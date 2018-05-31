5 кандидатов на смену Зидану в «Реале»

Кто: Маурисио Почеттино
Где сейчас работает: главный тренер «Тоттенхэма»
Почему именно он: 46-летнего аргентинца многие называют главным кандидатом на замену Зидана. По ходу нынешнего сезона испанские СМИ сообщали о переговорах руководства «Реала» с Почеттино. Говорят, в его новом контракте с «Тоттенхэмом» есть пункт, согласно которому владелец «шпор» Даниэль Леви обязан отпустить своего тренера в случае приглашения из «Реала» или «ПСЖ».
Этот контракт был подписан недавно и действует до 2023 года. «Тоттенхэм» Почеттино хорош. Смущает лишь одно: аргентинец не выиграл ни одного трофея за девять сезонов работы тренером. Кстати, агент ФИФА Хорди Хота, говоря в феврале о будущем в «Реале» Марко Асенсио, заявил: «Клуб сообщил Асенсио, что в новом сезоне он получит тренера, который считает его центральной фигурой в новом проекте – это Почеттино».
Кто: Йоахим Лёв
Где сейчас работает: главный тренер сборной Германии
Почему именно он: 58-летний немец симпатичен Флорентино Пересу. В Испании писали, что наставник действующих чемпионов мира впечатляет президента «Реала» своими методами работы, поэтому Перес рассматривает Лёва в качестве сменщика Зидана по окончании сезона-2017/18. Издание Diario Gol отмечало даже, что немец в случае своего назначения хочет убрать из «Реала» Криштиану Роналду, Гарета Бэйла и Карима Бензема, а в его списке новичков первые места занимали Гарри Кейн, Пауло Дибала, Тимо Вернер, Давид Алаба и Тибо Куртуа. Правда, и Лёв продлил недавно контракт со сборной Германии, но разве это преграда для «Реала»?
Кто: Антонио Конте
Где сейчас работает: главный тренер «Челси»
Почему именно он: 48-летний итальянец близок к уходу из «Челси», а более сговорчивым его при разрыве действующего соглашения с лондонским клубом может сделать приглашение из Мадрида. Конте тоже находился в списке потенциальных сменщиков Зидана. Сообщалось, что Перес рассматривает его кандидатуру наряду с Почеттино. Несмотря на неудачный в целом сезон с «Челси», Конте остаётся одним из лидеров по среднему количеству очков, набираемых тренером в Премьер-Лиге – 2,14 за игру. Он заметно опережает Почеттино (1,81), деля третье место с Жозе Моуринью, и лишь чуть-чуть уступает Алексу Фергюсону (2,16) и Хосепу Гвардиоле (2,34).
Кто: Гути
Где сейчас работает: главный тренер «Реала» U-19
Почему именно он: 41-летний Гути, возможно, кому-то кажется лишним в этой компании, однако его присутствие среди кандидатов не должно удивлять. Бывший полузащитник «Реала» признавался в интервью три месяца назад: «Считаю, Зидан должен остаться, но разве я не могу хотеть в один прекрасный день возглавить родную команду?». В своё время Перес сделал главным тренером работавшего с фарм-клубом Зидана, а до француза такой же путь проделал и Висенте Дель Боске. Ставка на них полностью оправдывала себя. Возможно, теперь Перес готовит к главной команде и Гути, чей тренерский опыт насчитывает пять сезонов.
Кто: Арсен Венгер
Где сейчас работает: без команды
Почему именно он: 68-летний француз покинул «Арсенал» после 22 сезонов в лондонском клубе. По словам Венгера, теперь его интересует проект, который обещает быстрый результат, поскольку у него уже нет времени заниматься строительством команды. Он, оказывается, голоден до трофеев!
Арсен рассказывал, что уже получал предложения от мадридского клуба, но не хотел покидать «Арсенал»: «Думаю, что дважды или трижды отказал «Реалу», который предлагал мне контроль над всем клубом. В итоге я сказал «нет». Я был счастлив там, где работал». Зато сегодня у Венгера есть преимущество над другими опытными конкурентами – он свободен.