Зенитом», а рад! У Сергея достаточно качеств. Есть игровой опыт, он работал помощником многих тренеров «Зенита», у него положительный результат работы в «Уфе». Он созрел и готов к тому, чтобы работать в «Зените». Есть определённый риск из-за максимальных задач, которые ставятся клубом. Но в целом потенциал у Семака достаточный для достижения этих целей. Для тренера важна поддержка болельщиков, она придаёт уверенности.

Михаил Боярский, ярый болельщик «Зенита»:

— Ничего удивительного. Я был посвящён в то, что происходило. Рад, что назначение подтвердилось. С радостью встречаем его дома. Он прекрасно знает команду. Как врач готов ко всем болезням, от которых знает все лекарства. Лучше иметь домашнего врача, чем зарубежное светило. Опыта ему хватит, самое время. Нам не нужно ждать взлёта в следующем сезоне. «Зениту» нужна стабильность, лечение всех болезней. Семаку надо дать время и ждать. Медали сейчас не к спеху.

Всё, что нужно знать о новом главном тренере «Зенита» Сергее Семаке «Зенит» возглавил очень достойный человек.

Александр Бородюк, помощник главного тренера в сборной России в 2006-2012 годах:

— Абсолютно не удивлён назначением Сергея Семака на пост главного тренера «Зенита». Очень рад, что российские тренеры работают в РФПЛ, особенно в таком топ-клубе, как «Зенит». Чем больше будет отечественных специалистов в Премьер-Лиге, тем лучше. Хочу поздравить Сергея с назначением и пожелать ему удачи.

Владислав Радимов, бывший игрок «Зенита» и близкий друг Семака:

— Никакого удивления. Давно знал, что он один из кандидатов. У Семака есть абсолютно все качества для того, чтобы справиться. Рановато? В Германии люди в 35 лет начинают тренировать клубы хорошего уровня. Манчини занимает пятое место – куда хуже? Но мы же не можем сказать, что итальянец плохой тренер. Все будут судить по результату. У нас всё время обещают дать время, а получается по-другому. Но Сергей Богданович пришёл в топ-клуб. Не хочу думать, что у него не получится.

Михаил Шац, болельщик «Зенита»:

— Назначение «Зенитом» Семака – это скорее тренд. Не склонен во всём винить Манчини, это герой не моего романа. Он большой тренер, но «Зениту» сейчас нужен человек. Вот в чём я точно уверен, так это в человеческих качествах Сергей Богдановича. Это очень мощный, харизматичный, добрый и порядочный человек. Ситуация, в которой он оказывается как тренер, требует как раз такого набора. Мне сложно думать о будущих поступках руководства, но последние два года были слишком импульсивными. Настало время успокоиться немножко и дать тренеру время спокойно поработать.

Александр Тарханов, назначил Семака капитаном ЦСКА в 19 лет:

— Сергей хорошо и долго работал в «Зените» до этого, поэтому всё логично. Он помогал Спаллетти, Виллаш-Боашу. Русских тренеров надо продвигать, они не хуже, чем иностранцы. Думаю, Семак готов возглавить «Зенит». Зная его характер и целеустремлённость, думаю, он должен справиться. Верю, что у Семака получится. Помимо аргентинцев, всех остальных футболистов в команде он знает.

Сергей Прядкин, президент РФПЛ:

— Здорово, что в таком большом клубе появился российский тренер. Сергея я знаю давно. Его очень здорово воспримут, в том числе болельщики "Зенита". Алексей Борисович Миллер тоже был сторонником приглашения отечественного специалиста. Это очень здорово.

Наше мнение

Олег Лысенко, обозреватель «Чемпионата»:

— После нескольких лет метаний из крайности в крайность "Зенит" наконец-то совершил действительно логичный кадровый шаг. Семака уважают все. Здесь и сейчас это важнее тактической изощрённости и педагогического стажа. В атмосфере хронической нервозности невозможно достичь серьёзного результата, а Семак, безусловно, в состоянии улучшить микроклимат внутри коллектива и вокруг него. Риск минимальный: с таким подбором исполнителей рухнуть ниже Манчини в таблице– невозможно.

Мнения читателей:

red-white1922:

— Хороший выбор для «Зенита». Первый российский тренер в Питере за долгие годы. Всё по делу.

coxswain16:

— Ничего удивительного. Семак давно это заслужил. Будет интересно посмотреть, как он справится с такими ресурсами.