Клубы зоны «Юг» отказываются играть в ФНЛ. Это провал

Любимая байка российского футбола для оправдания плохих полей, неудобных дат матчей, верстаемого в последний момент календаря сезона – просто Россия слишком большая. И нельзя всего предусмотреть.

В большой России мало регионов, где можно играть в футбол круглый год практически без проблем. Но они есть. Россия же большая – и юг ее тоже. Площадь Южного федерального округа – больше 400 тыс. кв.км. В идеальном мире эта часть страны должна спасать российский футбол. Предоставлять нейтральные стадионы для перенесенных матчей, принимать команды, которые не могу сыграть дома. Вместо этого к футболу на юге неумолимо движется пятилапый пес.

«В ПФЛ траты на 70 клубов – 3,5 млрд рублей. Это бюджет одного клуба РФПЛ» О медведе на матче, умирающих клубах, голодающих игроках и других реалиях нашего футбола — в беседе с президентом ПФЛ Андреем Соколовым.

С «Кубанью» понятно только то, что в клубе совершенный бардак. И началось это очень давно. Когда-то главную футбольную команду Краснодарского края дербанили по кускам все, кто получал к ней доступ. Когда кормушка опустела, заложили и ее. Сейчас у «Кубани» тьма долгов, на работавших в клубе людей возбуждены уголовные дела, а бывшие игроки и тренеры пытаются вернуть все долги. Свежайшая история, о которой писал РБК: в отношении министра спорта Краснодарского края Людмилы Черновой возбудили уголовное дело по подозрению в превышении полномочий. Превышала она их, само собой, в вопросах финансов. Примерный ущерб бюджету края – 886 миллионов рублей. И это только одно дело и одна сумма.

В разговорах с «Чемпионатом» сразу несколько футбольных юристов выражали недоумение по поведению РФС в ситуации с «Кубанью». В Доме Футбола регулярно выражали сожаление, но ничего при этом не делали. Палата по разрешению споров принимала сторону игроков и тренеров, обязуя клуб выплатить долги. Но «Кубань» никак не наказывали ни за обращение в государственные суды, ни за отсутствие реакции на решения Палаты. С клуба ни разу не сняли очки, хотя имели все основания сделать это. Не говоря уже о запрете на регистрацию игроков. Собеседники «Чемпионата» предполагают, что во многом это связано с приближением ЧМ – никто в РФС не хочет принимать радикальных мер перед главным футбольным событием.

Первые дни русского футбола. Нам надо перестать без дела ныть Глеб Чернявский, поинтересуйся игрой за пределами РФПЛ.

Все это привело к тому, что 9-й клуб ФНЛ после окончания сезона предсказуемо не получает лицензию лиги на продолжение участия в соревнованиях. Это автоматически понижает клуб до уровня ПФЛ. Но по неофициальной информации в нынешнем виде «Кубань» прекращает существование. Но вполне может возродиться вновь.

С «Волгарем» ситуация чуть лучше, но с аналогичным исходом. В сентябре прошлого года клуб остался без денег «Газпрома». На средства области удалось протянуть сезон. Но после этого клуб открыто заявил, что денег на ФНЛ – нет. Клуб, к счастью, сохранят для участия в ПФЛ и предложат развивать местных игроков.

Самые неожиданные финалисты Кубка России Сегодня этот список пополнится ещё одним клубом. А может, и не одним.

Но еще больше стыда происходит в зоне ПФЛ «Юг». Под самое окончание сезона клубы там боролись за право не выходить в ФНЛ. В лиге уже третий сезон подряд есть «Афипс», который стабильно занимает вторую строчку. В прошлом сезоне стать первым помешало два поражения в концовке. В этом – ничья в последнем туре. И владелец клуба Андрей Андреев, который открыто заявляет, что задача «Афипса» – развивать детско-юношеский футбол в регионе.

В интервью коллегам с «Матч ТВ» Андреев допускал вероятность выхода в ФНЛ. Но тут же отмечал, что для этого придется привлекать дополнительных инвесторов, решать вопросы со стадионом – ради очень сомнительных перспектив. Перелеты по всей стране, плотнее календарь, больше затраты. Сомнительная кампания. Сейчас нет никакого смысла выходить в ФНЛ без стремления оперативно преодолеть это чистилище и попасть в высшую лигу.

Были слухи и о том, что в «Афипс» могут объединить с «Кубанью», но зачем Андрееву сомнительный актив непонятно. Там даже не получится использовать бренд клуба, потому что в результате объединения предлагалось сменить название на «Екатеринодар». В Краснодарском крае, судя по комментариям болельщиков, все уверены – «Афипс» не хотел набирать очки в последнем туре. Чтобы не выходить в ФНЛ, чтобы не спасать «Кубань». И главное – эти же болельщики одобряют решение Андреева (если оно вдруг было). В ФНЛ выходит «Армавир», он и будет единственным представителем Юга в лиге. До чемпионата мира-2018 осталось 15 дней.