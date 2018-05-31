5 кандидатов на смену Зидану в «Реале»

Где сейчас работает: главный тренер «Тоттенхэма»

Почему именно он: 46-летнего аргентинца многие называют главным кандидатом на замену Зидана. По ходу нынешнего сезона испанские СМИ сообщали о переговорах руководства «Реала» с Почеттино. Говорят, в его новом контракте с «Тоттенхэмом» есть пункт, согласно которому владелец «шпор» Даниэль Леви обязан отпустить своего тренера в случае приглашения из «Реала» или «ПСЖ».

Этот контракт был подписан недавно и действует до 2023 года. «Тоттенхэм» Почеттино хорош. Смущает лишь одно: аргентинец не выиграл ни одного трофея за девять сезонов работы тренером. Кстати, агент ФИФА Хорди Хота, говоря в феврале о будущем в «Реале» Марко Асенсио, заявил: «Клуб сообщил Асенсио, что в новом сезоне он получит тренера, который считает его центральной фигурой в новом проекте – это Почеттино».

Кто: Йоахим Лёв

Где сейчас работает: главный тренер сборной Германии

Почему именно он: 58-летний немец симпатичен Флорентино Пересу. В Испании писали, что наставник действующих чемпионов мира впечатляет президента «Реала» своими методами работы, поэтому Перес рассматривает Лёва в качестве сменщика Зидана по окончании сезона-2017/18. Издание Diario Gol отмечало даже, что немец в случае своего назначения хочет убрать из «Реала» Криштиану Роналду, Гарета Бэйла и Карима Бензема, а в его списке новичков первые места занимали Гарри Кейн, Пауло Дибала, Тимо Вернер, Давид Алаба и Тибо Куртуа. Правда, и Лёв продлил недавно контракт со сборной Германии, но разве это преграда для «Реала»?

Без Криштиану династия «Реала» не будет слабее. Она будет другой Этим двум не станет хуже от разрыва.

Кто: Антонио Конте

Где сейчас работает: главный тренер «Челси»

Почему именно он: 48-летний итальянец близок к уходу из «Челси», а более сговорчивым его при разрыве действующего соглашения с лондонским клубом может сделать приглашение из Мадрида. Конте тоже находился в списке потенциальных сменщиков Зидана. Сообщалось, что Перес рассматривает его кандидатуру наряду с Почеттино. Несмотря на неудачный в целом сезон с «Челси», Конте остаётся одним из лидеров по среднему количеству очков, набираемых тренером в Премьер-Лиге – 2,14 за игру. Он заметно опережает Почеттино (1,81), деля третье место с Жозе Моуринью, и лишь чуть-чуть уступает Алексу Фергюсону (2,16) и Хосепу Гвардиоле (2,34).

Где сейчас работает: главный тренер «Реала» U-19

Почему именно он: 41-летний Гути, возможно, кому-то кажется лишним в этой компании, однако его присутствие среди кандидатов не должно удивлять. Бывший полузащитник «Реала» признавался в интервью три месяца назад: «Считаю, Зидан должен остаться, но разве я не могу хотеть в один прекрасный день возглавить родную команду?». В своё время Перес сделал главным тренером работавшего с фарм-клубом Зидана, а до француза такой же путь проделал и Висенте Дель Боске. Ставка на них полностью оправдывала себя. Возможно, теперь Перес готовит к главной команде и Гути, чей тренерский опыт насчитывает пять сезонов.

Кто: Арсен Венгер

Где сейчас работает: без команды

Почему именно он: 68-летний француз покинул «Арсенал» после 22 сезонов в лондонском клубе. По словам Венгера, теперь его интересует проект, который обещает быстрый результат, поскольку у него уже нет времени заниматься строительством команды. Он, оказывается, голоден до трофеев!

Арсен рассказывал, что уже получал предложения от мадридского клуба, но не хотел покидать «Арсенал»: «Думаю, что дважды или трижды отказал «Реалу», который предлагал мне контроль над всем клубом. В итоге я сказал «нет». Я был счастлив там, где работал». Зато сегодня у Венгера есть преимущество над другими опытными конкурентами – он свободен.